الستار يسدل اليوم على ماراثون الممتاز

الجوية تبحث عن اللقب السادس والسماوة والكرخ يسعيان للبقاء

الناصرية – باسم الركابي

يسدل الستار اليوم لخميس العاشر من اب الحالي على مسابقة دوري الكرة الممتاز عندما تقام مباريات الجولة 38 الاخيرة في بغداد وعدد من المحافظات ومتوقع ان ينتهي الدوري بتتويج القوة الجوية باللقب المرشح الساخن للحصول عليه عندما سيلعب بثلاث احتمالات حيث الفوز والتعادل والخسارة بفارق هدفين عندما يلاعب الحدود بين جمهوره الكبير الذي سيحضر لمؤازرته على حسم المهمة والتطلع للاحتفال باللقب الذي تظهر ارجحية الجوية للحصول عليه بقوة وهو يستحقه بعد موسم ناجح في كل تفاصيل المشاركة كما لايمكن التقليل من الدور الذي لعبه النفط قبل ان يتراجع الى الموقع الحالي والحال للشرطة في منافسة استمرت حامية حتى الجولة الاخيرة اليوم

في نفس الوقت يواجه السماوة والكرخ اصعب مبارياتهما وفي تقرير مصيرهما من اجل البقاء امام هبوط احدهما للدرجة الاولى بحسب تعليمات الاتحاد في نزول فريقين حيث اربيل الذي كان قد انسحب ويستقبل السماوة 19 نقطة نفط الجنوب والكرخ 17 نقطة سيخرج الى كربلاء

اهمية اللقاء

ويدرك لاعبو الجوية اهمية اللقاء ما يدفعه اللعب بتركيز لتفادي المشاكل التي قد يخلقها امامه الحدود كما ظهرت صعوبة الامور في اخر ثلاث مباريات مع فرق متأخرة في الموقف وحسمها بشق الانفس حيث السماوة وميسان والفوز عليهما في الوقت القاتل وكادا ان يغير من طريق الفريق في البقاء بالصدارة التي تعرضت للتهديد امام الكرخ عندما فشل الفريق في الفوز على متذيل الترتيب وتقديم المستوى المطلوب وحسم الامور واضافة اللقب السادس قبل ان ترجى الامور الى اليوم الخميس عندما يكون الفريق قد اعد العدة واستعد لمواجهة الموسم واللقب بغض النظر عن الموقف الذي عليه الحدود الساعي لعرقلة الجوية من اجل ترك بصمة في مبارياته وتقديم الخدمة للشرطة والدفع باتجاه ان يكون المنافس للاخير وتغير الامور في اللحظات الاخيرة مع ان الكل يمنح الافضلية للمتصدر في انهاء المباراة لمصلحته في مهمة تتطلب اللعب بحذر شديد ومواجهة المنافس بقوة وافشال مخططه مشاركة مع الشرطة في افساد مهمة الجوية وفرحة جمهوره المؤكد قد يحضر للاحتفال في الحصول على اللقب السادس الذي كان يفترض ان ينقله الى خزانته من الدور الماضي قبل ان ي يتاخر لليوم عندما تتوجه الانظار الى ملعب الشعب عندما تقام مباراة الجوية والحدود والتي يامل ان ترتق الى المستوى المطلوب امام رغبة الحدود في تحقيق النتيجة الافضل في الموسم والجوية على الاحتفال مع جمهوره بالنتيجة المطلوبة

كما ستقام الاحتفالية الخاصة باختتام الموسم الذي راهنت لجنة المسابقات على الانتهاء منه بعد موجة من التحديات والانتقادات بسب امتداد الدوري لليوم امام اجواء حارة شكت منها كل الفرق من دون استثناء قبل ان يعلن عن حفل اختتام الموسم والاهم في الامر ان تتعلم لجنة المسابقات من درس الدوري الذي اثار الحديث المر والانتقادات المستمرة ازاء عملها

تعلم الدرس

ومهم ان ينتهي الدوري لكن ليس بالطريقة المذكورة والمطلوب التصدي للأمور لان المهمة تحتاج الى عمل منظم وممنهج وواضح وان ينعكس بشكل ايجابي على كل الاطراف وان تجري الاستعدادات من هذه الاوقات للموسم المقبل لانه لايمكن بعد تسويغ الامور والوقوع في نفس الاخطاء المتراكمة في كل موسم وعلى اللجنة ان تعترف بهذا الجانب وان تنطلق في بداية يتفق عليها الكل ترتكزعلى التنظيم

الميناء والشرطة

وسيكون الوصيف الشرطة 75 نقطة امام سفرة محفوفة بالمخاطر ومباراة غاية في الصعوبة عندا يحل ضيفا على الميناء البصري في مباراة تفوح منها رائحة الثار بعدما كان الضيوف قد تغلبوا على الميناء في المرحلة الاولى والامر الاهم هنا اللعب بخيار الفوز والعودة بنتيجة كبيرة من ملعب صعب على ان يسدي له ابن جلدته الحدود خدمة الموسم في عرقلة مهمة الجوية وفي كل الاحوال العمل ما بوسع مفارز الشرطة للتغلب على الميناء وينتظر عن الذي سيحدث في مباراة المتصدر لكن انهاء الموسم في المركز الثاني شيء مقبل لكن ما يغضب الانصار لان اللقب سيذهب للغريم الجوية

الشرطة فاز هذا الاسبوع بصعوبة بالغة على النجف عندما نجح اللاعب عبد القادر طارق من انقاذ الفرق بتسجيله الهدف القاتل ودعم موقف فريقه الذي يدرك المدرب واللاعبين ان مباراة اليوم تتطلب اللعب بقوة وحيوية للتوصل الى الحلول في ازعاج البصريين في ملعبهم وبين جمهورهم الذي سيتابع المباراة برغبة لانه يريد انهاء الموسم بالفوز على احد المنافسين على اللقب كما حصل في الموسم الماضي والكل يعرف ان الميناء اكثر ما يظهر في افضل احواله في ملعبه وبعد العودة الى سكة الانتصارات عندما حقق فوزين مهمين على النجف والطلاب خارج ميدانه واستعاد توازنه ومستعد لمباراة اليوم والعمل على تحقيق نتيجة من بين اهم مباريات المرحلة الثانية واختتام الموسم بنتيجة تخفف من ضغط الانصار على الفريق الذي سينهي الموسم خلافا لتوقعات الانصار الذين سيغضون النظر عن الموقع الذي عليه الفريق لان الاهم تحقيق الفوز ويظهر قادر على تحقيقه بعدما نجح في المباراتين الاخيرتين

ويسعى غازي فهد تفعيل النتائج وتحقيق الفوز الثالث تواليا بفضل الحالة المعنوية التي عليها لاعبو الفريق واللعب بطموحات الفوز بعدما تعززت صفوفه اكثر بعدما فرط في العديد من القاط والمباريات في المرحلة الحالية ما قلل من حظوظه في المنافسة رغم ما يملكه من لاعبين واسماء معروفة لم تقدر على تحقيق رغبة الفريق الذي سينهي الموسم في الموقع الحالي وحتى الفوز سيكون معنويا لانه سياتي على حساب الشرطة لاعتبارات معروفة

الامانة والنفط

ويحل صاحب المركز الثالث النفط 74 ضيفا على الامانة الثامن 51 وكله امل في حسم المهمة عبر جهود اللاعبين للإبقاء على منافسة الشرطة على المركز الثاني متطلعا الى خدمة الميناء في تأخير ضيفه على ان يتكفل لاعبو النفط مهمة الفوز عبر اداء اللاعبين رغم اخفاقهم مع الجوية وتعثر مع كربلاء لكنهم حققوا النتيجة الكبيرة على نفط الجنوب ويظهر في الوضع الفني امام الرغبة الكبيرة في الفوز والسعي لأنهاء الموسم في الموقع الثاني بعدما ضيع فرصة تحقيق حلم اللقب في الجولات الاخيرة

والاهم الاعتماد على عناصره الشبابية التي قدمت المستويات المقنعة لانها عناصر مهارية حققت افضل موسم للنفط في وقت تتركز جهود الامانة هو الاخر على ختم الموسم بقهر النفط.

وهو ما يبحث عنه احمد خضير الذي يامل ان يظهر اللاعبين في المستوى الافضل ومحو اثار خسارة البحري الاسبوع الحالي وتعوضها عبر التركيز على هذه المباراة والفوز فيها وهو الاهم للفريق الذي مر بفترات حرجة

رابع الترتيب

ويخرج رابع الترتيب الزوراء الى زاخو في مهمة لاتبدو سهلة امام رغبة تحقيق انتصار جديد وبانتظار خدمة الامانة لكي يتقدم للموقع الثالث في ظل النتائج الايجابية التي حققها في الجولات الاخيرة والمرور من بوابة زاخو هو ما يفكر به عصام حمد في ان تاتي الامور لمصلحته في اخر مباريات الموسم التي ينتظرها جمهوره الذي يرى في الفوز أهمية خصوصا اذا ما اتت خدمة الامانة من اجل انهاء الموسم في الموقع الثالث كجانب معنوي بعد التفريط باللقب بسبب تراخ اللاعبين في بداية الدوري وفي المرحلة الثانية عندما تعرض لاكثر من خسارة لكنه يبقى يبحث عن لقب الكاس من اجل انقاذ الموسم في تحقيق هذا الانجاز مع ان الامور لاتظهر مؤمنة مع الفريق

في وقت يسعــــــــى زاخو لتحقيق النتيجة الاهم في الموسم لان المنافس الزوراء.

ولان النقاط ستكون الاغلى والافضل في مجمل مباريات الفريق لازال يعاني من تدني النتائج ما يجعله للعب بقوة لحسم المهمة حتى لو كان الضيف الزوراء والفوز سيكون الاهم والاجمل ويعزز من الموقف الذي يكون الفريق قد ضمن البقاء بعد موسم صعب

البحري والوسط

ويستقبل البحري 32 في ملعبه نفط الوسط 68 وتظهر اهميتها للبحري امام نتيجة الفوز وتاثيرها تا على اصحاب الارض في الــــــــتقدم لموقع كربلاء بعد الفوز على الامانة الاســــــــبوع الحالي حيث البحري الخامس عشر وسيبقى الوســــــــط الخامس في موقـــــــــعه بعدما فــــــــقد الكثير من النقاط وتراجع بعدما وقف في المقدمة في فترة من فترات الدوري رغم ما يضم من لاعبين قدموا ما عليهم في اغلب المباريات ذهابا وايابا

ويستقبل فريق الحسين 22 النجف 48 في مهمة يامل المضيف ان يحقق الفوز عبر ظروف اللعب واستغلال الحالة الفنية المتراجعة للنجف بعد تلقي اربع خسارات متتالية لكنه يطمع بالفوز للتقدم لموقع الامانة

متذيل الترتيب

وسيعمل متذيل الترتيب الكرخ ما لديه من اجل انقاذ الموسم في اللحظات الاخيرة عندما يخرج الى كربلاء وعينه على كامل النقاط هذه المرة بعد نقطة الجوية لتي اتت في وقتها وينتظر ان تخدمه المهمة لتفادي الهبوط لكن بشرط عليه ان يتغلب على المضيف ويتعثر السماوة الاخر الذي يمر بنفس الظروف والمهدد بالهبوط ويامل ان ينهي لقاء ضيفه نفط الجنوب بالفوز وليحدث ما يحدث للكرخ حتى لو فاز هكذا تظهر حسابات الفريقين اللذين عانى كثيرا في مشاركة صعبة ستنهي احلام احدهما في البقاء

اخر المباريات

واخر المباريات ستجري بين المجتهد الكهرباء صاحب التحول السريع في النتائج خلال الجولات الخمس الاخيرة التي دفعت الفريق الى الموقع الثالث عشر بعد سلسلة نتائج طيبة يريد ان يتوجها بالتغلب على الطلبة المتراجع وبعد تلقي خسارة الميناء التـــــــــي يسعى حبيب جعفــــــر لتعويضها بإيقاف الكهرباء لكنها تظهر مهمة صعبة لان الاخر في افضل ايامه واختلف عن المواسم الاخيرة .