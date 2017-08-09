اختتام ناجح لدراجات الوسط والجنوب

النتائج النهائية لجميع الفئات وفرق تتأهل إلى المربّع الذهبي

الديوانية – ساجد سليم

اختتمت في محافظة الديوانية بطولة اندية العراق لمنطقتي الوسط والجنوب بالدراجات والتي جرت منافساتها على الطريق الدولي السريع وسمية هذه المرحلة باسم المرحوم علي تحسين لاعب المنتخب الوطني بالدراجات وقد تاهل من هذه المرحلة ثمانية اندية من المنطقة وهي الصناعة والدغارة للمتقدمين وعفك والميثاق لفئة النساء والجماهير والرافدين لفئة الشباب ونادي اولاد راجي ونادي النجدة لفئة الناشئين حيث كانت منافسات الشباب والناشئين هي الابرز في المرحلة وبرزت طاقات واعدة للعبة بجهود المدربين عبدالخضر طعين وعلي حميد وفاضل راجي وحاكم سعيد وثامر حسون وضياء الدين عباس .

المؤتمر الفني

عقد المؤتمر الفني للبطولة في قاعة مركز شباب النهروان بحضور كافة ممثلي ومدربي وحكام البطولة حيث افتتح المؤتمر بقراءة صورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق والحشد الشعبي وعلى روح لاعب المنتخب الوطني علي تحسين ومن ثم القى رئيس الاتحاد محمود عزيز كلمة رحب بها بكافة الحاضرين ووسائل الاعلام وحث المدربين على الالتزام بقوانين اللعبة وتطبيقها بشكل جيد وحضر اعضاء الاتحاد المؤتمر وهم محمود عزيز رئيس الاتحاد واحمد صبري امين السر وحربي خالد نائب الرئيس وسامان رحمان وسامي لعيبي وطعمة رومي والدكتور ميري عبد زيد الامين المالي للاتحاد بلاضافة الى رئيس واعضاء الاتحاد الفرعي للعبة كاظم دليح وتوفيق كاظم هلال .

نتائج اليوم الاول

اسفرت نتائج اليوم الاول لسباق الفرقي ضد الساعة لفئة المتقدمين لقطع مسافة 40 كم عن فوز الصناعة بالمركز الاول ونادي الدغارة جاء بالمركز الثاني ونادي التحدي من بغداد حل بالترتيب الثالث والشعلة جاء بالمركز الرابع ونادي الفرات من الناصرية حل خامس الترتيب .اما منافسات النساء فقد حقق نساء عفك المركز الاول ونادي الميثاق من بغداد جاء بالمركز الثاني ونادي الفجر من الناصرية جاء ثالثا اما المركز الرابع من نصيب نادي الديوانية .

نتائج اليوم الثاني

وفي منافسات اليوم الثاني من سباقات الفردي العام لقطع مسافة 75 كم لفئة المتقدمين حيث هيمن لاعبي الصتاعة على هذا السباق عن طريق لاعبيه احمد مهند ومحمد عبدالخضر طعين واحمد كاظم شنيشل اما الترتيب الرابع للاعب الدغارة كرار عباس ومصطفى وسيم من نادي التحدي جاء بالمركز الخامس تاركا المركز السادس للاعب الصناعة ياسر ضياء الدين ..اما النتيجة الفرقية من الفردي العام جاءت مايلي نادي الصناعة اولا والدغارة ثانيا والتحدي ثالثا والشعلة رابعا .وفي منافسات النساء لنفس السباق لقطع مسافة 15 كم جائن لاعبات عفك ربا حلاني وزريان عطا وسوزي دلشاد وزهراء كطران بالمراكز الاولى اما هدير نعمة لاعبة نادي الميثاق حلت بالترتيب الخامس والنتيجة الفرقية من الفردي العام هي نادي عفك اولا ونادي الميثاق ثانيا والديوانية ثالثا والفجر رابعا .

نتائج اليوم الثالث

اما نتائج اليوم الثالث والاخير لفئة المتقدمين والنساء جاءت مايلي في سباق الفردي ضد الساعة لقطع مسافة 25 كم للمتقدمين جاء لاعبي الصناعة بالترتيب الاول عن طريق لاعبيه احمد مهند وعلي عبدالخضر وياسر ضياء الدين وعبدالله عبدالخضر طعين اما المركز الخامس للاعب الدغارة محمد لفته والسادس ايضا من الدغارة محمد عقيل .اما النتيجة الفرقية من سباق الفردي ضد الساعة هي نادي الصناعة بالمركز الاول ونادي الدغارة بالمركز الثاني وفي سباقات النساء لسباق الفردي ضد الساعة لقطع مسافة 10كم حيث احتل لاعبات عفك المركز الاول للاعبات ربا حلاني وزريان عطا وسوزي دلشاد اما لاعبة نادي الميثاق هدير نعمة حلت رابع الترتيب وزهراء كطران من عفك حلت خامسا .

نتائج فئة الشباب والناشئين

بعد نهاية سباقات المتقدمين والنساء انطلقت في اليوم التالي منافسات فئة الشباب لسباق الفرقي لقطع مسافة 30كم حيث احرز منافسات هذا السباق فريق نادي الجماهير من كربلاء بالمركز الاول وجاء نادي الرافدين الديواني بالمركز الثاني وحل نادي الصناعة بالمركز الثالث اما نادي سومر والنجف خارج الوقت القانوني

واعتبرا خارج المنافسة اما منافسات فئة الناشئين لقطع مسافة 20كم لنفس السباق فقد جاء نادي اولاد راجي بالمركز الاول وحل نادي النجدة من بغداد بالترتيب الثاني ونادي العدل بالمركز الثالث ونادي النصر رابعا وسوق الشيوخ خامسا والكاظمية سادسا ونادي النجمة من الديوانية خارج الوقت القانوني .اما منافسات الفردي العام لفئة الشباب لقطع مسافة 50كم فقد جاء بالمركز الاول حسنين محسن من الجماهير وحل ثانيا لاعب الصناعة محمد سعدون وسيف عماد من الجماهير واحمد عبدالخضر طعين من الجماهير واصبحت النتيجة الفرقية لهذا السباق هي الجماهير اولا والرافدين ثانيا والصناعة ثالثا وفي سباقات الناشئين للفردي العام اسفرت عن فوز لاعبي النجدة مهدي حازم وكرار حيدر بالمركز الاول ومحمد صادق وعلي موسى وحسين فاضل وعباس فضل راجي بالترتيب الثاني والنتيجة الفرقية من الفردي العام هي نادي النجدة اولا ونادي اولاد راجي ثانيا ونادي العدل ثالثا وسوق الشيوخ رابعا .اما منافسات اليوم الثالث والاخير من سباقات الفردي ضد الساعة لقطع مسافة 20كم للشباب اسفرت عن فوز لاعب الجماهير حسنين محسن بالمركز الاول واحمد عبدالخضر طعين اما لاعب الرافدين حل بالترتيب الثالث وفي سباقات الناشئين لقطع مسافة 10كم فقد اسفرت عن فوز لاعبي النجدة مهدي حازم ومصطفى ماجد بالمركز الاول ومحمد صادق بالمركز الثاني من نادي اولاد راجي التخصصي .

حكام البطولة

قاد هذه المرحلة حكام معتمدين من قبل الاتحاد المركزي وحكام من المحافظة حيث كان عليهم الثقل الاكبر وتحملوا حرارة الجو الساخن طيلة ايام البطولة وهم كل من الحكم الدولي عبدالكريم القصاب وابراهيم احمد صالح وفؤاد حمد صالح ووليد خاد احمد والدكتور ودود خالد احمد والحكام مؤيد عبادة وسعد عبد غانم وطاهر عبدفلحي وتحسين السعدي وسليم جناتي .

ممثلية الديوانية

التقت ممثلية اللجنة الاولمبية بشخص رئيسها فيصل غازي رئيس واعضاء الاتحاد المركزي واقاموا لهم مأدبة عشاء بحضور طالب جابر الموسوي وحميد مخيف ومحمد عبدالامير وتوفيق كاظم ومحمد شمسي ومن ثم تم تبادل الاراء والتعاون فيما بينهما وطرح افكار جديدة حول بطولات الدراجات في العراق وبعدها قدم رئيس الاتحاد شكره وتقديره الى رئيس واعضاء الاتحاد الفرعي والى رئيس الممثلية وايضا قدم خاص شكره الى مدير شرطة المحافظة والى مديرية مرور المحافظة والاسعاف الفوري والى مديرية الدفاع المدني لما قدموه خلال البطولة وتمنى لهم الموفقية والنجاح .