برازيلي رجل موقعة سكوبي

{ سكوبي – وكالات: اقتنص فريق ريال مدريد الإسباني، فوزا ثمينا، من نظيره مانشستر يونايتد الإنكليزي، بنتيجة 2-1، ليحصد لقب كأس السوبر الأوربي. واستحق النجم البرازيلي كاسيميرو، دينامو ريال مدريد، لقب رجل المباراة، بعدما قدم واحدة من أروع مبارياته مع الفريق الإسباني. كاسيميرو نجح على المستوى الدفاعي بامتياز، وأوقف محاولات الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، الذي كان يتقدم كصانع لعب محوري أمام وسط الملعب. وظهر كاسيميرو، في أكثر من لقطة يؤدي الواجب الهجومي باقتدار، ويتقدم خلف إيسكو بشكل مفاجئ ليربك دفاعات مانشستر، وهو ما حدث لقطة الهدف الأول الذي سجله اللاعب البرازيلي ببراعة. ووجه كاسيميرو 3 تسديدات، بجانب 5 تدخلات ناجحة، استخلص فيها الكرة. وبعيداً عن تألق كاسيميرو، ظهر أكثر من لاعب بشكل مميز خلال اللقاء، على رأسهم إيسكو، الذي كان محور الأداء الهجومي للريال، كما ظهر البديل راشفورد، بمستوى طيب في صفوف مانشستر يونايتد، وأيضاً البلجيكي لوكاكو وماتيتش.