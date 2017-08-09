دماء فيلايني تسيل في ملعب فيليب أرينا

{ سكوبي – وكالات: تعرض مروان فيلايني، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي، لإصابة عنيفة خلال مباراة ريال مدريد، مساء اول امس الثلاثاء، في كأس السوبر الأوربي. ففي الدقيقة 76، ارتقى فيلايني لكرة عرضية، ولكنه اصطدم بقوة بقائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، ليسقط اللاعب البلجيكي على الأرض، مما استلزم تدخل الجهاز الطبي لإسعافه. وأكمل مروان فيلايني اللقاء مرتديًا ضمادة طبية، حول الرأس لإيقاف نزيف الدم. وكان فيلايني، شارك في الشوط الثاني بديلاً للاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا. من جهة اخرى طالب لاعبو مانشستر يونايتد بإلغاء هدف ريال مدريد الأول، في كأس السوبر الأوربي، بداعي تسلل البرازيلي كاسيميرو. وأكدت صحيفة (آس) القريبة من ريال مدريد، أن الهدف جاء من تسلل، لكنها ذكرت أنه كان من الصعب رؤيته لقصر المسافة بين كاسيميرو ومدافعي مانشستر يونايتد. وسجل كاسيميرو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 24 من كرة طولية نفذها داني كارفاخال، لينقض عليها البرازيلي بيسراه في مرمى الحارس الإسباني دي خيا. وأظهرت الإعادة وجود اشتباه في التسلل، لكن الهدف ترجم سيطرة ريال مدريد في الشوط الأول. وحقق البرازيلي كاسيميرو، رقما قياسيا لفريقه ريال مدريد الإسباني، بعدما سجل هدف الفريق الملكي الأول في شباك مانشستر يونايتد الإنكليزي، في السوبر الأوربي. ووفقًا لما ذكره حساب أوبتا، المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فقد حقق ريال مدريد، أطول سلسلة تهديفية بعدما سجل في أخر 66 مباراة في مختلف المسابقات. وتعتبر هذه أطول سلسلة تهديفية لفريق من الدوريات الأوربية الـ5 الكبرى على الإطلاق. وسجل كاسيميرو 8 أهداف في كل البطولات مع ريال مدريد، مع العلم أن آخر هدفين له في نهائيين أوربيين (دوري الأبطال وكأس السوبر الأوربي).