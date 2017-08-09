فرّق تسد

مرّت سنواتٌ خمس على وفاة والدهم العجوز .

كان الوالد وجيهاً كبيراً من وجهاء القرية الوادعة الواقعة على سفح الجبل . كان يملك القسم الأكبر من الأراضي الواقعة في القرية مضافاً الى آلاف الكيلومترات من الأراضي المحيطة بها والممتدّة على مدِّ البصر . كان له من الأولاد خمسة ، ولم يكونوا في يومٍ إلّا متحّابّين متوافقين . لم يُشاهَدوا يوماً إلّا معاً ، ولا يتذكّرهم الفلاحون من القرية إلّا ضاحكين مسرورين يتمازحون فيما بينهم ، يضحكون ويلعبون . كانوا لا يخرجون من المنزل إلّا مترافقين فإن خرجوا لعملٍ كانوا معاً وإن خرجوا في نزهةٍ كانوا معاً ، وكان هذا الحب والودّ الأخوي بينهم ثمرة جهود أبٍ مربٍّ صارمٍ ، حازمٍ وحنون في الوقت عينه.

كانت نصيحته دائماً : ” يا أولادي إتّحدوا ،

ففي الإتِّحاد القوة .”

وهكذا كانوا ، متّحدين دائماً ، وأقوياء دائماً الى أن توفّي والدهم العجوز الحكيم .

كان للوالد العجوز ابن عمٍ حسودٍ طمّاع لا يعمل شيئاً ، ولا يريد أن يعمل شيئاً ، بل جلَّ مناه كان أن يستولي على شيءٍ ممّا تنعّم به قريبه العجوز . فكان يحاول بشتّى الوسائل التقرُّب من العجوز علّه يُحظى بشيءٍ من فتاتِ مائدته . ولكنَّ العجوز بحكمته كان يعرف ما يخطِّط ويطمح إليه قريبه الحسود . فكان لا يدع له مجالاً للتقرُّب منه لما كان يدركه ويلمسه من عظيم حسده وطمعه في ما عند غيره .

فما إن مات الأب العجوز حتّى رأى قريبه الطمّاع في ذلك فرصةً ذهبيةً ليستولي على مملكته التي بناها بجهده وتعبه .

وكان يخشى أكثر ما يخشى من إتّحاد الأشقاء وتعاضدهم فيما بينهم كما كان يخشى أيضاً من الأخ الصغير الذي كان يمضي غالبية وقته مع أبيه في حياته وكان يعرف أنَّه لا يمكن لحيله وألاعيبه أن تنطلي على أفراد العائلة طالما هم متحدين ومتكاتفين وطالما كان الأخ الصغير بينهم لأنّه الوحيد الذي كان يعرف ماهيّته الحقيقية وشرّه المبيَّت .

فكّر .. وفكّر .. وفكّر

فلم يجد وسيلةً تقرِّبه من هدفه بالسيطرة على ثروة قريبه المتوفّي إلَّا أن يدِّبَ الخلاف بين الأشقاء على قاعدة

” فرًّق تسُد “

وبدأ برسم الخطط الجهنَّمية لدبِّ الشقاق وبث الفتنة بين الأشقاء .

قال لهم : “لم لا تقسِّمون الأرض فيما بينكم ؟”

اعترض الأخ الأصغر : “لا .. ” صاح بشدّة ،” ما كان والدي لِيوافق .”

جلس القريب المتآمر مع هذا وذاك حتى اقتنع أكثرهم :

” لم لا ؟ هكذا أفضل ، ويمكننا أن نظل دائماً معاً كما نحن معاً الآن .”

” وهكذا يمكننا أن نقوم بأعمالنا بشكلٍ أفضل ونحكم ونرشد الفلاحين بسهولة أكبر .”

وهكذا كانت الفكرة منطقية ومغرية للأكثرية منهم ، فقاموا بتقسيم الأراضي الشاسعة فيما بينهم ولم يلتفتوا لإرشادات أخيهم الأصغر بعدم التقسيم .

ومضت الأيام ، وظلَّ هذا القريب الطمّاع يتردّد على الإخوة الذين أصبحوا متفرّقين الآن بعدما كانوا متحدّين دائماً ، فصار يوسوس لهذا وذاك بظاهر النصيحة والمعرفة .

” أخاك لديه ذاك النبع في أرضه ، لم لا تطلب منه أن يقاسمكَ الماء ، أو فلتأخذ أنتَ أرضه .”

قال يوماً لواحدٍ من الأشقّاء .

فكّر الأخير في كلامه ، وقال :

” نعم ، صحيح لماذا يتمتع أخي بخيرات أرضه وأنا منها محروم ؟!..

بدأ الخلاف يدِّبُ بين الإخوة على نبعِ ماءٍ هنا ،وعلى طريقٍ هناك ، حتى تعالت أصواتهم بين الناس والفلاحين في المنطقة حتى وصل بهم الأمر الى مشادّاتٍ وتقاتلٍ بالأيدي وتنابذٍ بالألسن الى أن وصل الأمر الى الشقاق والنفور فيما بينهم فينا ما زال القريب الطمّاع يتردّد عليهم وصار مستشاراً لكثيرٍ منهم يرون فيه مصالحهم . وكان أخوهم الأصغر يحاول أن يقوم بنصحهم على أن يبتعدوا عن قريبهم الطمّاع إلّا أنّ جهوده لم تكن لتثمر ، وكانت دائماً ما تذهب أدراج الرياح .

وبدأ صراخهم يعلو بين الناس وانقسم الفلّاحون من حولهم قسماً مع هذا، وقسماً مع ذاك ، وأصبحوا ضعفاء متشرذمين بعدما كانوا أقوياء متّحدين .

ووصل الخلاف بينهم الى حدِّ الصراخ والعويل ، والتضارب بالأيدي ، ورفع الاسلحة في وجه بعضهم بعضاً .

رأى القريب أنَّ الأرض باتت مهيأةً لمشروعه الكبير فسرعان ما وضع يده على قطعةٍ كبيرةٍ من الأرض الغنية مدّعياً أنّها له وأنّه قد اشتراها سابقاً من والدهم العجوز .

فاستنكر الأخ صاحب تلك الأرض إلّا أنَّه بقي وحيداً في الميدان ، فلم يقف إخوته الى جانبه كما العادة بل تركوه وحيداً يقارع قريبهم الطمّاع . وبالعكس وقف العديد من الإخوة مع من يدّعي قرابتهم في وجه أخيهم بسبب الخلافات والمشاكل التي كانت قد اشرأبت بينهم .

وصار أمرهم مشتّتاً وقرارهم واهناً مستضعفاً ، وتنازعوا أمرَهم بينَهم وأضحوا من دون قرارٍ موحّد يُسيَّرون ضد مصلتحهم ومصلحة أتباعهم وفلّاحيهم درءاً لضررٍ هنا ولخسارةٍ هناك .

وسرعان ما بان الوجه البشع لقريبهم الطمّاع ولكنّهم لم يكونوا ليرَوه في معمعتهم وخلافاتهم الكثيرة والمتجدِّدة في كل آن ، فكان وبسهولةٍ يقتطعُ أرضاً من هنا ويضع يده على نبعٍ هناك وهم في حالٍ من التفرقة والمشاكل لم يعودوا في حالٍ يسمح لهم بأن يفكِّروا أو يتلافوا ما وقعوا فيه من أخطاءٍ مصيرية وخساراتٍ كبيرة من هنا وهناك .

وأضحى حالهم دائماً التقاتل والتنابذ بعدما كانوا إخوةً أحبّةً متحدّين ، وخسروا ما كان لهم من كرامةٍ وسمعةٍ طيِّبةٍ بين الناس بُنيَت بسبب إرشادات والدهم الحكيم . وكان القريب الطمّاع يعمل على مشروعه التقسيمي وعلى سرقة ما أمكنه من ثرواتٍ من هنا ، وخيراتٍ منسيةٍ من هناك ، لا يقارعه أحدٌ في تنفيذ مشروعه إلّا الأخ الأصغر الذي كان يحاول أن يعمل على توعية إخوته وإصلاح ذات البينِ علّه يمنع قريبهم الطمّاع من السيطرة في مشروعه المدّمر المفتِّت ، في حين كان بقية الإخوة مشغولين بخلافاتهم ومشاكلهم الصغيرة منها والكبيرة ولم يعودوا في وضعٍ يستمعون فيه لأية نصيحة مهما كانت صغيرة وبديهية .

وصار الطمّاع في وضعٍ يحسده عليه الجميع بعدما كان فقيراً مُعدَماً وهو يسرق وينهب أراضي وخيرات أقربائه الحمقى ، ولسانُ حاله يقول :

” فرِّق تسُد !”

أماني سعد ياسين – بيروت