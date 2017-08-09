دائرة مراقبة الصيرفة والدور الرقابي

لقد كانت لدائرة الصيرفة مراقبة المصارف في ظل المعطيات والدور القيادي والرقابي في واقع الصيرفة والمصارف ولا بد من وقفة تقويمية لواقع القطاع المصرفي بشكل عام وعلى وجه الخصوص المصارف الخاصة وقد حان الوقت لبناء العراق ودعم مؤسسات الدولة وحيث كان لدور دائرة الرقابة المصرفية بحث وضع الودائع في المصارف الخاصة بعد ان كان حكرا” على المصارف الحكومية (مصرف الرشيد والرافدين) ومن ثم المصرف العراقي التجاري ممن ما يعطي الحقيقة الشراكية بين القطاعين الخاص والحكومي . كما ان ادارة البنك متمثلة بدائرة الصيرفة أصفحت عن جهود مكثفة للتخفيف من القيود المثقلة على المصارف الخاصة وفسح المجال لتلك المصارف من المبادرات والمساهمات في برامج التنمية الاقتصادية وكان الدور الرقابي والمتمثل بتركيبة مجلس ادارة البنك المركزي واشراك الجهات القطاعية بما يمثل المصارف الدور الكبير في الروية المصرفية ويضع المصارف الخاصة امام مسؤوليات لتحصين نفسها من أجل العمل على تطوير الاداء . واجهت دائرة الصيرفة عملية اصلاح القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاستثمار ورغم السلبيات التي واجهت دائرة مراقبة الصيرفة وقسم من المصارف الخاصة مما عرقل مسيرتها وقت ما … ومن هنا ندرك بضرورة الاهتمام الجدي بالمصارف الخاصة ومشاركتها لتسهيم بنعوض الواقع الاقتصادي العراقي والسماح لدوائر الدولة ومؤسساتها بفتح حسابات في المصارف الخاصة والقيام بكل ما يترتب على تلك الحسابات ونتمنى من قيادة البنك المركزي العراقي ان يكون له الالية لتحفظ التوازن في التعامل ما بين المصارف الحكومية والخاصة لان عدم التوازن الاساسي أثر سلبي على الواقع المصرفي في العراق والحاق الاذى بقوانيين التنمية والاقتصاد والوطني وخاصة المرحلة الحالية والمقبلة … وهنا وأنا اتابع موضوع الصيرفة والائتمان والرقابة المصرفية … نقول نحن بحاجة لمثل هذه الفعالية والتي يغلب عليها الموضوعية الذاتية والهم الاكبر على صغائر الامور ان كثرة انتشار المصارف الاهلية هي ظاهرة حضارية ومهمة في مجال الصيرفة والائتمان والاقتراض والتحويل … رغم وجود تلكؤ في ادارة بعض المصارف وما اصابها من عرقلة فان ادارة البنك المركزي العراقي لم تقم بتصفية هذا المصرف او ذاك ولكن حدوث المرض العظال الذي اصابته واخذت المعالجة وفق القانون وبادارة كفوءة واستبعدت موضوع التصفية او الغلق وتسريح عدد كبير من منتسبي هذه المصرف وقد عالجت التلكؤ وارسلت كادرا كفوءا بأدارة ومتابعة الضوابط المعدة من قبل الدائرة المعنية … وعلى علمي ان كثير من رؤوس الاموال من العراقيين والعرب والاجانب ابدوا استعدادا” لشراء المصارف المتلكئة والمتعثرة بغية انعاش الحركة المصرفية …

ان متابعة ذلك كله يعود الى قيادة الدائرة وحسب توجيهات السيد محافظ البنك المركزي العراقي الذي يشرف على سياسة البنك لانعاش سمعة المصارف والاخذ بنصيحته للاستمرار في التقدم الحضاري والاممي للبنوك والحركة النقدية لن نقول شيئا …

تحية للجنود المجهولين في هرم البنك المركزي العراقي ودائرة الصيرفة .

صلاح الحسن