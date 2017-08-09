للعراق – شامل حمد الله

1/ يبدو جليا ان كثيرا من السياسيين لهم مستشارون في حيل الشريعة كما حصل مع الامويين لما اقسموا ليزيد بن عبد الملك ان الخليفة تحسب حسانته و تمحى سيئاته اولا بأولا، او انهم علموا ان الموت لا يعني العذاب بل فقط العرض على العذاب، لذا تجدهم يزيدون السوء دون وازع.

2/ في احدى غريبات فهم النص الكريم ترديد” و اطيعوا اولي الامر منكم” دون الوقوف عند الله و الرسول و” الواوات” الثلاث لا يرون منها الا الاخيرة ومابعدها.

3/ بمناسبة تشكيل الاحزاب او الانشطار الحزبي او بروز تيارات ترافق المسؤولية الحكومية، هل ستبقى القصة هذه مغلقة لرؤوساء الحكومات عندنا؟

حبذا لو تشمل بقية الاركان، و الخير فيما اختاره الله، اقصد الله الذي خلقه جماعة ليكون كما يحبون لا كما يحب الله الحق!

4/ المتحدثون في الخلل الامني عمي عن مشاهدة مئات العجلات والالاف من المسلحين الذين هم اشد فتكا من عناصر تدعي انها امن، مثل المتحدثين عن الصيف البارد والشتاء الدافئ وهم يرون زيادة استيراد المولدات الاهلية، هم نفسهم الذين يحرمون الاستفتاء ويزيدون الفقراء استجداء ويركضون خلف القوى الاقليمية للاسترضاء.

5/ قسما بالله نحن على ابواب نكسة اجتماعية تتمثل في سكر شعبي بين خيالات و خبال ثقافي وطائفي سينجب مخلوقات مطورة من السخف بحيث سيكون ” خلفة البناء” مستقبلا من ضمن المستحيلات.