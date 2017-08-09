الحكومة تؤكد نجاح سياسة خفض الإنفاق ورفد الموازنة من واردات غير الطاقة

خبير لـ (الزمان): تقليص الإعتماد على النفط وسيلة للدعاية وتهدئة المواطن

بغداد- قصي منذر

كشف الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري استمرار العراق بالاعتماد على واردات النفط لرفد الموازنة , عادا تصريحات الجهات المسؤولة بشأن تقليص الاعتماد على الخام في وضع الموازنة بنسبة 85 بالمئة بوسيلة للدعاية وتهدئة المواطن.

وقال الشمري لـ (الزمان) امس ان (العراق مازال يعتمد وبشكل كبير على واردات النفط في تمويل احتياجاته), متسائلا من (اين جاء العراق بتلك الموارد ليقلص اعتماده على الخام في تمويل الموازنة في وقت مازال قطاعي الزراعة والصناعة معطلا بشكل تام واعتمادنا على دول الجوار في سد الاحتياجات ؟).

مشيرا الى ان (الدولة لم تتخذ اي اجراءات لمعالجة نقص الموارد وتعطيل الصناعة او الزراعة , والجميع يتساءل من اين حصلت الدولة على نسبة 15 بالمئة من واردات غير الخام؟).

واصفا (التصريحات التي يتم تداولها بشأن تقليص الاعتماد على واردات النفط في بناء الموازنة العامة غير الصحيحة وما هي الا وسيلة لتسكين المواطـــــــنين بسبب كثرة العاطلين وعدم وجود اعمار والاعتماد على الاستيراد ونقص في المعيشة)على حد تعبيره.

تفعيل قطاعين

داعيا (الحكومة الى تفعيل القطاعين الزراعي والصناعي بشكل واقعي وتقليل الاعتماد على دول الجوار في استيراد ابسط الاحتياجات).

واعلنتِ الحكومة عن تقليص اعتمادها على الإيرادات النفطية في بناء الموازنات الاتحادية إلى نحو 85 بالمئة مقارنة بـ 95 بالمئة في الموازنات الماضية.وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريح امس إن (الواردات النفطية كانت تشكل نسبة 95 بالمئة من مجموع واردات الموازنة للبلاد وعند تسنم الحكومة الحالية مسؤولياتها نجحت في تقليل الاعتماد على تلك الواردات وعملت على خفض نسبتها في الموازنة إلى نحو 85 بالمئة مقابل تنويع الموارد الاخرى وتفعيل دور العديد من القطاعات). لافتا الى ان (الحكومة ونتيجة الأزمة المالية التي مر بها العراق بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجعها إلى مستويات غير مسبوقة اضطرت لإتباع سياسات اقتصادية فرضتها الأزمة وذلك للإيفاء بالالتزامات المالية الحكومية تجاه القوات الامنية ومتطلبات الحرب على الإرهاب وكذلك لتوفير رواتب الموظفين إضافة إلى الالتزامات المالية الأخرى المترتبة في ذمة الحكومة للمزارعين والمقاولين والإنفاق على القطاعات المهمة كالتعليم والصحة والطاقة الكهربائية والخدمات الأساسية الأخرى فضلا عن الاستجابة الإنسانية في ملف النازحين).

ضغط نفقات

واكد الحديثي ان (اللجوء إلى سياسة التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي وضغط النفقات العامة للبلاد نجح في خفض مستويات الإنفاق العام إلى نسب تتراوح بين 50 الى 60 بالمئة), موضحا ان (الحكومة تعاملت مع المساعدات الخارجية والقروض الإنمائية المقدمة من دول ومنظمات مالية دولية واقليمية بسياسة محسوبة فيما يخص ضمان عدم تكبيل الاقتصاد المحلي بالتزامات مالية مرتفعة او طويلة الأمد).

مشيرا الى ان (الحكومة استطاعت وبجهود استثنائية ان تؤمن الحصول على المساعدات والقروض الانمائية بافضل الشروط بالنسبة للعراق وقدمت تسهيلات من الدول والجهات المانحة لم يسبق لأية دولة الحصول على مثيلاتها ، في ما يخص نسبة خدمة القرض والتي لا تتجاوز 2 بالمئة في أعلى مستوياتها بل أن بعضها كان بنسبة نصف واحد بالمــئة وأيضا في ما يتعلق بمدة السداد الطويلة التي تصل في كثير منها إلى 20 عاما وكذلك وجود مدة سماح للسداد تصل الى 5 اعوام).