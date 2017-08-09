توقيع مذكرة تفاهم مع السعودية لزيادة الرحلات الجوية

هيئة الحج لـ (الزمان): وصول أكثر من 9200 عراقي إلى الديار المقدسة

بغداد – شيماء عادل

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن وصول 9205 حجاج عبر المنافذ البرية والجوية الى الديار المقدسة ، مؤكدة ان جميع الحجيج العراقيين بصحة جيدة.

وقال مصدر في الهيئة لـ(الزمان) امس ان (الهيئة اوفدت لغاية اليوم 9205 حاجا الى السعودية لاداء مناسك الحج )، مبينا ان (1898 حاجا موجودين في مكة المكرمة و6855 اخرين وصلوا الى المدينة المنورة ).

وتابع ان (الهيئة مستمرة في نقل جميع الحجاج عبر منافذها البرية والجوية الى مكة المكرمة).

مضيفًا ان(عدد الرحلات الجوية سيزداد قريبا من اجل الاسراع في نقل الحجاج )، مؤكدًا ان (صحة جميع الحجاج العراقيين في السعودية جيدة جدا).

منفذ حدودي

وتلقى الحجاج العراقيون في أول قافلة برية تصل الى السعودية براً عبر منفذ عرعر الحدودي حفاوة من المسؤولين السعوديين.

وقال أمير المنطقة الشمالية في السعودية الذي كان في استقبال الحجاج العراقيين أن (توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز تنص على توفير كافة الخدمات والإمكانيات والاحتياجات منذ دخول الحجاج للبلاد من اجل أدائهم مناسك الحج بكل راحة واطمئنان في بلدهم) .

كما هنأ الحجاج العراقيين على سلامة وصولهم لمنفذ جديدة عرعر ، مؤكدا ان (تفويج الحجاج سيتم بشكل أسرع بناء على طلب الحجاج ) .

ووصل اول أمس 1100 حاج عراقي على متن 46 حافلة ومن المرجح وصول 14500 حاج وحاجة عبر منفذ جديدة عرعر من حجاج العراق البالغ عددهم 33890 حاج وحاجة بينهم 40 بالمئة عن طريق البر.

على صعيد متصل، ارجات هيئة الحج في محافظـــة ديالى انطلاق تســــــع قوافــــــــل برية صوب الديار المقدسة الى اشعار آخر بناءً على تغيرات في مواعيد انطلاق القوافل المعد مسبقا، بحسب مدير الهيئة اسعد الاعرجي ، الذي اوضح إن القوافل كان من المؤمل انطلاقها ظهر الاربعاء صوب كربلاء ومنها الى معبر عرعر الحــــدودي ومنه الى الديار المقدسة .

طريق النخيب

واعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط في بيان ان قطعاتها تؤمن الحماية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام المتوجهين عبر المنفذ الحدودي كربلاء – النخيب – عرعر ،بمشاركة قطعات الجيش والشرطة وحرس الحدود والشرطة الاتحادية وبإسناد مباشر من طيران الجيش وعلى طول الطريق باتجاه النخيب.

في غضون ذلك، وقعت سلطة الطيران المدني العراقي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي لزيادة الرحلات الجوية بين البلدين.

وقال بيان لوزارة النقل تلقته (الزمان) امس ان(مذكرة تفاهم وقعت بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبد الحكيم بن محمد البدر التميمي والسفير العراقي في المملكة العربية السعودية رشدي محمود العاني بالاضافة الى وفدي البلدين). واشاد مدير عام سلطة الطيران المدني حسين محسن بالنتائج التي اسفر عنها لقاء الوفدين الذي (تمخض عنه توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين حيث سيتم زيادة اعداد الرحلات لتصبح منتظمة ويومية بدلاً من الرحلات الأرضية).

اتفاقية نقل

واضاف ان (الجانبين ناقشا اتفاقية النقل الجوي بين البلدين استعدادا للتوقيع عليها بشكل نهائي من قبل وزير النقل كاظم فنجان الحمامي في القريب العاجل).

مؤكدا (إمكانية افتتاح مكاتب لشركة الخطوط الجوية العراقية في كافة مطارات المملكة لتسهيل حركة وانسيابية الحجاج والمعتمرين العراقيين).

وفي شأن متصل، أعلن الدفاع المدني في مكة عن إخماد حريق وقع في سكن حجاج بأحد المباني التي يقطنها ما يقارب 391 حاجاً في حي العزيزية.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في تصريح امس انه (في الساعة السابعة والدقيقة الواحدة والثلاثين وردنا بلاغٌ مفاده وقوع حادث حريق في عمارة بحي العزيزية وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بالدور السابع من مبنى مكوّن من سبعة أدواريسكنه حجاج من الجنسية الهندية يقدّر عددهم بنحو391).

مؤكدًا(إخلاء الحجيج احترازياً نتيجة كثافة الأدخنة عن طريق وحدات الإنقاذ في حين جرى إخماد الحالة والسيطرة على الحادث دون حدوث أيّ إصابات في الأرواح).