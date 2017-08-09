تفعيل برلمان كردستان تعقبه زيارة وفد إلى بغداد الأسبوع المقبل

الإتحاد الوطني لـ (الزمان): إجتماع الحزبين لمناقشة أوضاع الإقليم الداخلية والإستفتاء

بغداد – تمارا عبد الرزاق

يناقش الاجتماع الذي يعقد في اقليم كردستان بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين خارطة الطريق التي وضعت بشأن الاوضاع الداخلية التي تشهدها كردستان ، مؤكدا تفعيل البرلمان تعقبه زيارة وفد كردي الى بغداد الاسبوع المقبل.

وقال النائب عن الاتحاد شوان داود لـ (الزمان) امس ان (اجتماع الحزبين يناقش خارطة الطريق التي قدمها الاتحاد الى الديمقراطي الكردستاني للخروج من الازمات الداخلية التي يشهدها الاقليم), واضاف ان (الديمقراطي اجاب منذ مدة على الامور التي حددت في الخارطة من بينها تفعيل البرلمان وشمول المناطق المتنازع عليها بالاستفتاء بالاضافة الى تحسين الواقع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين فضلا عن تفعيل العملية السياسية وفق اليات دستورية وقانونية).

عملية سياسية

واوضح داود ان (ابرز النقاط التي تضمنتها الخارطة هي اشراك الجميع في العملية السياسية من اجل توحيد الصف والخطاب الكردي).

مشيرا الى (تفعيل البرلمان تعقبه زيارة وفد كردي الى بغداد الاسبوع المقبل, ونأمل الوصول الى توافقات سياسية سواء كانت في الاقليم ام مع بغداد), وبشأن رفض بغداد لموضوع الاستفتاء اكد داود ان (الحوار افضل وسيلة لتقريب وجهات النظر سواء في الرفض ام القبول).

وكان مجلس الاستفتاء في الاقليم قد قرر خلال اجتماع اول امس تشكيل وفد رسمي للتفاوض مع بغداد بشأن الاستفتاء يضم ممثلين عن الديمقراطي والاتحادين الوطني والاسلامي بالاضافة الى المكونات المسيحية والتركمانية والايزيدية.

وإنطلقت في محافظة السليمانية حملة لا للإستفتاء بمشاركة عدد من البرلمانيين والشخصيات السياسية والأكاديمية في كردستان وسط تأكيدات أن اجراء الاستفتاء في الوقت الحالي لايخدم المصالح العليا للاكراد.وقال المتحدث بإسم الحملة رابون معروف في تصريح امس (اجراء الاستفتاء في الوقت الحالي لايخدم المصالح العليا للشعب كونها ليست خطوة بإتجاه الاستقلال وتأسيس الدولة، وإنما تهدف الى إجهاض الأهداف والتفكك) على حد تعبيره.

واكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ان الاستفتاء لا يصب في مصلحة وحدة العراق الذي خرج من حرب عالمية ضد داعش.

وقال الجعفري خلال لقائه بنواب عن كتلة الحزب الديمقراطي امس أنه (لم يسمع من أي بلد من بلدان العالم دعماً لخطوة الاستفتاء، وأن الجميع يؤمن بوحدة العراق لاستقرار المنطقة). مشدداً على أن (الانفصال لا يصب بمصلحة أحد وأننا نحترم رأي الاكراد بشرط أن يكون ضمن الدستور), من جانبهم دعا أعضاء الحزب الى (استمرار الحوار بين الفرقاء السياسيين). من جهتها حذرت الهيئة التنسيقية العليا للمكون التركماني من أن الاستفتاء هو بمثابة تكرار لمجزرة كركوك سنة 1959 ضد التركمان. وطالبت الهيئة خلال لقائها بنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي امس (بالحفاظ على وحدة العراق والمكونات المتعايشة).

رصاصة رحمة

وحذرت من (خطورة الاستفتاء والانفصال والذي يعد بالنسبة للتركمان والمكونات الاخرى رصاصة الرحمة التي تقضي عليهم وهي تعد تكرار لمجزرة كركوك عام 1959 ضد المكون), داعية مجلس النواب الى (التصويت على قانون خاص لانتخابات كركوك وتخصيص مقعد للتركمان في مجلس المفوضين للانتخابات).

من جانبه تعهد المالكي بـ(تلبية متطلبات المكون لهذه الستراتيجية والوقوف معهم أمام التطلعات المخالفة للدستور والقانون).

في غضون ذلك قالت مصادر ان قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني يبحث خلال الايام المقبلة مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني موضوع الاستفتاء .

بدوره شدد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني حسين امير عبداللهيان على المجتمع الدولي ان يدعم العراق ووحدته. وقال خلال استقباله المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون العراق يان كوبيش على هامش مراسم أداء حسن روحاني اليمين الرئاسية ان ( أي قرار يتخذه الشعب العراقي في إطار الدستور هو شأن داخلي , الا ان ايران تعارض تقسيم العراق ودول العالم الاسلامي والمنطقة).

من جهة اخرى أعلنت لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة كركوك عن توجيه الحكومة المركزية كتابا رسميا بإيقاف تصدير نفط المحافظة وإعادة الكميات المستخرجة منها إلى الحقول.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس المحافظة فؤاد حسين إن (أمر الحكومة بإيقاف تصدير نفط المحافظة قرار سياسي في محاولة لإثبات بغداد سلطتها على المحافظة).