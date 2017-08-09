الزراعة تناقش مع روسيا السيطرة على الأمراض الوبائية

الناصري يصادق على تصميم قطاعي حي الشهداء

ذي قار – باسم الركابي

بغداد – داليا احمد

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري عن المصادقة على التصميم القطاعي لحي شهداء القوات الامنية والحشد الشعبي والسجناء السياسيين في مدينة الناصرية مركز المحافظة مؤكدا قرب توزيع3000قطعة ارض على مستحقيها بعد استكمال الموافقات القانونية. وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) امس ان (بلدية الناصرية آعدت تصميما قطاعيا جديدا لحي سكني في منطقة الشبكات يضم 3000 قطعة ارض سكنية وسيكون مخصصا لشرائح شهداء القوات الامنية والحشد الشعبي والسجناء السياسيين والمتضررين من سياسات النظام السابق بموجب المادة140)، واضاف ان (اجراءات الفرز للمقاطعة ستنطلق وسيتم استلام السندات خلال 10 ايام بعد ان تم مسبقا تسويتها واعداد التصميم القطاعي لها ضمن المحددات القانونية على ان يتم توزيعها قريبا على المستحقين)، ودعا الناصري (المجالس البلدية لاستكمال اجراءات مصادقة التصاميم الاساسية ليتسنى لإدارة المحافظة تخصيص قطع الاراضي للشرائح المستحقة في اقضية ونواحي المحافظة).

قطع اراض

واشار البيان الى ان (المحافظة قد وزعت اكثر من 26 الف قطعة ارض سكنية وسند تمليك عقاري في مركز المحافظة والاقضية والنواحي عبر دفعات متعددة بوشر بتوزيعها من 20 تشرين الثاني في عام 2014 وذلك ضمن خطة تهدف لتوزيع 30 الف ارض سكنية بين مختلف الشرائح الاجتماعية المشمولة بالتوزيع، فيما خصصت مساحات واسعة من الاراضي تضم اكثر من 15 الف قطعة ارض سكنية لتوزيعها بين اعضاء النقابات المهنية والاتحادات من بينها نقابة المعلمين والصحفيين والعمال والمهندسين وغيرها من النقابات والاتحادات المشمولة بضوابط توزيع قطع الاراضي السكنية). من جهة اخرى كشف اتحاد الجمعيات الفلاحية عن تعرض محاصيل الخضار في المحافظة الى حالات تشوه وشيخوخة مبكرة وحروق نتيجة درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المحافظة حاليا . ونقل البيان عن رئيس الاتحاد مقداد الياسري القول ان (درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المحافظة حاليا والتي بلغت الـ 50 درجة مئوية في معظم ايام الموسم خلال الصيف الحالي تسببت باضرار جسيمة في محاصيل الرقي والبطيخ والخيار والباذنجان)، واضاف ان (اهم تلك الاضرار هي الشيخوخة المبكرة وتشوه الثمار وجفاف واحتراق الاوراق فضلا عن زيادة في استهلاك مياه الري )، مؤكدا ان (تلك الامور مجتمعة ادت الى تراجع الانتاج الى ثلث ما كان عليه في المواسم السابقة) مطالبا (وزارة الزراعة و الحكومة المحلية بتعويض الفلاحين عن الاضرار التي نتجت عن ارتفاع درجات الحرارة كونها تشكل كارثة طبيعية). واعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات و العامة عن تنفيذ حملة خدمية لصيانة المجاري في المحافظة وتابع البيان ان ( فرق الصيانة في المديرية التابعة للوزارة باشرت بحملة صيانة محطات وخطوط نقل وشبكات مياه الصرف الصحي والامطار في عدد من الاحياء والمناطق التابعة لمراكز المديرية)، واضاف ان (الحملة شملت تنظيف وتسليك خطوط نقل وشبكات مياه المجاري بشقيها الصرف الصحي وألامطار وتبديل اغطية فتحات التصريف المانهولات وتعويض التالفة والمفقودة منها ، فضلاً عن صيانة وتبديل غواطس لمحطات الرفع)، واشار البيان الى ان (العمل ينجز حاليا في اقسام سومر و الشهداء و مربع المدينة وغيرها من المناطق والاحياء السكنية القريبة منها).ومن جانب اخر بحث الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي مع وفد سفارة دولة روسيا الاتحادية في العراق برئاسة المستشار الأقدم أسكندر استومين تعزيز التعاون المشترك بين البـــــــلدين في المجال الزراعي، وبحضور مستشار الوزارة لشؤون الثروة الحيوانية حسين علي سعود .

امراض وبائية

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس انه (جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع التي تخص القطاع الزراعي بشقيه النباتي والثروة الحيوانية، حيث أكد القيسي حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الروسي في كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية فضلا عن التبادل العلمي من خلال إعطاء فرصة لملاك الوزارة في تطوير قدراتهم ومهاراتهم من خلال الدورات والبعثات الدراسية في روسيا)، واضاف أن (وفدا بيطريا فنيا سيقوم بزيارة روسيا لغرض الاطلاع على النظام الصحي البيطري فيها، وللتأكد من الإجراءات المتبعة في مواجهة الأمراض الوبائية منها مرض أنفلونزا الطيور، حفاظا على سلامة المنتج الحيواني المستورد ومشتقاته وخاصة الدواجن)، واوضح البيان ان (التعاون مع الجانب الروسي سيشمل أيضا الشركات المختصة بالأسماك والصيد البحري من خلال الشراكة معها لتطوير أسطول الصيد البحري العراقي، حيث سيوفر المزيد من الأسماك للمواطن والسوق المحلي وبمواصفات ممتازة من الناحية الصحية والغذائية).

وتابع البيان ان (استومين أعرب عن سعادته باللقاء والتعاون المشترك بين البلدين في المجال الزراعي النباتي والحيواني). ومن جانب اخر دعت الوزارة المزارعين والفلاحين إلى تبني التقنيات الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتامين الأمن الغذائي للبلد.

تقانات حديثة

ونقل البيان عن الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري القول ان (استخدام التقانات الحديثة في العملية الزراعية يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وانخفاض التكاليف وزيادة الإيرادات والأرباح الزراعية باعتماد الإدارة الزراعية الجيدة وان الوزارة ستقوم بتامين المستلزمات الزراعية من خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وبأقساط مريحة، حيث ان استخدام الشتلات الحديثة من باذرة مسمدة والتسوية الليزرية، والري بالرش الثابت والمحوري بحسب مساحة الأرض ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية وسد حاجة السوق من المنتجات والمحاصيل الزراعية). واضاف ان (الوزارة اتخذت إجراءات عديدة لحماية المنتج المحلي من خلال التأكيد على السيطرة على المنافذ الحدوية بالتعاون مع الجهات المعنية ، ومنع دخول المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية خلال وقت الذروة الإنتاجية، لتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك)، وتابع (كما شكلت الوزارة لجانا عديدة بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة للمحافظة على المساحات الزراعية ومنع تجريف البساتين، وتوفير المخازن المبردة خلال دعوة القطاع الخاص للاستثمار في مجال المخازن المبردة للحفاظ على المحاصيل الزراعية وترصين الأمن الغذائي للبلد).