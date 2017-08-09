الرصافة تستحدث أربع مغذيات جديدة لرفع التجهيز

الهندسية تعيد عمل خط الطاقة الكهربائية ديالى – منصورية

بغداد- تمارا عبد الرزاق

تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة باستحداث 4 مغذيات جديدة من محطة الغدير الثانوية 33/11كي .في .وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب سري المدرس ان الاعمال تضمنت استحداث 4 مغذيات جديدة من محطة الغدير الثانوية 33/11 كي .في . للتخفيف عن محطات زيونة القديمة بمـقدار 8 ميغا واط و محطة زيونة الجديدة بـمقدار 3،5 ميغا واط، ومحطة الخليج بـمقدار 4،58 ميغا واط علماً ان طول القابلو المستخدم 2500 متراً، الى جانب مد اسلاك الالمنيوم مختلفة الاحجام بطول 340متراً في المحلات 961، 958، 952 ، 957، 950، 955 لاغراض الصيانة، ونصب محولتين سعة 400كي . في .في محلتي 979، 950 في منطقة الزعفرانية)، واوضح البيان انه ( تنفيذاً لتوجيهات الوزير قاسم محمد الفهداوي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لإعادة الطاقة الكهربائية إلى المناطق التي سيتم تحريرها بعون الله خلال المدة المقبلة في محافظة الانبار ومنها عنة وراوة والقائم عقد مدير عام نقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الأعلى وممثل الوزارة خالد غزاي عطية في المقر المسيطر لمحافظة الانبار اجتماعاً مع قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي وشيوخ و وجهاء المناطق الغربية وتباحث معهم بشأن الاستعدادات اللازمة لتأمين الحماية والدعم اللوجستي للملاكات الهندسية والفنية التابعة لوزارة الكهرباء ووضع الخطط الصحيحة لها لغرض أعادة الطاقة الكهربائية فور انتهاء عمليات التحرير، الى جانب حماية خطوط ومحطات نقل الطاقة الكهربائية وكافة محتوياتها لغرض الإسراع بتنفيذ الخطط المقررة حيث تم تزويد المحمدي بالإحداثيات و الصور لمواقع محطات التوليد و النقل التابعة للوزارة في المناطق التي سوف يتم تحريرها بعون الله لغرض المحافظة عليها خارج منطقة العمليات العسكرية).

وتابع البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية العاملة في مديرية شبكة محافظة ديالى التابعة للمديرية تمكنت من إعادة خط نقل الطاقة الكهربائية ديالى ــ منصورية 400 كي .في إلى العمل بطاقة قدرها 300 ميغا واط خلال ساعات قليلة من انفصاله جراء تقطع أسلاك أحد الأطوار الواصلة بين البرجين 140ــ141 ).

خدمة وصيانة

وتابع البيان ان (فريق مشروع الخدمة والصيانة والجباية في مقر الوزارة عقد ندوة تثقيفية في هيئة توزيع بغداد للمنتجات النفطية للتثقيف حول عقود الخدمة والصيانة والجباية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وترشيد الاستهلاك واستعرض رئيس الفريق المكلف سلام الربيعي ، خلال الندوة ان الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود الخدمة والصيانة والجباية هو الحل الامثل لحل ازمة الطاقة الكهربائية من اجل القضاء على التجاوزات وانهاء الضائعات في استهلاك الطاقة الكهربائية)، موضحاً، ان (اهمية هذا المشروع في قطاع توزيع الطاقة كبيرة في تطوير هذا القطاع والارتقاء به، الى جانب القضاء على اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع التوزيع، والمتمثلة بالتجاوزات والضائعات التي وصلت الى 60بالمئة والهدر الكبير الحاصل في الطاقة الكهربائية، حيث ان هذا المشروع كفيل بحل هذه المشاكل من خلال متابعة عملية البيع واجراء الصيانات السريعة وجباية اجور الاستهلاك الطاقة الكهربائية و نصب العدادات الذكية من قبل المستثمرمجاناً، مع العمل بتسعيرة المعمول بها وليس من حق المستثمر التلاعب بها )، موكداً، ان (سعر التعرفة للاستهلاك مدعومة من قبل الحكومة تصل نسبة الدعم الى 94بالمئة وهي مبالغ ميسرة بامكان المواطن تسديدها وستقوم شركة القطاع الخاص بتسديد رواتب 80 بالمئة من منتسبي قطاعات الصيانة ضمن الرقعة الجغرافية لمسؤولية الشركة، وسيتم تجهيز المناطق لمدة 24 ساعة بحمل 80بالمئة من استهلاك المناطق والذي من شأنه ان يرفع عن كاهل المواطن المبالغ التي يسددها لاصحاب المولدات الاهلية ، وسيضمن هذا المشروع تشغيل ايادي عاملة هندسية وفنية يتم توضيفهم من قبل شركات القطاع الخاص، وتقوم الوزارة من خلال لجان مشتركة تضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، منظمات المجتمع المدني، وجهاء المناطق، بالاضافة الى فنيين من الوزارة بتقويم عمل الشركات للوصول الى تحقيق رضا المواطنين لتقويم عمل شركات القطاع الخاص للاستمرار بالعقد من عدمه) .