الكشف عن مخالفات خطيرة وتسريب أسئلة مقابلات المرشحين لمفوضية الإنتخابات ومحلل لـ (الزمان): المجلس الجديد يعيد العراق للمربع الأول جراء التدخل الحزبي الواضح

بغداد – قصي منذر

اكد محلل سياسي اهمية ان تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة بعيداً عن الصفقات الحزبية تتولى عملها وفق الدستور ، فيما اكد مجلس الخبراء العراقي ان لجنة الخبراء النيابية التي تعمل على اختيار مفوضية جديدة قد تعرضت للاختراق من جهات سياسية متنفذة بهدف تمرير مرشحيها واستبعاد الكفاءات الأكاديمية والمستقلين.وقال المحلل السياسي ماجد زيدان لـ(الزمان) امس ان (مجموعة من الكفاءات تقدمت بطلبات لشغل عضوية المفوضية لكن بعد الغربلة تدخلت الاحزاب وجهات سياسية من خلال تقديم مرشحيها والايعاز الى البعض منهم لاشغال عضوية المفوضية وبالتالي ستقوم الاحزاب بعملية الاختيار ).

لجنة خبراء

مضيفًا انه(لو كانت كانت لجنة الخبراء جدية ووطنية حقا لتم اختيار المفوضيين من بين القضاة الذين لا جدال في حياديتهم وفي عدم حزبيتهم). ورأى ان (المفوضية المقبلة ستكون كسابقتها ولن يتغير شيء عن المفوضية السابقة سوى الاسماء), مشددًا على ان (هذه الحالة خطيرة فإذا كنا نريد انتخابات حرة ونزيهة وعادلة تعكس الرغبة الحقيقية للشعب فينبغي ان نعمل على ان تكون مفوضية الانتخابات مستقلة وغير خاضعه للتسييس او للاحزاب وأن لاتتدخل الاحزاب في عملية ترشيح اعضائها وهو ما لم يتحقق حتى الآن). وخلص زيدان إلى القول ان (الخيارات الراهنة تعود بنا الى المربع الاول وهو مربع المحاصصة وهو من الاسباب الاساسية للطعن في نتائج الانتخابات التي ترتكز على ركيزتين ، الاولى تتمثل بالالتزام بقانون انتخابي عادل والثانية تتمثل في اختيار مفوضية انتخابات مستقلة تشرف على الانتخابات بنزاهة وحيادية)، مضيفًا ان(هاتين الركيزتين غير متوفرتين في الوقت الراهن وهو امر سيؤدي الى مزيد من الاحتقان والتوتر وغياب الثقة بالعملية السياسية وتدهورها), مطالبا بـ(تشريع قانون انتخابات والعمل اختيار مفوضية مستقلة من اجل تغيير الاوضاع المتردية في البلد).من جهته، اشار مجلس الخبراء العراقي الى اجراء مداولات سياسية على أعلى المستويات في بغداد لاختيار مفوضية جديدة والى عقد رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب السبت الماضي اجتماعا أعلنوا خلاله ضرورة اختيار مجلس مفوضين من الكفاءات الحقيقية والمستقلة. وقال رئيس المجلس ضياء واجد المهندس في بيان تلقته(الزمان) أمس ان(من المعروف أن مجلس المفوضين الحالي سوف تنتهي ولايته في أيلول المقبل ويفترض أن يبدأ المجلس الجديد أعماله في التاريخ نفسه. وهناك خشية من تأخير اختيار المجلس الجديد أو اختيار شخصيات حزبية غير مهنية من قبل لجنة الخبراء التي بدأت أعمالها قبل نحو ثلاثة أشهر وسط مطالب شعبية متزايدة باختيار مفوضية جديدة مستقلة تمثل انطلاقة جدية لإصلاح العملية السياسية في العراق من خلال انتخابات نزيهة وشفافة)، مضيفًا ان مجلس الخبراء العراقي بوصفه منظمة مدنية علمية اكاديمية (تابع باهتمام عمل لجنة الخبراء وتلقى عددا من الطعون والاعتراضات على عمل لجنة الخبراء وهو يحتفظ بوثائق وافادات لعدد من اعضاء اللجنة وعدد من المرشحين لمجلس المفوضية وسوف يقدمها إلى الجهات المعنية ويكشفها أمام الرأي العام في الوقت المناسب).

آلية عمل

مؤكدًا انه (قد تبين أن الية عمل لجنة الخبراء النيابية التي تضم 29 نائبا قد تعرضت للانحراف والاختراق من قبل جهات سياسية متنفذة بهدف تمرير مرشحيها واستبعاد عدد من الكفاءات الأكاديمية من حملة الدكتوراه المستقلين وهو ما يؤدي لتكرار تجربة المحاصصة الحزبية الفاشلة التي طبقت في المفوضية الحالية وما قبلها التي تحيطها الكثير من شبهات التزوير والفساد والتقصير). واوضح ان (اللجنة قامت في المرحلة الأولى باختيار 128 مرشحا من بين المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني من خلال احتساب درجات على فقرات الاستمارة الإلكترونية وقد عمدت إلى وضع عشر درجات للبكالوريوس وثلاث درجات للماجستير ودرجة واحدة فقط للدكتوراه وهذا يمثل اول انحراف في عمل اللجنة لأن المفترض أن تخصص الدرجة الأعلى للدكتوراه من أجل إتاحة الفرصة للكفاءات المستقلة)، مضيفًا انه (في المرحلة الثانية جرت مقابلة المرشحين الذين حققوا درجات عالية من 50 في المرحلة الأولى. وبدأت اللجنة سلسلة اجتماعات لمقابلة المرشحين ابتداءً من يوم8 تموز الماضي وقد سادت المقابلات مخالفات).واوضح المهندس ان من اهم المخالفات أن (لجنة الخبراء لم تجتمع بكامل نصابها لمقابلة المرشحين وكان الحضور متفاوتا في جلسات المقابلة كما أن بعض اعضاء اللجنة كانوا يمتنعون عن وضع درجة لبعض المرشحين في حين كان أعضاء آخرون يمنحون درجة كاملة لبعض المرشحين 50/50 في عملية انحياز حزبي أو شخصي لترجيح كفة مرشحين معينين دون غيرهم)، مؤكدًا ان(بعض اعضاء اللجنة كشف عن أن بعض زملائهم قد سربوا أسئلة المقابلة لعدد من المرشحين الحزبيين ومن ثم ارتفعت درجاتهم مقارنة بالمرشحين المستقلين).

حملة شهادات

مشيرًا الى ان (عدداً من اعضاء اللجنة تهموا بعض المرشحين من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير بأنهم بعثيون بحجة دراستهم في الجامعات العراقية أو البعثات الخارجية خلال مدة حكم النظام السابق برغم تبرأتهم من هيئة المساءلة والعدالة من تهمة الانتماء لحزب البعث). لافتًا الى أن (هذه التهمة الظالمة من قبل أحزاب معينة تهدف إلى إقصاء عدد كبير من الكفاءات الوطنية وتقريب شخصيات حزبية لا تمتلك كفاءة علمية أو مهنية).واقترح البيان على الرئاسات الثلاث خمسة مقترحات من أجل تصويب عمل لجنة الخبراء واختيار مجلس مفوضين بطريقة نزيهة وعادلة تمثلت في يأتي(إضافة عشر درجات لحملة الدكتوراه وخمس درجات للماجستير بهدف إعطاء ارجحية في المفاضلة للأساتذة الجامعيين والكفاءات العلمية المستقلة وتشكيل لجنة تدقيقية لكشف احتمال التلاعب بدرجات المقابلة من خلال قيام بعض اعضاء لجنة الخبراء بمنح درجة كاملة 50 او قريبة منها لبعض المرشحين من حملة البكالوريوس .وعند التأكد من وجود حالات انحياز يجري استبعاد اعضاء اللجنة المنحازين وحرمان المرشحين التابعين لهم من المنافسة النهائية، واختيار تخصصات متنوعة تضم القانون والإعلام والإدارة والحاسبات في مجلس المفوضين من أجل توزيع المسؤولية بحسب التخصص العلمي في عمل المفوضية مع مراعاة مبدأ التوازن وليس المحاصصة الحزبية في تمثيل مكونات الشعب العراقي) اما المقترحان الاخيران فكانا(الاعتماد على إجابات المؤسسات والهيئات الرسمية في ما يخصص صحة صدور الشهادات العلمية أو المساءلة والعدالة والنزاهة والأمن الوطني ومنع الاتهامات وعمليات التسقيط الحزبي في تقويم المرشحين، ومطالبة المرشحين بتقديم خطة أو رؤية أو مقترحات مكتوبة بشأن عمل المفوضية ومن ثم اختيار الأفضل والأكثر كفاءة من بينهم).