واشنطن تكشف حصيلة القتال ضد داعش مع العام الرابع

التحالف‭ ‬ينفي‭ ‬ارتكاب‭ ‬مجزرة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الحشد‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬السورية

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‮ ‬

كشف‭ ‬قائد‭ ‬عسكري‭ ‬امريكي‭ ‬حصيلة‭ ‬العمليات‭ ‬والارقام‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الحملة‭ ‬الدولية‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬عماد‭ ‬القوة‭ ‬المقاتلة‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬السنوات‭ ‬ما‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬تحرير‮ ‬‭ ‬الموصل‭ .‬فيما‮ ‬

أعلنت‭ ‬“كتائب‭ ‬سيد‭ ‬الشهداء”،‭ ‬إحدى‭ ‬فصائل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬عن‭ ‬تعرض‭ ‬قواتها‭ ‬لقصف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬السورية،‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬36‭ ‬عنصرا‭ ‬وأصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬الحشد‭.‬

وأعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬القصف‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬على‭ ‬تليغرام‭ ‬إن‭ ‬“الهجوم‭ ‬بدأ‭ ‬بهجمات‭ ‬انتحارية‭ ‬ثم‭ ‬أعقبها‭ ‬هجوم‭ ‬للمسلحين”‭.‬

ولكن‭ (‬كتائب‭ ‬سيد‭ ‬الشهداء‭)‬،‮ ‬‭ ‬أصدر‭ ‬بيانا‭ ‬اتهم‭ ‬فيه‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬بقتل‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭.‬

وندد‭ ‬بيان‭ ‬“كتائب‭ ‬سيد‭ ‬الشهداء”‭ ‬بالغارة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬التي‭ ‬ذكر‭ ‬أنها‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقعها‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الحدودي‭ ‬المقابل‭ ‬لبلدة‭ ‬عكاشات،‭ ‬جنوبي‭ ‬سنجار‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭.‬

ونفى‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬استهداف‭ ‬مقاتلاته‭ ‬لقوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬واصفا‭ ‬الأنباء‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬بـ”غير‭ ‬الدقيقة”‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ريان‭ ‬ديلون‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تويتر،‭ ‬إن“مزاعم‭ ‬ضربات‭ ‬التحالف‭ ‬ضد‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬السورية‭ ‬غير‭ ‬دقيقة”‭.‬

وتدخل‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لدحر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬عامها‭ ‬الرابع،‭ ‬والبنتاغون‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬بحتمية‭ ‬هزيمة‭ ‬الارهابيين‭. ‬في‭ ‬8‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬انطلقت‭ ‬طائرتا‭ ‬أف‭ ‬آي‭-‬18‭ ‬من‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬جورج‭ ‬دبليو‭. ‬بوش‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬لتلقي‭ ‬500‭ ‬رطل‭ ‬من‭ ‬القنابل‭ ‬الموجهة‭ ‬بالليزر‭ ‬على‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬قرب‭ ‬اربيل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬وفي‭ ‬ذروة‭ ‬تقدمه‭ ‬سيطر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬40,000‭ ‬ميل‭ ‬مربع‭ (‬104,000‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭)‬،‭ ‬وحتى‭ ‬انه‭ ‬هدد‭ ‬بغداد‭ ‬مع‭ ‬انهيار‭ ‬وحدات‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬ودخولها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الجهاديين‭.‬

وقال‭ ‬الكابتن‭ ‬جيف‭ ‬ديفيس‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬البنتاغون‭ ‬‮«‬كان‭ ‬لديهم‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬اسرى‭ ‬لحكمهم‭ ‬الهمجي‭ ‬ويعيشون‭ ‬في‭ ‬بؤس،‭ ‬الكثيرون‭ ‬اجبروا‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬الى‭ ‬لاجئين‭ ‬والعيش‭ ‬في‭ ‬الحرمان‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬حملة‭ ‬التحالف‭ ‬تم‭ ‬استعادة‭ ‬70‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬‮ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬و50‭%‬‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬ديفيس‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬تنظيم داعش من‭ ‬أخذ‭ ‬ولو‭ ‬انش‭ ‬واحد‭ ‬مجددا‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬حررناها‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬يواجه‭ ‬هزيمته‭ ‬الحتمية‭. ‬سوف‭ ‬ننتصر‭ ‬وهم‭ ‬سيهزمون‮»‬‭. ‬ويتكون‭ ‬التحالف‭ ‬من‭ ‬69‭ ‬دولة،‭ ‬مع‭ ‬ان‭ ‬عددا‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشركاء‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الجوية‭ ‬او‭ ‬مهمات‭ ‬التدريب‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الخبراء‭ ‬يتوقعون‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬انهيار‭ ‬‮«‬الخلافة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اعلنها‭ ‬تنظيم داعش بشكل‭ ‬ذاتي،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الجهاديين‭ ‬يقاتلون‭ ‬عبر‭ ‬دعوة‭ ‬اتباعهم‭ ‬الى‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬ارهابية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وبدءا‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2017‭ ‬نفذ‭ ‬التحالف‭ ‬13,221‭ ‬غارة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬و10,701‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬23,922‭ ‬غارة‭ ‬بكلفة‭ ‬بمعدل‭ ‬13,6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬يوميا‭. ‬وشهد‭ ‬القتال‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬طلعات‭ ‬جوية‭ ‬قتالية‭ ‬مستمرة،‭ ‬غالبا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مأهولة‭.‬

واعترف‭ ‬التحالف‭ ‬بمقتل‭ ‬624‭ ‬مدني‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الخبراء‭ ‬يقولون‭ ‬ان‭ ‬العدد‭ ‬الحقيقي‭ ‬اعلى‭ ‬بكثير‭.‬

وقال‭ ‬ديفيس‭ ‬‮«‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬هي‭ ‬الاكثر‭ ‬دقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحروب،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المدنيين‭ ‬يموتون‭ ‬في‭ ‬الحروب‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الحقيقة‭ ‬المحزنة‮»‬