واشنطن تكشف حصيلة القتال ضد داعش مع العام الرابع

التحالف ينفي ارتكاب مجزرة في صفوف الحشد عند الحدود العراقية السورية
واشنطن – مرسي ابو طوق
كشف قائد عسكري امريكي حصيلة العمليات والارقام المتاحة في سياق الحملة الدولية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا ، حيث كان الجيش العراقي عماد القوة المقاتلة ضد داعش في خلال تلك السنوات ما اسفر عن تحرير الموصل .فيما
أعلنت “كتائب سيد الشهداء”، إحدى فصائل الحشد الشعبي، عن تعرض قواتها لقصف من قبل القوات الأميركية على الحدود العراقية السورية، ما ادى الى مقتل 36 عنصرا وأصابة أكثر من 80 آخرين من مقاتلي الحشد.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن القصف وقال في رسالة على تليغرام إن “الهجوم بدأ بهجمات انتحارية ثم أعقبها هجوم للمسلحين”.
ولكن (كتائب سيد الشهداء)، أصدر بيانا اتهم فيه الجيش الأمريكي بقتل العشرات من عناصره في قصف جوي.
وندد بيان “كتائب سيد الشهداء” بالغارة الأمريكية، التي ذكر أنها استهدفت مواقعها في الخط الحدودي المقابل لبلدة عكاشات، جنوبي سنجار في محافظة نينوى.
ونفى التحالف الدولي ، الثلاثاء، استهداف مقاتلاته لقوات الحشد الشعبي في العراق، واصفا الأنباء التي تحدثت عن ذلك بـ”غير الدقيقة”. وقال المتحدث باسم التحالف الأميركي في العراق ريان ديلون في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن“مزاعم ضربات التحالف ضد قوات الحشد الشعبي بالقرب من الحدود العراقية السورية غير دقيقة”.
وتدخل الحملة التي تقودها الولايات المتحدة لدحر تنظيم داعش في العراق وسوريا هذا الاسبوع عامها الرابع، والبنتاغون على قناعة بحتمية هزيمة الارهابيين. في 8 آب/أغسطس عام 2014 انطلقت طائرتا أف آي-18 من حاملة الطائرات جورج دبليو. بوش في الخليج لتلقي 500 رطل من القنابل الموجهة بالليزر على مقاتلي تنظيم داعش قرب اربيل في شمال العراق. وفي ذروة تقدمه سيطر تنظيم داعش على مساحة 40,000 ميل مربع (104,000 كيلومتر مربع)، وحتى انه هدد بغداد مع انهيار وحدات الجيش العراقي ودخولها في حالة من الفوضى تزامنا مع اقتراب الجهاديين.
وقال الكابتن جيف ديفيس الناطق باسم البنتاغون «كان لديهم 8 ملايين شخص اسرى لحكمهم الهمجي ويعيشون في بؤس، الكثيرون اجبروا على التحول الى لاجئين والعيش في الحرمان».
وبعد ثلاث سنوات على بدء حملة التحالف تم استعادة 70 بالمئة من المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في العراق، و50% من المناطق في سوريا.
وقال ديفيس «لم يتمكن تنظيم داعش من أخذ ولو انش واحد مجددا من المناطق التي حررناها».
وأضاف «تنظيم الدولة الاسلامية يواجه هزيمته الحتمية. سوف ننتصر وهم سيهزمون». ويتكون التحالف من 69 دولة، مع ان عددا قليلا من هؤلاء الشركاء يساهم في الحملة الجوية او مهمات التدريب. وعلى الرغم من ان الخبراء يتوقعون في النهاية انهيار «الخلافة» التي اعلنها تنظيم داعش بشكل ذاتي، الا ان الجهاديين يقاتلون عبر دعوة اتباعهم الى شن هجمات ارهابية حول العالم. وبدءا من 26 تموز/يوليو 2017 نفذ التحالف 13,221 غارة في العراق و10,701 في سوريا، ما مجموعه 23,922 غارة بكلفة بمعدل 13,6 مليون دولار يوميا. وشهد القتال ضد داعش طلعات جوية قتالية مستمرة، غالبا في مناطق مأهولة.
واعترف التحالف بمقتل 624 مدني حتى اليوم، بالرغم من ان الخبراء يقولون ان العدد الحقيقي اعلى بكثير.
وقال ديفيس «في حين ان هذه الحملة هي الاكثر دقة في تاريخ الحروب، الا ان المدنيين يموتون في الحروب وهذه هي الحقيقة المحزنة»