خلاف‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬عزل‭ ‬الاخوان

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر بوزارة الداخلية المصرية فى تصريحات خاصة ل (الزمان ) عن ان الوزارة اعلنت حالة الاستنفار القصوى فى القاهرة والمحافظات تحسبا لاعمال عنف محتملة من جانب الاخوان فى ذكرى فض اعتصام رابعة . واضاف المصدر ان الداخلية اعدت ملفا كاملا تقيد فيه ادعاءات الاخوان حول الاختفاء القسرى والتعذيب داخل السجون لتسليمه الى وزارة الخارجية والتى سوف تسلمه بدورها الى منظمات حقوق انسان دولية تسعى لتدويل تلك القضية . فى السياق ذاته اثار مشروع القانون والذى قدمه عضو البرلمان محمد ابو حامد بمعاقبة كل من ينتمى للاخوان بفصله من الوظائف العامة او مباشرة الحقوق السياسية جدلا واسعا بين خبراء القانون ، فعلى الجانب الرافض قال المستشار عادل فرغلى الرئيس الاسبق لمحكمة القضاء الادارى ان هناك قاعده دستورية بان اي مواطن لا يرتكب عنفا لا يجوز اسقاط حق من حقوقه الدستورية .واضاف انه لايوجد فى القانون مايسمى بالخلايا النائمة مؤكدا انه من الصعب التعرف على معتقدات العاملين وافكارهم دون ارتكاب افعال ماديه فى المقابل ايد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق المشروع لان التاريخ اثبت ان جماعة الاخوان جماعة ارهابية وسيلتها العنف للسيطرة على الحكم متستره بالدين وبالتالى فان وجود خلايا نائمة لها فى الوظائف الحكوميه يمثل خطرا على الدولة ويجب عليها التخلص منه وبين الراى المؤيد والمعارض ابدى د/ صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى بانه لا حاجة لهذا القانون لان القانون 10 لــ 72 ينص على جواز فصل الموظف اذا أخل بالنظام العام وان الانتماء للاخوان يعد سببا كافيا للعزل .