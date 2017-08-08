خلاف‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬عزل‭ ‬الاخوان

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭ ) ‬عن‮ ‬‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬اعلنت‭ ‬حالة‭ ‬الاستنفار‭ ‬القصوى‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬والمحافظات‭ ‬تحسبا‭ ‬لاعمال‭ ‬عنف‭ ‬محتملة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاخوان‭ ‬فى‭ ‬ذكرى‭ ‬فض‭ ‬اعتصام‭ ‬رابعة‭ . ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الداخلية‭ ‬اعدت‭ ‬ملفا‭ ‬كاملا‭ ‬تقيد‭ ‬فيه‭ ‬ادعاءات‭ ‬الاخوان‭ ‬حول‭ ‬الاختفاء‭ ‬القسرى‭ ‬والتعذيب‭ ‬داخل‭ ‬السجون‭ ‬لتسليمه‭ ‬الى‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والتى‭ ‬سوف‭ ‬تسلمه‭ ‬بدورها‭ ‬الى‭ ‬منظمات‭ ‬حقوق‭ ‬انسان‭ ‬دولية‭ ‬تسعى‭ ‬لتدويل‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اثار‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬والذى‭ ‬قدمه‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬محمد‭ ‬ابو‭ ‬حامد‭ ‬بمعاقبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ينتمى‭ ‬للاخوان‭ ‬بفصله‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬العامة‭ ‬او‭ ‬مباشرة‭ ‬الحقوق‭ ‬السياسية‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬بين‭ ‬خبراء‭ ‬القانون‭ ‬،‭ ‬فعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الرافض‭ ‬قال‭ ‬المستشار‭ ‬عادل‭ ‬فرغلى‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬لمحكمة‭ ‬القضاء‭ ‬الادارى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬قاعده‭ ‬دستورية‭ ‬بان‭ ‬اي‭ ‬مواطن‭ ‬لا‭ ‬يرتكب‭ ‬عنفا‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬اسقاط‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬حقوقه‭ ‬الدستورية‭ .‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬لايوجد‭ ‬فى‭ ‬القانون‭ ‬مايسمى‭ ‬بالخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬معتقدات‭ ‬العاملين‭ ‬وافكارهم‭ ‬دون‭ ‬ارتكاب‭ ‬افعال‭ ‬ماديه‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬ايد‭ ‬المستشار‭ ‬محمد‭ ‬حامد‭ ‬الجمل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬الاسبق‭ ‬المشروع‭ ‬لان‭ ‬التاريخ‭ ‬اثبت‭ ‬ان‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬جماعة‭ ‬ارهابية‭ ‬وسيلتها‭ ‬العنف‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬متستره‭ ‬بالدين‭ ‬وبالتالى‭ ‬فان‭ ‬وجود‭ ‬خلايا‭ ‬نائمة‭ ‬لها‭ ‬فى‭ ‬الوظائف‭ ‬الحكوميه‭ ‬يمثل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬ويجب‭ ‬عليها‭ ‬التخلص‭ ‬منه‭ ‬وبين‭ ‬الراى‭ ‬المؤيد‭ ‬والمعارض‭ ‬ابدى‭ ‬د‭/ ‬صلاح‭ ‬فوزى‭ ‬استاذ‭ ‬القانون‭ ‬الدستورى‭ ‬بانه‭ ‬لا‭ ‬حاجة‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬لان‭ ‬القانون‭ ‬10‭ ‬لــ‭ ‬72‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬فصل‭ ‬الموظف‭ ‬اذا‭ ‬أخل‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‭ ‬وان‭ ‬الانتماء‭ ‬للاخوان‭ ‬يعد‭ ‬سببا‭ ‬كافيا‭ ‬للعزل‭ .‬