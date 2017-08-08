مستشار الرئيس الفلسطيني  محمود الهباش لـ (الزمان ): مطلوب من حماس دعم حكومة الوفاق في غزة لاثبات حسن النيات

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

اكد‭ ‬محمود‭ ‬الهباش‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطينى‭ ‬للشئون‭ ‬الدينية‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي

‬معه‭ ‬ان‭ ‬المبادرة‭ ‬التى‭ ‬طرحها‭ ‬صلاح‭ ‬البردويل‭ ‬القيادي‭ ‬بحماس‭ ‬عليها‭ ‬السماح‭ ‬لحكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطنى‭ ‬بالعمل‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حتى‭ ‬تثبت‭ ‬جديتها‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬استبعد‭ ‬عضو‭ ‬التيار‭ ‬الاصلاحى‭ ‬المفصول‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬وجود‭ ‬مبادرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالحة‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬تصريحات‭ ‬قادة‭ ‬حماس‭ ‬تؤكد‭ ‬ان‭ ‬المشاكل‭ ‬بين‭ ‬فتح‭ ‬وحماس‭ ‬لاتزال‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬منذ‭ ‬اتفاق‭ ‬القاهرة‭ ‬وعن‭ ‬عودة‭ ‬القياديين‭ ‬المفصولين‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬وسمير‭ ‬المشهراوى‭ ‬قال‭ ‬انها‭ ‬ربما‭ ‬تتأخر‭ ‬بعض‭ ‬الشئ‭ ‬لان‭ ‬الاجواء‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬بعد‭ ‬الى‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اكد‭ ‬احمد‭ ‬يوسف‭ ‬القيادى‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬ان‭ ‬الاجواء‭ ‬مهيأه‭ ‬الان‭ ‬لاستئناف‭ ‬مصر‭ ‬جهودها‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬لان‭ ‬فصائل‭ ‬العمل‭ ‬الوطنى‭ ‬والاسلامى‭ ‬اصبح‭ ‬لديها‭ ‬استعداد‭ ‬للاجتماع‭ ‬بالقاهرة‭ ‬برعايه‭ ‬مصرية‭ ‬لاستكمال‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬والخروج‭ ‬بتفاهمات‭ ‬جديدة‭ ‬وان‭ ‬القاهرة‭ ‬اصبحت‭ ‬لها‭ ‬اليد‭ ‬المؤثرة‭ ‬فى‭ ‬موضوع‭ ‬التفاهمات‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬واشار‭ ‬يوسف‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬وفدا‭ ‬مصريا‭ ‬سوف‭ ‬يزور‭ ‬غزة‭ ‬لمتابعة‭ ‬التطورات‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬وان‭ ‬مباحثات‭ ‬تجري‭ ‬الان‭ ‬لتحويل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الفلسطينى‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭ . ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬اتهم‭ ‬وفد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المستقلين‭ ‬فى‭ ‬الخارج‭ ‬برئاسة‭ ‬د‭/ ‬ياسر‭ ‬الواريه‭ ‬فى‭ ‬بيان‭ ‬تلقينا‭ ‬منه‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بعرقله‭ ‬عمل‭ ‬الوفد‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬اقتحام‭ ‬اشخاص‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬علاقه‭ ‬بالوفد‭ ‬فى‭ ‬عمله‭ ‬لافشال‭ ‬مهمته‭ .‬