مستشار الرئيس الفلسطيني  محمود الهباش لـ (الزمان ): مطلوب من حماس دعم حكومة الوفاق في غزة لاثبات حسن النيات

القاهرة – مصطفى عمارة
اكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية فى اتصال هاتفي
معه ان المبادرة التى طرحها صلاح البردويل القيادي بحماس عليها السماح لحكومة الوفاق الوطنى بالعمل فى قطاع غزة حتى تثبت جديتها ، فيما استبعد عضو التيار الاصلاحى المفصول من حركة فتح وجود مبادرة لتحقيق المصالحة مؤكدا ان تصريحات قادة حماس تؤكد ان المشاكل بين فتح وحماس لاتزال على حالها منذ اتفاق القاهرة وعن عودة القياديين المفصولين من فتح محمد دحلان وسمير المشهراوى قال انها ربما تتأخر بعض الشئ لان الاجواء مع حركة حماس لم تصل بعد الى الثقة بين الطرفين فى المقابل اكد احمد يوسف القيادى بحركة حماس فى تصريحات ان الاجواء مهيأه الان لاستئناف مصر جهودها فى ملف المصالحة لان فصائل العمل الوطنى والاسلامى اصبح لديها استعداد للاجتماع بالقاهرة برعايه مصرية لاستكمال ملف المصالحة والخروج بتفاهمات جديدة وان القاهرة اصبحت لها اليد المؤثرة فى موضوع التفاهمات داخل قطاع غزة واشار يوسف الى ان وفدا مصريا سوف يزور غزة لمتابعة التطورات على الارض وان مباحثات تجري الان لتحويل الاقتصاد الفلسطينى الى مصر بدلا من اسرائيل . من ناحية اخرى اتهم وفد الفلسطينيين المستقلين فى الخارج برئاسة د/ ياسر الواريه فى بيان تلقينا منه نسخة من حركة حماس بعرقله عمل الوفد فى قطاع غزة من خلال محاولة اقتحام اشخاص ليس لهم علاقه بالوفد فى عمله لافشال مهمته .