اجتماع بين حفتر والسراج والمبعوث الأممي

القاهرة‭ -‬‮ ‬‭ ‬طرابلس‭ -‬الزمان‮ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‮ ‬‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬والفريق‭ ‬محمود‭ ‬حجازي‭ ‬رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬خلال‭ ‬مباحثاتهما‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬ثلاثي‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬القادمة‭ ‬يضم‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬وفايز‭ ‬السراج‭ ‬والمبعوث‭ ‬الاممي‭ ‬لليبيا‭ ‬غسان‭ ‬سلامه‭ ‬لتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬التى‭ ‬تعترض‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذى‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬فى‭ ‬باريس‭ . ‬حيث‭ ‬ابدى‭ ‬حفتر‭ ‬عدم‭ ‬ثقته‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬السراج‭ ‬للاتفاق‭ ‬فى‭ ‬الموقع‭ ‬بينهما‭ ‬لانه‭ ‬ينفذ‭ ‬اجندة‭ ‬غربية‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬،كما‭ ‬اتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬التنسيق‭ ‬فيما‭ ‬بينهما‭ ‬لضبط‭ ‬الحدود‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬تسلل‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬ارهابية‭ ‬جديدة‭ ‬فى‭ ‬مصر،‮ ‬‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬السفير‭ ‬احمد‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬المصري‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬الليبي‭ ‬معقد‭ ‬جدا‭ ‬وصعب‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭ ‬الى‭ ‬الانقسام‭ ‬بين‭ ‬مؤيدى‭ ‬ومعارض‭ ‬القذافي‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تبذل‭ ‬جهوداً‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬عودة‭ ‬الاوضاع‭ ‬الى‭ ‬طبيعتها‭ ‬وان‭ ‬الدعم‭ ‬المصري‭ ‬لحفتر‭ ‬جعل‭ ‬منه‭ ‬القوة‭ ‬الرئيسية‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ .‬