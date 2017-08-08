اجتماع بين حفتر والسراج والمبعوث الأممي

القاهرة - طرابلس -الزمان
كشف مصدر امنى في تصريحات خاصة انه تم الاتفاق بين المشير خليفة حفتر والفريق محمود حجازي رئيس الاركان خلال مباحثاتهما فى القاهرة على عقد اجتماع ثلاثي فى القاهرة خلال الايام القادمة يضم المشير خليفة حفتر وفايز السراج والمبعوث الاممي لليبيا غسان سلامه لتذليل العقبات التى تعترض تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل اليه فى باريس . حيث ابدى حفتر عدم ثقته فى تنفيذ السراج للاتفاق فى الموقع بينهما لانه ينفذ اجندة غربية فى ليبيا ،كما اتفق الطرفان على استمرار التنسيق فيما بينهما لضبط الحدود فى ظل استمرار تسلل العناصر الارهابية القادمة من العراق وسوريا لتنفيذ عمليات ارهابية جديدة فى مصر، فى السياق ذاته اكد السفير احمد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ان الوضع الليبي معقد جدا وصعب السيطرة عليه الى الانقسام بين مؤيدى ومعارض القذافي الا ان مصر تبذل جهوداً كبيرة من اجل عودة الاوضاع الى طبيعتها وان الدعم المصري لحفتر جعل منه القوة الرئيسية فى ليبيا .