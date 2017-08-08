أصعب مهمة (وطنية) .. دفع الايجار آخر الشهر

توقيع
فاتح عبد السلام
خلل في معادلة الوطن والمواطن والوطنية ، حين يعمل الانسان ، عشرين أو ثلاثين سنة في بلده وهو لا يزال يسكن في بيت مستأجر،
ليس حقاً على الدولة ان توفر للمواطن مسكناً يأويه ، وانما هو واجب متبادل ، حيث يجب أن يتم الزام المواطنين أيضاً بأنهم اذا جرى تمليكهم بيتاً لايحق لهم بيعه ، إلا اذا غادروا البلد . والقصد ان المعنى لا يستقيم في اطلاق صفة المواطن على انسان يستأجر بيتاً لأنه لايملك شبراً واحداً في وطنه . انه ليس مواطناً انه مجرد مستأجر. الارض أول عامل في قيام البلدان والشعوب ثم تأتي العوامل الاخرى المهمة . وعندما تسلبُ المواطنَ حقَه في امتلاك بيت في ارض وطنه ، يكون معنى الوطنية مشوهاً ومرتبكاً وناقصاً وتافهاً . وما أحلى التناقض ،حين تطلب من المواطن الذي لا يملك بيتا في وطنه حمل السلاح والدفاع عن الوطن ،والموت في سبيله .. في سبيل مَن يموت ؟
الذي لايملك بيتاً ، يبقى يعيش خوف الانتظارات حتى نهاية كل شهر، خوف لا يعرفه إلا أمثالنا قوم المستأجرين في داخل البلد أو خارجه، يلاحقنا سؤال مرّ ،هل نستطيع سداد ثمن الايجار أم لا ، وكيف اذا تأخر الراتب ، أو انقطع أو انتهى العمل ؟.
وهنا تأتي لازمة أخرى ، هي تكفل البلد بكل انسان يعمل، لكنه أصبح فجأة بلا عمل . وهي ليست نظرة اشتراكية لأن اوروبا الغربية تطبق منذ عقود برامج رعاية موظفيها المسرحين من العمل وكذلك العاطلين عنه .
في بلداننا العربية ، موارد عظيمة واقتصاديات نامية واثبة الى امام وامكانات واسعة للنهوض المالي والتجاري والزراعي والصناعي ،حتى في العراق كنموذج للبلد المحطم ، لولا الفساد وسوء التخطيط وضعف الادارة أو بالاحرى نقص الدور الوطني أو النخوة الوطنية بالرغم من ان النخوة مصطلح عاطفي انفعالي اخلاقي ليس له وجود في قاموس سياسات البلدان .
لا تطلبوا من انسان يسكن بيتاً مستأجراً، العمل باخلاص من أجل وطن لا يقدم له شيئاً . من حق المواطن ان يسكن بكرامة وأن لا يجوع في بلده . وعلى الذين يتولون السلطة أن يعلموا انهم على الكراسي من أجل هذا المواطن. وما وجدت المناصب في الانظمة الرأسمالية أو الاشتراكية إلا من أجل المواطن . فقولوا لي يامَن تحكمون العراق، بحق الجحيم ،ما اسم نظامكم وما هويته ، ومن أجل مَن تركضون ركض الوحوش نحو الكراسي إذا كان حالنا هذا الحال البائس ؟
رئيس التحرير
لندن