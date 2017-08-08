أصعب مهمة (وطنية) .. دفع الايجار آخر الشهر

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فاتح عبد السلام

خلل‭ ‬في‭ ‬معادلة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬والوطنية‭ ‬،‭ ‬حين‭ ‬يعمل‭ ‬الانسان‭ ‬،‭ ‬عشرين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يسكن‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬مستأجر،

ليس‭ ‬حقاً‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬ان‭ ‬توفر‭ ‬للمواطن‭ ‬مسكناً‭ ‬يأويه‭ ‬،‭ ‬وانما‭ ‬هو‭ ‬واجب‭ ‬متبادل‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الزام‭ ‬المواطنين‭ ‬أيضاً‭ ‬بأنهم‭ ‬اذا‭ ‬جرى‭ ‬تمليكهم‭ ‬بيتاً‭ ‬لايحق‭ ‬لهم‭ ‬بيعه‭ ‬،‭ ‬إلا‭ ‬اذا‭ ‬غادروا‭ ‬البلد‭ . ‬والقصد‭ ‬ان‭ ‬المعنى‭ ‬لا‭ ‬يستقيم‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬صفة‭ ‬المواطن‭ ‬على‭ ‬انسان‭ ‬يستأجر‭ ‬بيتاً‭ ‬لأنه‭ ‬لايملك‭ ‬شبراً‭ ‬واحداً‭ ‬في‭ ‬وطنه‭ . ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬مواطناً‭ ‬انه‭ ‬مجرد‭ ‬مستأجر‭. ‬الارض‭ ‬أول‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬قيام‭ ‬البلدان‭ ‬والشعوب‭ ‬ثم‭ ‬تأتي‭ ‬العوامل‭ ‬الاخرى‭ ‬المهمة‭ . ‬وعندما‭ ‬تسلبُ‭ ‬المواطنَ‭ ‬حقَه‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬بيت‭ ‬في‭ ‬ارض‭ ‬وطنه‭ ‬،‭ ‬يكون‭ ‬معنى‭ ‬الوطنية‭ ‬مشوهاً‭ ‬ومرتبكاً‭ ‬وناقصاً‭ ‬وتافهاً‭ . ‬وما‭ ‬أحلى‭ ‬التناقض‭ ‬،حين‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬المواطن‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬بيتا‭ ‬في‭ ‬وطنه‭ ‬حمل‭ ‬السلاح‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬،والموت‭ ‬في‭ ‬سبيله‭ .. ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬مَن‭ ‬يموت‭ ‬؟

الذي‭ ‬لايملك‭ ‬بيتاً‭ ‬،‭ ‬يبقى‭ ‬يعيش‭ ‬خوف‭ ‬الانتظارات‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬كل‭ ‬شهر،‭ ‬خوف‭ ‬لا‭ ‬يعرفه‭ ‬إلا‭ ‬أمثالنا‭ ‬قوم‭ ‬المستأجرين‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬البلد‭ ‬أو‭ ‬خارجه،‭ ‬يلاحقنا‭ ‬سؤال‭ ‬مرّ‭ ‬،هل‭ ‬نستطيع‭ ‬سداد‭ ‬ثمن‭ ‬الايجار‭ ‬أم‭ ‬لا‭ ‬،‭ ‬وكيف‭ ‬اذا‭ ‬تأخر‭ ‬الراتب‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬انقطع‭ ‬أو‭ ‬انتهى‭ ‬العمل‭ ‬؟‭. ‬

وهنا‭ ‬تأتي‭ ‬لازمة‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬هي‭ ‬تكفل‭ ‬البلد‭ ‬بكل‭ ‬انسان‭ ‬يعمل،‭ ‬لكنه‭ ‬أصبح‭ ‬فجأة‭ ‬بلا‭ ‬عمل‭ . ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬نظرة‭ ‬اشتراكية‭ ‬لأن‭ ‬اوروبا‭ ‬الغربية‭ ‬تطبق‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬برامج‭ ‬رعاية‭ ‬موظفيها‭ ‬المسرحين‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬وكذلك‭ ‬العاطلين‭ ‬عنه‭ .‬

في‭ ‬بلداننا‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬موارد‭ ‬عظيمة‭ ‬واقتصاديات‭ ‬نامية‭ ‬واثبة‭ ‬الى‭ ‬امام‭ ‬وامكانات‭ ‬واسعة‭ ‬للنهوض‭ ‬المالي‭ ‬والتجاري‭ ‬والزراعي‭ ‬والصناعي‭ ‬،حتى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬كنموذج‭ ‬للبلد‭ ‬المحطم‭ ‬،‭ ‬لولا‭ ‬الفساد‭ ‬وسوء‭ ‬التخطيط‭ ‬وضعف‭ ‬الادارة‭ ‬أو‭ ‬بالاحرى‭ ‬نقص‭ ‬الدور‭ ‬الوطني‭ ‬أو‭ ‬النخوة‭ ‬الوطنية‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬النخوة‭ ‬مصطلح‭ ‬عاطفي‭ ‬انفعالي‭ ‬اخلاقي‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬وجود‭ ‬في‭ ‬قاموس‭ ‬سياسات‭ ‬البلدان‭ .‬

لا‭ ‬تطلبوا‭ ‬من‭ ‬انسان‭ ‬يسكن‭ ‬بيتاً‭ ‬مستأجراً،‭ ‬العمل‭ ‬باخلاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وطن‭ ‬لا‭ ‬يقدم‭ ‬له‭ ‬شيئاً‭ . ‬من‭ ‬حق‭ ‬المواطن‭ ‬ان‭ ‬يسكن‭ ‬بكرامة‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬يجوع‭ ‬في‭ ‬بلده‭ . ‬وعلى‭ ‬الذين‭ ‬يتولون‭ ‬السلطة‭ ‬أن‭ ‬يعلموا‭ ‬انهم‭ ‬على‭ ‬الكراسي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذا‭ ‬المواطن‭. ‬وما‭ ‬وجدت‭ ‬المناصب‭ ‬في‭ ‬الانظمة‭ ‬الرأسمالية‭ ‬أو‭ ‬الاشتراكية‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المواطن‭ . ‬فقولوا‭ ‬لي‭ ‬يامَن‭ ‬تحكمون‭ ‬العراق،‭ ‬بحق‭ ‬الجحيم‭ ‬،ما‭ ‬اسم‭ ‬نظامكم‭ ‬وما‭ ‬هويته‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬مَن‭ ‬تركضون‭ ‬ركض‭ ‬الوحوش‭ ‬نحو‭ ‬الكراسي‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬حالنا‭ ‬هذا‭ ‬الحال‭ ‬البائس‭ ‬؟

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لندن