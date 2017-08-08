 كارمن سليمان تكشف أسرارها الخاصة

القاهرة – الزمان
كشفت الفنانة المصرية كارمن سليمان بعض الأسرار الخاصة بحياتها اليومية والتي لا يعرفها الجمهور عنها. كارمن سليمان قالت إنها لا تحب الماكياج وتفضل دائما الظهور على طبيعتها إلا في الحفلات واللقاءات الهامة. كارمن أشارت إلى أنها عندما تستيقظ من النوم أول ما تفعله هو الاتصال بوالدتها وذلك بعد زواجها، حيث تفتقدها كثيرا وتعتبرها أقرب إنسانة لها. الفنانة الشابة أشارت إلى أنها لا تحب الخروج كثيرا، وتفضل السيارات الرياضية والملابس الكاجوال، وأول شيء تضعه في حقيبتها قبل خروجها الهاتف. كارمن قالت إن شقيقتها هي أكثر من يضحكها كما أنها تجيد الغناء باللهجة الهندية وتعشق اللون الأحمر. نجمة أراب أيدول قالت إن رياضتها المفضلة هي السباحة كما أنها تحب فصل الشتاء ولا تحب الصيف، بينما المكرونة هي وجبتها المفضلة.