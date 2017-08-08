 كارمن سليمان تكشف أسرارها الخاصة

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬

‎كشفت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬كارمن‭ ‬سليمان‭ ‬بعض‭ ‬الأسرار‭ ‬الخاصة‭ ‬بحياتها‭ ‬اليومية‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬يعرفها‭ ‬الجمهور‭ ‬عنها‭. ‬‎كارمن‭ ‬سليمان‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تحب‭ ‬الماكياج‭ ‬وتفضل‭ ‬دائما‭ ‬الظهور‭ ‬على‭ ‬طبيعتها‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الحفلات‭ ‬واللقاءات‭ ‬الهامة‭. ‬‎كارمن‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬عندما‭ ‬تستيقظ‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬أول‭ ‬ما‭ ‬تفعله‭ ‬هو‭ ‬الاتصال‭ ‬بوالدتها‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬زواجها،‭ ‬حيث‭ ‬تفتقدها‭ ‬كثيرا‭ ‬وتعتبرها‭ ‬أقرب‭ ‬إنسانة‭ ‬لها‭. ‬‎الفنانة‭ ‬الشابة‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تحب‭ ‬الخروج‭ ‬كثيرا،‭ ‬وتفضل‭ ‬السيارات‭ ‬الرياضية‭ ‬والملابس‭ ‬الكاجوال،‭ ‬وأول‭ ‬شيء‭ ‬تضعه‭ ‬في‭ ‬حقيبتها‭ ‬قبل‭ ‬خروجها‭ ‬الهاتف‭. ‬‎كارمن‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬شقيقتها‭ ‬هي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬يضحكها‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تجيد‭ ‬الغناء‭ ‬باللهجة‭ ‬الهندية‭ ‬وتعشق‭ ‬اللون‭ ‬الأحمر‭. ‬‎نجمة‭ ‬أراب‭ ‬أيدول‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬رياضتها‭ ‬المفضلة‭ ‬هي‭ ‬السباحة‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تحب‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬ولا‭ ‬تحب‭ ‬الصيف،‭ ‬بينما‭ ‬المكرونة‭ ‬هي‭ ‬وجبتها‭ ‬المفضلة‭.‬