منى زكي في لقطة بساطة جديدة

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬

‎لاتزال‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬منى‭ ‬زكي‭ ‬تلفت‭ ‬الانظار‭ ‬ببساطة‭ ‬ظهورها‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬لاسيما‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الخاصة‭ ‬،‭ ‬حيث‮ ‬‭ ‬نشر‭ ‬المعجبون‭ ‬صوراً‭ ‬جديدة‭ ‬لها‭ ‬وهي‮ ‬‭ ‬تستمتع‭ ‬بأجازتها‭ ‬الصيفية‭ ‬بالساحل‭ ‬الشمالي‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬الفنان‭ ‬أحمد‭ ‬حلمي‭ ‬وأولادهما‭. ‬‎نشطاء‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تداولوا‭ ‬صورة‭ ‬للفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬مع‭ ‬زوجها،‭ ‬خلال‭ ‬تواجدهما‭ ‬هناك،‭ ‬وقد‭ ‬لفتت‭ ‬منى‭ ‬الأنظار‭ ‬بإطلالتها‭ ‬البسيطة‭.‬

‭ ‬‎منى‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬مرتدية‭ ‬جلبابا‭ ‬أزرق‭ ‬قصيرا‭ ‬فضفاضا،‭ ‬ولم‭ ‬تضع‭ ‬أية‭ ‬مساحيق‭ ‬تجميلية‭ ‬على‭ ‬وجهها،‭ ‬وجمعت‭ ‬شعرها‭ ‬للخلف،‭ ‬فيما‭ ‬ارتدى‭ ‬حلمي‭ ‬“تي‭ ‬شيرت”‭ ‬أسود،‭ ‬وشورت‭ ‬رمادي‭ ‬اللون،‭ ‬في‭ ‬لقطة‭ ‬حازت‭ ‬على‭ ‬إعجاب‭ ‬جمهورهما‭. ‬‎وكانت‭ ‬قد‭ ‬ظهرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬مجموعة‭ ‬صور‭ ‬لمنى‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬الفنان‭ ‬أحمد‭ ‬حلمي،‭ ‬كما‭ ‬التقطت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬مع‭ ‬أصدقائها‭ ‬المتواجدين‭ ‬هناك‭ ‬أيضا‭ ‬وهم‭ ‬الفنانة‭ ‬ياسمين‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬والفنان‭ ‬أحمد‭ ‬السقا،‭ ‬والفنان‭ ‬هشام‭ ‬ماجد،‭ ‬والفنان‭ ‬شيكو‭.‬