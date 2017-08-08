منى زكي في لقطة بساطة جديدة

القاهرة – الزمان
لاتزال الفنانة المصرية منى زكي تلفت الانظار ببساطة ظهورها في المناسبات لاسيما الاجتماعية الخاصة ، حيث نشر المعجبون صوراً جديدة لها وهي تستمتع بأجازتها الصيفية بالساحل الشمالي مع زوجها الفنان أحمد حلمي وأولادهما. نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة للفنانة المصرية مع زوجها، خلال تواجدهما هناك، وقد لفتت منى الأنظار بإطلالتها البسيطة.
منى ظهرت في الصورة مرتدية جلبابا أزرق قصيرا فضفاضا، ولم تضع أية مساحيق تجميلية على وجهها، وجمعت شعرها للخلف، فيما ارتدى حلمي “تي شيرت” أسود، وشورت رمادي اللون، في لقطة حازت على إعجاب جمهورهما. وكانت قد ظهرت مؤخرا مجموعة صور لمنى في الساحل الشمالي مع زوجها الفنان أحمد حلمي، كما التقطت عدد من الصور مع أصدقائها المتواجدين هناك أيضا وهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد السقا، والفنان هشام ماجد، والفنان شيكو.