طلاق الملياردير الروسي مالك بطل الدوري الانكليزي

موسكو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬الملياردير‭ ‬الروسي‭ ‬رومان‭ ‬ابراموفيتش‭ ‬مالك‭ ‬نادي‭ ‬تشلسي‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬انفصاله‭ ‬عن‭ ‬شريكة‭ ‬حياته‭ ‬داريا‭ ‬جوكوفا‭ ‬بعد‭ ‬علاقة‭ ‬استمرت‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

ولم‭ ‬يؤكد‭ ‬ابرافويتش‭ (‬50‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الفترات‭ ‬أثرى‭ ‬أثرياء‭ ‬روسيا،‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تزوج‭ ‬من‭ ‬جوكوفا‭ ‬التي‭ ‬اسست‭ ‬صالة‭ ‬العرض‭ ‬الفنية‭ “‬غاراج‭” ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭.‬

ولم‭ ‬يوضح‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عنهما‭ ‬الاثنين‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭.‬

وقد‭ ‬كتبا‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬ابراموفيتش‭ “‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬المشتركة‭ ‬اتخذنا‭ ‬معا‭ ‬القرار‭ ‬الصعب‭ ‬بالانفصال‭ ‬الا‭ ‬اننا‭ ‬نبقى‭ ‬صديقين‭ ‬ووالدين‭ ‬لطفلينا‭ ‬وشريكين‭ ‬قريبين‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬طورناها‭ ‬معا‭”.‬

واضافا‭ “‬نحن‭ ‬ملتزمان‭ ‬تربية‭ ‬طفلينا‭ ‬معا‭. ‬وسنستمر‭ ‬بالعمل‭ ‬معا‭ ‬كمؤسسي‭ ‬متحف‭ ‬الفن‭ ‬المعاصر‭ +‬غاراج‭+ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬والمركز‭ ‬الثقافي‭ ‬نيو‭ ‬هولند‭ ‬في‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبرغ‭”.‬

وقد‭ ‬تزوج‭ ‬ابراموفيتش‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬وأنجب‭ ‬خمسة‭ ‬اطفال‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الثانية‭. ‬ويملك‭ ‬ابراموفيتش‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2003‭.‬

وينتمي‭ ‬الملياردير‭ ‬الروسي‭ ‬الى‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬ثروة‭ ‬ونفوذا‭ ‬في‭ ‬التسعينات‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تتراجع‭ ‬سلطتها‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الى‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬روسيا‭. ‬وحقق‭ ‬ثروته‭ ‬بداية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النفط‭ ‬والالمنيوم،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬مساهما‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬المنجمية‭ ‬خصوصا‭.‬

وتقدر‭ ‬مجلة‭ “‬فوربس‭” ‬الاميركية‭ ‬ثروته‭ ‬بتسعة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الاعمال‭ ‬الفنية،‭ ‬ليحتل‭ ‬بذلك‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬حاليا‭ ‬بين‭ ‬أغنى‭ ‬أغنياء‭ ‬روسيا‭.‬