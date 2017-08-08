طلاق الملياردير الروسي مالك بطل الدوري الانكليزي

موسكو-(أ ف ب) – أعلن الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش مالك نادي تشلسي بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم، انفصاله عن شريكة حياته داريا جوكوفا بعد علاقة استمرت عشر سنوات.
ولم يؤكد ابرافويتش (50 عاما) الذي كان في فترة من الفترات أثرى أثرياء روسيا، يوما ما اذا كان قد تزوج من جوكوفا التي اسست صالة العرض الفنية “غاراج” في موسكو، كما ذكرت بعض وسائل الاعلام.
ولم يوضح البيان الصادر عنهما الاثنين هذا الامر.
وقد كتبا في البيان المشترك الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه من ناطق باسم ابراموفيتش “بعد عشر سنوات من الحياة المشتركة اتخذنا معا القرار الصعب بالانفصال الا اننا نبقى صديقين ووالدين لطفلينا وشريكين قريبين في المشاريع التي طورناها معا”.
واضافا “نحن ملتزمان تربية طفلينا معا. وسنستمر بالعمل معا كمؤسسي متحف الفن المعاصر +غاراج+ في موسكو والمركز الثقافي نيو هولند في سانت بطرسبرغ”.
وقد تزوج ابراموفيتش مرتين في السابق وأنجب خمسة اطفال من زوجته الثانية. ويملك ابراموفيتش النادي اللندني منذ العام 2003.
وينتمي الملياردير الروسي الى المجموعة التي حققت ثروة ونفوذا في التسعينات قبل ان تتراجع سلطتها مع وصول فلاديمير بوتين الى الحكم في روسيا. وحقق ثروته بداية في مجال النفط والالمنيوم، ولا يزال مساهما في الكثير من المجموعات المنجمية خصوصا.
وتقدر مجلة “فوربس” الاميركية ثروته بتسعة مليارات دولار من بينها اكثر من مليار دولار من الاعمال الفنية، ليحتل بذلك المرتبة الثانية عشرة حاليا بين أغنى أغنياء روسيا.