هزة  تضرب منطقة سياحية شهيرة في  تركيا

اسطنبول‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعلنت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الجيولوجية‭ ‬الاميركية‭ ‬ان‭ ‬هزة‭ ‬ارضية‭ ‬بقوة‭ ‬5,3‭ ‬درجات‭ ‬ضربت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬منطقة‭ ‬سياحية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬تركيا،‭ ‬ولم‭ ‬تشر‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬الى‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬او‭ ‬وقوع‭ ‬اضرار‭. ‬ووقعت‭ ‬الهزة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬14‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬بودروم،‭ ‬المنتجع‭ ‬السياحي‭ ‬الاشهر‭ ‬على‭ ‬شاطىء‭ ‬بحر‭ ‬ايجه،‭ ‬في‭ ‬اوج‭ ‬الموسم‭ ‬السياحي‭. ‬وحدد‭ ‬مركز‭ ‬الهزة‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬10‭ ‬كلم‭. ‬ونقلت‭ ‬شبكة‭ ‬التلفزيون‭ ‬التركية‭ ‬الاخبارية‭ “‬ان‭ ‬تي‭ ‬في‭” ‬ان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬في‭ ‬بودروم‭ ‬نزلوا‭ ‬الى‭ ‬الشوارع‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬الابنية‭.‬‭ ‬وتقع‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زلازل‭ ‬وتشهد‭ ‬عادة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الهزات‭.‬‭ ‬ومنذ‭ ‬مطلع‭ ‬السنة‭ ‬ضربت‭ ‬هزات‭ ‬عدة‭ ‬منطقة‭ ‬بحر‭ ‬ايجه‭ ‬وتجاوزت‭ ‬قوة‭ ‬بعضها‭ ‬الخمس‭ ‬درجات‭. ‬وضربت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬هزة‭ ‬بلغت‭ ‬قوتها‭ ‬بين‭ ‬ست‭ ‬و6,7‭ ‬ودرجات‭ ‬منطقة‭ ‬بحر‭ ‬ايجه،‭ ‬فأوقعت‭ ‬قتيلين‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬كوش‭ ‬اليونانية‭ ‬ومئات‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬واليونان‭. ‬وتعيد‭ ‬هذه‭ ‬الهزات‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬زلزال‭ ‬جديد‭ ‬مدمر‭ ‬قد‭ ‬يضرب‭ ‬الاراضي‭ ‬التركية،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬زلزالين‭ ‬ضربا‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬تركيا‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬واوقعا‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬الف‭ ‬قتيل‭.‬