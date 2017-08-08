الأرق والهموم والكروش وراء تشنجات الظهر 

‎اصابات‭ ‬النساء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬بضعفين‭ ‬والتفاؤل‭ ‬وسيلة‭ ‬علاجية

لاهاي‭ – ‬الزمان‮ ‬

اكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الاخصائي‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الجبوري‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬بجامعة‭ ‬لاهاي‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬‮ ‬،‭ ‬ان الأرق‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬والتفكير‭ ‬في‭ ‬ضغوط‭ ‬الحياة‭ ‬والشعور‭ ‬بالتعب‭ ‬كلها‭ ‬امور‭ ‬تضر‭ ‬الجهاز‭ ‬العصبي‭ ‬وتسبب‭ ‬تشنجات‭ ‬بعضلات‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ . ‬وقال‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬الى‭ (‬الزمان‭) ‬ان ألام‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬من‭ ‬اكثر‭ ‬الألام‭ ‬شيوعاً‭ ‬ويصاب‭ ‬بها‭ ‬حوالي‭ ‬60‭%‬‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬و‭ ‬20‭% ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬وقد‭ ‬تتحول‭ ‬هذه‭ ‬الألام‭ ‬إلى‭ ‬صورة‭ ‬مزمنة‭ ‬فتسبب‭ ‬لمن‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬متاعب‭ ‬نفسية‭ ‬وجسمية‭ ‬عديدة،‭ ‬فهذه‭ ‬الألام‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬‮ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬والتي‭ ‬تأثر‭ ‬على‭ ‬الفرد‭ ‬وعلى‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بوظائفه‭ ‬الحيوية‭ ‬ومايرتبط‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬المشاعر‭ ‬السلبية‭ ‬لدى‭ ‬الفرد‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬النفسية‭ ‬عليه‭ ‬ونتطرق‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬اسباب‭ ‬حدوث‭ ‬الألام‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬وطرق‭ ‬تجنب‭ ‬حدوثها‭ ‬وكيفية‭ ‬علاجها‭ ‬فأسباب‭ ‬حدوثها‭ ‬متعددة‭ ‬ومن‭ ‬ابرزها‭ ‬الأجهاد‭ ‬الذي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬الأرق‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬بسبب‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬مشاكل‭ ‬العمل‭ ‬والهموم‭ ‬المادية‭ ‬والدنيوية‭ ‬والعائلية‭ ‬والقلق‭ ‬وماينتج‭ ‬عنهما‭ ‬من‭ ‬الشعور‭ ‬بالتعب‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تضر‭ ‬بالجهاز‭ ‬العصبي‭ ‬وتسبب‭ ‬تشنجات‭ ‬بعضلات‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ . ‬وقال‭ ‬‮ ‬الدكتور‭ ‬الجبوري‭ ‬ان افضل‭ ‬علاج‭ ‬لهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬هو‭ ‬استعمال‭ ‬طرق‭ ‬الأسترخاء‭ ‬ايضاً‭ ‬فإن‭ ‬قلة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ضعف‭ ‬العضلات‭ ‬بالجسم‭ ‬والعضلات‭ ‬الضعيفة‭ ‬المترهلة‭ ‬لا‭ ‬تسند‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬ويمكن‭ ‬ان‭ ‬تسبب‭ ‬تقوساً‭ ‬مؤلماً‭ ‬فيه‭ . ‬ونصح‭ ‬‮ ‬الجبوري‮ ‬لعلاج‭ ‬الألم‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬علاج‭ ‬الظهر‭ ‬بالقيام‮ ‬بالتمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬التمارين‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تقوية‭ ‬عضلاته‭ ‬وهذهِ‭ ‬يحددها‭ ‬طبيب‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬والسبب‭ ‬الأخر‭ ‬الوقوف‭ ‬بطريقة‭ ‬مترهلة‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬تقوسات‭ ‬الظهر‭ ‬الطبيعية‭ ‬غير‭ ‬مستوية‭ ‬ويعرض‭ ‬السلسه‭ ‬الفقرية‭ ‬للأصابة‭ ‬اضافة‭ ‬إلى‭ ‬انها‭ ‬تزيد‭ ‬الأجهاد‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلي‭ ‬حدوث‭ ‬الألم‭ . ‬خشونة‭ ‬المفاصل‭ ‬نتيجه‭ ‬طبيعية‭ ‬للوقوف‭ ‬والجلوس‭ ‬بطريقة‭ ‬خاطئة‭ ‬وكذلك‭ ‬لعدم‭ ‬الأهتمام‭ ‬بممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬وابسطها‭ ‬المشي‭ . ‬وقال‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬نغفل‭ ‬هنا‭ ‬الأصابة‭ ‬بألتهاب‭ ‬مفاصل‭ ‬العظام‭ ‬وهو‭ ‬مانسميه‭ ( ‬الخشونة‭ ) ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬كنتيجة‭ ‬للوقوف‭ ‬والجلوس‭ ‬بطريقه‭ ‬خاطئة‭ ‬وعدم‭ ‬الأهتمام‭ ‬بممارسة‭ ‬الرياضة‭ . ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬هنا‭ ‬اي‭ ‬تقدم‭ ‬السن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬جفاف‭ ‬وانحلال‭ ‬الغضاريف‭ ‬ولكن‭ ‬الوقوف‭ ‬والجلوس‭ ‬بطريقة‭ ‬خاطئة‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يعجل‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬فقدان‭ ‬المسافات‭ ‬الطبيعية‭ ‬بين‭ ‬الفقرات‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬الأعصاب‭ ‬،‭ ‬وفقدان‭ ‬الغظاريف‭ ‬لقدرتها‭ ‬على‭ ‬امتصاص‭ ‬الصدمات‭ ‬وينتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬الألم‭ ‬تيبس‭ ‬الظهر‭ ‬ويكون‭ ‬الأحساس‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬وخز‭ ‬في‭ ‬الساق‭ ‬نظراً‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الأعصاب‭ .‬و‭ ‬قال‭ ‬‮ ‬الجبوري‮ ‬انه لعلاج‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬يتم‭ ‬عمل‭ ‬كمادات‭ ‬ماء‭ ‬ساخن‭ ‬وعمل‭ ‬تمارين‭ ‬رياضية‭ ‬لتقوية‭ ‬عضلات‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ . ‬كمادات‭ ‬الماء‭ ‬الساخن‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬لعدة‭ ‬مرات‭ ‬يومياً‭ ‬تخفف‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬الألام‭ . ‬ان‭ ‬وجود‭ ‬بطن‭ ( ‬كرش‭ ) ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الأجهاد‭ ‬على‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬والعضلات‭ ‬المساندة‭ ‬،‭ ‬وهناك‭ ‬ارتباط‭ ‬وثيق‭ ‬بين‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬النسبي‭ ‬للدهون‭ ‬بالجسم‭ ‬والأصابة‭ ‬بألام‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الفقرات‭ ‬الخمس‭ ‬الكبرى‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المنطقه‭ ‬القطنية‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬تحمل‭ ‬معظم‭ ‬وزن‭ ‬الجسم‭ ‬وهي‭ ‬تعمل‭ ‬كمحور‭ ‬لتحركات‭ ‬الجزء‭ ‬الأعلى‭ ‬من‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬السفلى‭ ‬لهذا‭ ‬فإن‭ ‬زيادة‭ ‬وزن‭ ‬الجسم‭ ‬يمثل‭ ‬ضغطاً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬مما‭ ‬يسبب‭ ‬الأحساس‭ ‬بالألم‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬هذهِ‭ ‬الألام‭ ‬ضعف‭ ‬الأربطة‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الفقرات‭ ‬القطنية‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬الزائدة‭ ‬بالجسم‭ . ‬غير‭ ‬ان‭ ‬اللافت‭ ‬هو‭ ‬‮ ‬ربط‭ ‬الدكتور‭ ‬بين‭ ‬النفسي‭ ‬والعضلي‭ ‬،‭ ‬فقال‭ ‬‮ ‬الاخصائي‮ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الجبوري‭ : ‬لعل‭ ‬من‭ ‬ابرز‭ ‬تلك‭ ‬الأسباب‭ ‬المسببة‭ ‬لألام‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ . ‬الأصابه‭ ‬بالأكتئاب‭ ‬والقلق‭ ‬بمعنى‭ ‬ان‭ ‬انخفاض‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية‭ ‬قد‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الألم‭ ‬،‭ ‬ففي‭ ‬دراسة‭ ‬تمت‭ ‬على‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬بالأكتئاب‭ ‬والمترددين‭ ‬على‭ ‬احدى‭ ‬العيادات‭ ‬النفسية‭ ‬بأمريكا‭ ‬وجد‭ ‬ان‭ ‬نصف‭ ‬هؤلاء‭ ‬المرضى‭ ‬يشكون‭ ‬من‭ ‬ألام‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬وكان‭ ‬لاكتئابهم‭ ‬دور‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬هذةِ‭ ‬الألام‭ ‬وتوصلت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬افضل‭ ‬طريقه‭ ‬لعلاج‭ ‬ألام‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬التفاؤل‭ ‬ومحاولة‭ ‬الأسترخاء‭ ‬والهدوء‭ ‬وممارسة‭ ‬اي‭ ‬نشاط‭ ‬رياضي‭.‬

واخيراً‭ ‬فأن‭ ‬هناك‭ ‬امراضاً‭ ‬متعددة‭ ‬تسبب‭ ‬الألام‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬مثل‭ ‬الأصابة‭ ‬بفقر‭ ‬الدم‭ ‬والدرن‭ ‬ولين‭ ‬العظام‭ . ‬وهنا‭ ‬يجب‭ ‬عمل‭ ‬المساج‭ ‬لمنطقة‭ ‬الظهر‭ ‬وذلك‭ ‬لتنشيط‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭ ‬وتنشيط‭ ‬عضلاتهِ‭ ‬لتجنب‭ ‬حدوث‭ ‬الألام‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬‮ ‬‭.‬