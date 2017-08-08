الأرق والهموم والكروش وراء تشنجات الظهر 

اصابات النساء أكثر من الرجال بضعفين والتفاؤل وسيلة علاجية
لاهاي – الزمان
اكد الدكتور الاخصائي عبد الوهاب الجبوري رئيس قسم العلاج الطبيعي بجامعة لاهاي الدولية في هولندا ، ان الأرق خلال الليل والتفكير في ضغوط الحياة والشعور بالتعب كلها امور تضر الجهاز العصبي وتسبب تشنجات بعضلات اسفل الظهر . وقال في حديث الى (الزمان) ان ألام اسفل الظهر من اكثر الألام شيوعاً ويصاب بها حوالي 60% من السيدات و 20% من الرجال وقد تتحول هذه الألام إلى صورة مزمنة فتسبب لمن يعاني منها متاعب نفسية وجسمية عديدة، فهذه الألام من المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير من الأفراد من الجنسين والتي تأثر على الفرد وعلى قدرته على القيام بوظائفه الحيوية ومايرتبط بذلك من المشاعر السلبية لدى الفرد وتأثيراتها النفسية عليه ونتطرق هنا إلى اسباب حدوث الألام اسفل الظهر وطرق تجنب حدوثها وكيفية علاجها فأسباب حدوثها متعددة ومن ابرزها الأجهاد الذي يتمثل في الأرق خلال الليل بسبب التفكير في مشاكل العمل والهموم المادية والدنيوية والعائلية والقلق وماينتج عنهما من الشعور بالتعب يمكن ان تضر بالجهاز العصبي وتسبب تشنجات بعضلات اسفل الظهر . وقال الدكتور الجبوري ان افضل علاج لهذا النوع من الألم هو استعمال طرق الأسترخاء ايضاً فإن قلة التمارين الرياضية تؤدي إلى ضعف العضلات بالجسم والعضلات الضعيفة المترهلة لا تسند العمود الفقري ويمكن ان تسبب تقوساً مؤلماً فيه . ونصح الجبوري لعلاج الألم اسفل الظهر الناتج عن علاج الظهر بالقيام بالتمارين الرياضية وخصوصاً التمارين التي تؤدي إلى تقوية عضلاته وهذهِ يحددها طبيب العلاج الطبيعي والسبب الأخر الوقوف بطريقة مترهلة مما يجعل تقوسات الظهر الطبيعية غير مستوية ويعرض السلسه الفقرية للأصابة اضافة إلى انها تزيد الأجهاد والضغط على اسفل الظهر مما يؤدي إلي حدوث الألم . خشونة المفاصل نتيجه طبيعية للوقوف والجلوس بطريقة خاطئة وكذلك لعدم الأهتمام بممارسة التمارين الرياضية وابسطها المشي . وقال انه لا نغفل هنا الأصابة بألتهاب مفاصل العظام وهو مانسميه ( الخشونة ) التي تحدث كنتيجة للوقوف والجلوس بطريقه خاطئة وعدم الأهتمام بممارسة الرياضة . الجدير بالذكر هنا اي تقدم السن يؤدي إلى جفاف وانحلال الغضاريف ولكن الوقوف والجلوس بطريقة خاطئة يمكن ان يعجل من العملية مما يؤدي إلى فقدان المسافات الطبيعية بين الفقرات والضغط على الأعصاب ، وفقدان الغظاريف لقدرتها على امتصاص الصدمات وينتج عن ذلك الألم تيبس الظهر ويكون الأحساس على هيئة وخز في الساق نظراً للضغط على الأعصاب .و قال الجبوري انه لعلاج هذا النوع من الألم يتم عمل كمادات ماء ساخن وعمل تمارين رياضية لتقوية عضلات العمود الفقري . كمادات الماء الساخن اسفل الظهر لعدة مرات يومياً تخفف كثيراً من الألام . ان وجود بطن ( كرش ) تزيد من شدة الأجهاد على اسفل الظهر والعضلات المساندة ، وهناك ارتباط وثيق بين زيادة الوزن النسبي للدهون بالجسم والأصابة بألام اسفل الظهر ، حيث ان الفقرات الخمس الكبرى الموجودة في المنطقه القطنية اسفل الظهر تحمل معظم وزن الجسم وهي تعمل كمحور لتحركات الجزء الأعلى من الجسم على الجزء السفلى لهذا فإن زيادة وزن الجسم يمثل ضغطاً كبيراً على هذه المنطقة مما يسبب الأحساس بالألم اسفل الظهر ويزيد من هذهِ الألام ضعف الأربطة على جانبي الفقرات القطنية والتخلص من الدهون الزائدة بالجسم . غير ان اللافت هو ربط الدكتور بين النفسي والعضلي ، فقال الاخصائي عبد الوهاب الجبوري : لعل من ابرز تلك الأسباب المسببة لألام اسفل الظهر . الأصابه بالأكتئاب والقلق بمعنى ان انخفاض الروح المعنوية قد تزيد من شدة الألم ، ففي دراسة تمت على عينة من المصابين بالأكتئاب والمترددين على احدى العيادات النفسية بأمريكا وجد ان نصف هؤلاء المرضى يشكون من ألام اسفل الظهر وكان لاكتئابهم دور مباشر في ظهور هذةِ الألام وتوصلت الدراسة إلى ان افضل طريقه لعلاج ألام اسفل الظهر التفاؤل ومحاولة الأسترخاء والهدوء وممارسة اي نشاط رياضي.
واخيراً فأن هناك امراضاً متعددة تسبب الألام اسفل الظهر مثل الأصابة بفقر الدم والدرن ولين العظام . وهنا يجب عمل المساج لمنطقة الظهر وذلك لتنشيط الدورة الدموية وتنشيط عضلاتهِ لتجنب حدوث الألام اسفل الظهر .