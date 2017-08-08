الحشد يمتنع عن التعليق لحين التأكد والبنتاغون ينفي توجيه أية ضربة

مطالبات بفتح تحقيق لكشف ملابسات القصف الأمريكي على قوة عراقية

بغداد – محمد الصالحي

تضاربت الانباء بشأن تفاصيل القصف الجوي الامريكي لقوات عراقية داخل الاراضي السورية قرب الانبار، حيث امتنعت قيادة الحشد الشعبي من التعليق بشكل رسمي على الموضوع، فيما نفت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، استهداف التحالف الدولي للحشد الشعبي في قضاء سنجار او الانبار، وسط دعوات سياسية للحكومة لفتح تحقيق رسمي بالموضوع. وقال مصدر في قيادة الحشد الشعبي لـ(الزمان) امس ان ( قيادة الحشد لن تعلق على الموضوع دون التاكد من صحته وسيتم فتح تحقيق بالموضوع ) ، وامتنع اغلب القادة الميدانيين عن التعليق لـ (الزمان). وكشفت كتائب سيد الشهداء، عن قصف القوات الامريكية مواقعها على الحدود العراقية السورية، وقالت الكتائب في بيان امس (بعد أن أعلنت القوات الأمريكية أن الحدود العراقية السورية خط أحمر لا يجوز لقوات الحشد الشعبي أو غيره الاقتراب منه قامت هذه القوات الآثمة صباح الاثنين بقصف شديد لمواقع كتائب سيد الشهداء في خط هذه الحدود وفي الجهة المقابلة لعكاشات).وأضاف أن القصف (أدى إلى سقوط أعدادٍ كبيرةٍ من الشهداء والجرحى، وذلك لاستعمالهم الذخيرة الذكية كما عبروا هم في بيانهم الصادر حيث زعموا أنهم قصفوا بالمدفعية الذكية مواقع مفترضة لداعش على الحدود العراقية السورية، وكنا نعلم إنما هم يستهدفوننا نحن أبناء الحشد الشعبي وأبناء المرجعية). وحملت الكتائب الجيش الأمريكي (عواقب هذا العمل الذي لن نسكت عنه ، إنما ندعو الجهات المختصة ولاسيما الحكومة العراقية إلى فتح تحقيقٍ كبيرٍ في هذا العمل الدنيء)، مشددة (إننا إذ نعلن أن هذا العمل لن يمر دون عقابٍ فإننا ندعو إلى حماية الحدود العراقية السورية ، وحرمان الأمريكان من استثمار هذه الحدود لتمرير أجنداتهم الخبيثة لتمرير القتلة وكسر خط المقاومة الشريف).وأفادت مواقع اخبارية بأن البنتاغون ينفي مسؤولية التحالف عن قصف الحشد الشعبي في سنجار.وذكر البنتاغون أن التحالف لم ينفذ أي عمليات في تلك المنطقة في هذا الوقت.ونفى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش استهداف مقاتلاته لقوات الحشد الشعبي في العراق، واصفا الأنباء التي تحدثت عن ذلك بـغير الدقيقة. وقال المتحدث باسم التحالف الامريكي في العراق ريان ديلون في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن (مزاعم ضربات التحالف ضد قوات الحشد الشعبي بالقرب من الحدود العراقية السورية غير دقيقة).ومن جانبه قال نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي في بيان امس (أننا إذ ندين ونستنكر هذا الاعتداء الذي تسبب في إزهاق أرواح الكثير من أبنائنا في الحشد الشعبي ندعو إلى إجراء تحقيق عاجل وتشكيل لجنة عليا لمواجهة تلك الممارسات ومحاسبة من تسبب في إحداث هذه المجزرة البشعة لاسيما وان تلك الظاهرة تخطت نطاق الحالات الفردية والعشوائية).وتابع أن (هذا ما يضعنا جميعا أمام تساؤل عن أسباب تكرار تلك الاعتداءات التي جاءت متزامنة مع انتصارات قواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي على عصابات داعش في جميع الجبهات). وحذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت من مساع أميركية لإنشاء قاعدة جوية لقواتها المنتشرة في مناطق الحدود العراقية السورية، داعيا الحكومة العراقية إلى الرد بقوة على تطاول طيران التحالف الدولي على القوات الأمنية واستهداف الحشد الشعبي. وقال وتوت في تصريح امس ان ( استهداف الحشد من قبل الطيران الأمريكي تكرر عشرات المرات، وهذا الأمر مستنكر). مشيرا إلى (ضعف الحكومة في الرد على تطاول الأمريكان).واستنكر القيادي في الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الأمريكية ، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق عاجل وتعويض عوائل الشهداء من قبل إدارة التحالف الدولي بشكل رسمي. فيما استهدفت القوة الصاروخية التابعة للحشد تجمعاً لتنظيم داعش على الحدود العراقية السورية. وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته ( الزمان) امس ان (قوة اسناد اللواء 28 في الحشد تمكنت من استهداف تجمع لعناصر داعش على الحدود العراقية السورية محققة اصابات مباشرة في صفوف العدو).وأضاف أن (حصيلة الاستهداف اسفرت عن مقتل ستة عناصر من داعش وتدمير عجلة تحمل سلاحا ثقيلا بالإضافة الى بطرية هاونات تابعة للتنظيم). وقال مصدر امس ان (طيران الجيش القى مئات المنشورات على قضاء عنة بالتزامن مع قيام القوات الامنية بشن عملية تعرضية استهدفت اماكن داعش في مفرقة القضاء في خطوة تهدف الى قطع امدادات التنظيم قبيل اقتحام المنطقة الخاضعة لسيطرة التنظيم الاجرامي منذ اكثر من ثلاثة اعوام).