مجلس الوزراء يدمج شركات الصناعة بالحربية

بغداد – داليا احمد

قرر مجلس الوزراء دمج الشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن بشركة الصناعات الحربية، كما اصدر تعليمات الى الجهات ذات العلاقة بعدم السماح لأي جهة في استخدام العناوين للتأثير على مسارات العمل في المطارات. وقال المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة سعد الحديثي لـ(الزمان) امس ان (المجلس قرر في جلسته برئاسة حيدر العبادي دمج الشركات العامة في الوزارة مع الشركة العامة للصناعات الحربية التي كانت جزءًا من هيئة التصنيع العسكري ، كما وجه بتشكيل لجنة وزارية لمناقشة تعديل قانون العفو العام مع البرلمان لضمان عدم خروج مرتكبي جرائم الخطف والقتل من السجون)، مشيرا الى (مناقشة موضوع امن المطارات وضمان انسابية الدخول والخروج اليها واصدار تعليمات الى الجهات المعنية من اجل رفع توصيات في هذا الشأن خصوصا وان العراق مقبل على انفتاح اقليمي ودولي ولابد من ضمان الامن وعدم السماح لاي جهة من استخدام بعض العناوين للتأثير على مسارات العمل في المطارات). ووافق العبادي على بعض توقيتات الخطط العسكرية لتحرير الأراضي التي ما زالت تخضع لسيطرة داعش. وقال عقب جلسة المجلس (وافقت على بعض توقيتات الخطط العسكرية لتحرير ما تبقى من الأراضي المغتصبة)، لافتا الى ان (قواتنا الأمنية أفشلت جميع عمليات الاختطاف خلال المدة الماضية وتم إعادة المختطفين إلى ذويهم), داعياً المواطنين إلى (الإبلاغ بالسرعة الممكنة عن أية عملية اختطاف)، مؤكدا (عدم وجود خطوط حمر للقوات الامنية داخل حدود البلاد)، منوها الى ان (التحالف الدولي لا يملك صلاحيات لتنفيذ ضربات جوية من دون موافقة بغداد). كما أمر العبادي بافتتاح الحي الصناعي في قضاء الفلوجة بالتعاون مع اصحاب المحال والمعامل . وقال بيان امس ان (العبادي امر بافتتاح الحي الصناعي في القضاء والايعاز للقوات الأمنية والدوائر الخدمية في المدينة بالتعاون مع اصحاب المحال والمعامل في الحي الصناعي من أجل المباشرة بإعادة تأهيله واستئناف انشطتهم فيها). وبحث العبادي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي خطط اعادة الاستقرار في المناطق المحررة واعمارها . وقال بيان ان (العبادي اطلع ماكرون على خطط الحكومة لإعادة الاستقرار وتحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل)، مؤكدا (ضرورة وقوف العالم مع العراق)، كما دعا (الشركات الفرنسية للمشاركة بالفرص الاستثمارية الكبيرة في العراق).

من جانبه اكد ماكرون (التزام بلاده بدعم العراق في مكافحة الارهاب ودعم جهود الحكومة العراقية بإعادة الاستقرار وبناء المؤسسات اضافة الى تطوير مستوى العلاقات بين البلدين).