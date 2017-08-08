مسنة تفارق الحياة بسبب الحرارة عند تسلّم راتبها التقاعدي في كلار

أطباء يحذّرون من تناول المثلجات والمشويات لحماية الجهاز الهضمي

بغداد – تمارا عبد الرزاق

السليمانية – الزمان

يستمر تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الاربعاء في المناطق كافة صحوا حارا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الشمالية والوسطى وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق ، فيما فارقت امرأة مسنة الحياة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في محافظة السليمانية . واكدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار تأثير بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الاربعاء في المناطق كافة صحوا حارا مع ظهور بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الشمالية والوسطى و تكون مقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق )، واضاف ان (درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والعظمى المتوقعة في مدينة بغداد 49 درجة ). واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر على اجواء العراق ليكون الطقس ليوم غد الخميس في المناطق كافة صحوا حارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق)، وتابع ان ( تأثر اجواء العراق بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر حتى الجمعة المقبلة ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا حارا ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق)، فيما فارقت امرأة مسنة الحياة بسبب ارتفاع حرارة الجو في محافظة السليمانية باقليم كردستان . وقال شهود عيان امس أن (إمرأة مسنة توفيت خلال تسلمها راتبها التقاعدي في مدينة كلار التابعة لمحافظة السليمانية بسبب ارتفاع درجات الحرارة)، واضافوا ان ( إمرأة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة فارقت الحياة بسبب عدم تحملها الحر الشديد بعد بقائها ساعات في الطابور أمام مصرف كلار لتسلم راتبها التقاعدي)، واوضح الشهود ان (المصرف شهد زخما شديدا بعد أعلان توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشـــــرين الثاني للعام الماضي . (2016واعلنت المؤسسة الجيولوجية ان هزة ارضية بقوة 5.3 ضربت امس منطقة يوردرم وهي منطقة سياحية على شاطئ بحر ايجة وحدد مركز الهزة على عمق 10 كليو مترا. واضافت المؤسسة ان (العديد من الاشخاص التجأوا الى الشوارع خوفا من انهيار الابنية ). وبشأن مخاطر ارتفاع درجات الحرارة أكد أطباء روس أن الإكثار من بعض الأطعمة والمشروبات الشائع تناولها في فصل الصيف يتسبب بالحموضة اضافة الى مشكلات عديدة في الجهاز الهضمي.وقالوا في بيان امس ان ( الكثير من الناس يعاني ارتفاع نسبة الحموضة في المعدة بسبب التدخين والنظام الغذائي الذي يعتمد على الأطعمة الغنية بالدهون لكن هذه الأسباب ليست الوحيدة وراء تلك المشكلة، فثمة العديد من الأطعمة والمشروبات التي نتناولها بكثرة وخصوصا في الصيف والتي تسبب تلك الأعراض، ومن أهمها عصير البرتقال الطازج خاصة ان الكثيرين يبدأون يومهم بتناول كوب من عصير البرتقال الطازج غير مدركين أن عصائر البرتقال تحوي كمية كبيرة من الأحماض العضوية التي ترفع معدل الحموضة في المعدة، لذا لا ينصح الأطباء بتناول تلك العصائر على معدة فارغة).واضافوا ان (المثلجات تعد من أهم الأطعمة التي تساعد على التقليل من أعراض الحر وارتفاع درجات الحراة في فصل الصيف، لكن خبراء الصحة يؤكدون أن المثلجات التي تحوي الحليب وكميات عالية من الدسم ترفع حموضة المعدة ومنها الفواكه والثمار البرية التي يتناولها الناس بكثرة في فصل الصيف هي الفريز والتوت بأنواعه وبالرغم من الفائدة الكبيرة لتلك الثمار، إلا أنها تحوي نسبة كبيرة من المواد التي تحفز على إفراز العصارة المعدية وتسبب الحرقة)، واوضح الاطباء ان (من أكثر الأطعمة التي يفضل الناس تناولها أثناء الخروج في نزهات إلى الطبيعة هي اللحوم المشوية، لكن هذه اللحوم وخصوصا الحمراء منها تعد أصعب الأغذية للهضم، لاحتوائها على كميات كبيرة من البروتين والدهون كما ان الطمامة تعد من أكثر الخضروات التي نتناولها بكثرة وخصوصا في موسم الصيف، وبالرغم من فائدتها الكبيرة لصحة القلب والشرايين، إلا أن عصارتها تحوي على كمية عالية من الأحماض التي تتسبب بأعراض الحرقة وحموضة المعدة).