بعد فضيحة اللحوم البرازيلية.. بيض ملوّث يهدد بريطانيا وفرنسا

لندن – الزمان

اعلنت وكالة معايير الغذاء في بريطانيا عن وصول كمية من البيض الملوث بمبيد حشرات سام إلى بريطانيا وفرنسا في وقت سابق من العام.وقال وزير الزراعة الفرنسي إن بعض هذا البيض، الذي مصدره هولندا، موجود كذلك في بلده.وقالت وكالة معايير الغذاء في بريطانيا.وقالت الوكالة أنها “تحقق على نحو طارئ” في الأمر، لكنها رجحت أن المنتج الملوث لم يعد معروضا في منافذ البيع وأن الخطر الذي يشكله البيض الملوث على المواطنين محدود.وقالت الوكالة أنه لا داعي لامتناع البريطانيين عن تناول البيض إذ لم يعد هناك أي احتمال لوقوع ضرر من تناول البيض والمنتجات التي تحتوي عليه. ويأتي الكشف عن فضيحة البيض الملوث بعد قرار سلسلة متاجر (ألدي) الألمانية سحب كل البيض المعروض للبيع في منافذها في ألمانيا الأسبوع الماضي.وكشفت التحاليل أن البيض الملوث يحتوي على مادة الفبرونيل التي يمكن أن تُلحق أضرارا بالكُلى، والكبد، والغدة الدرقية.وثارت مخاوف من أن مزارع الدواجن الهولندية قد تضطر لإعدام الآلاف من الطيور في مسعى لمحو آثار المبيد الحشري من الإنتاج، وفقا لمنظمة إل تي أو الهولندية المتخصصة في أعمال المزارع.وقالت الوكالة البريطانية في بيان ان(تقويم المخاطر الذي أعددناه، استنادا إلى ما يتوافر لدينا من معلومات، يشير إلى أنه في إطار النظام الغذائي الصحي العادي لا يمكن أن يشكل هذا القدر الضئيل جدا أي خطر على الصحة العامة، وأنه لا داعي لأن تكون لدى المستهلكين أي مخاوف في هذا الشأن)، مضيفة (ننصح بأنه لا داعي لتغيير الطريقة التي يطهو بها المستهلكون البيض أو المنتجات التي تحتوي عليه).واعترف مسؤولون في بلجيكا بأنهم كانوا على علم باحتمال احتواء بيض مستورد من هولندا على مواد ملوثة بمبيد حشري تدخل مادة الفبرونيل في تصنيعه.وتستخدم مادة الفبرونيل في القضاء على القمل والبق الذي يصيب الدجاج، لكن لا ينصح باستخدامها مع الطيور والحيوانات المستخدمة في إنتاج المواد الغذائية لما تحتوي عليه من سموم.وسحبت منافذ بيع المنتجات الغذائية في بلجيكا، وهولندا، وألمانيا البيض من بين المنتجات المعروضة للبيع في إجراء احترازي.وتوقف العمل في 180 مزرعة دواجن في هولندا مؤقتا في الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع استمرار التحقيق في هذه المشكلة.وقدرت الوكالة عدد البيض الملوث من إنتاج مزارع هولندية في بريطانيا بنحو 21 ألف بيضة وزعت بين المحال التجارية في المدة بين آذار وحزيران.لكنها قالت إنها نسبة ضئيلة جدا من واردات بريطانيا من البيض البالغ عددها 1.8 مليون بيضة سنويا، كما أشارت إلى أن 85 في المئة من احتياجات السوق المحلية من البيض تنتج في بريطانيا.وواجهت البرازيل خطر اللحوم الفاسدة في فضيحة هزت البلاد وهدجدت مصير الرئيس ميشال تامر الذي اتهمه النائب العام البرازيلي رسميا في قضية فساد مالي وتلقي رشوة، ليصبح أول رئيس في السلطة يحاكم بتهمة جنائية.وقال المدعي العام رودريغو جانو ان تامر متهم بأنه استفاد من منصبه من أجل تلقي رشوة قدرها نحو 150 ألف دولار من رئيس شركة لإنتاج اللحوم متورطة في فضيحة فساد ضخمة.