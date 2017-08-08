السباق إلى الأضواء: تصاعد منافسات الدور الأخير والحسم غداً

الديوانية نفرّط بالتأهل المباشر والتعادل ينهي لقاء الكوفة و الشمال

الناصرية – باسم الركابي

تعادل فريقا الديوانية والصناعات الهندسية بثلاثة اهداف في اللقاء الذي جرى بينهما في ملعب الكهرباء ضمن الدور الثاني من المرحلة الاخيرة من الدور التأهيلي لفرق الدرجة الاولى الى الممتازة بكرة القدم

وفرط الديوانية في فرصة التاهل المباشر بعدما كان متقدما بثلاثة اهداف لهدف قبل ان يدرك الصناعات التعادل ويبقي اماله في دائرة الصراع الذي اشتد امام طموحات الفرق الاربعة في قطع تذكرتي الصعود بقطار الدوري الممتاز الموسم المقبل من هذه المباراة وضمان اللعب في البطولة الاهم الموسم المقبل بعدما انتهت المباراة الاخرى التي جرت بين غاز الشمال والكوفة التي جرت في ملعب الجوية بالتعادل السلبي ليضيع الديوانية فرصة الانتقال المباشر من دون الانتظار للدور الاخير يوم غد عندما يكون امام مهمة امام غاز الشمال

وبهذه النتيجة رفع الديوانية رصيده الى اربع نقاط واربعة اهداف وعليه ثلاثة اهداف ويتطلع الى حسم الامور من خلال المباراة القادمة بعدما كان الاجدر بالفوز وحسم المهمة التي كانت في متناول اليد قبل ان يعرقلها الصناعات عندما الزامه الذي كان امر من الخسارة امام تطلعات حسم مهمة الموسم وتحقيق هدف المشاركة التي كان يتطلع اليها قصي منير في كتابة الانجاز التدريبي الشخصي الاول في فترة قصيرة وهو الأدري بالأمور من كون لاامان بكرة القدم ولايمكن لاحدان يتكهن بالنتائج حتى نهاية الوقت المقرر للمباراة التي عذبت جمهور الديوانية الذي جاء ليحتقل بالفوز قبل ان تتغير الامور وتتغير حساباته وربما ينتهي حلم التاهل

الحالة الافضل

ورغم قبول الديوانية بالتعادل لكنه كان بحالة افضل من الطرف الاخر من خلال نتيجة الفوز التي حققها في اللقاء الاول على جيرانه الكوفة بين انظار انصاره الذين واصلوا الحضور الكبير لدعم مهمة الفريق الذي واصل اللعب والسير في الاتجاه الصحيح في سجل نظيف للان وقطع مسافة الصعود والتويج لولا تعثره في مهمة كان الاقرب لحسمها

وكل من شاهد الفريق في مبارياته السابقة يمنحه التأهل وعبور بوابة الصناعات الصعبة التي ظهرت عقبة بوجه الديوانية ومهمة المدرب قضي منير الذي كان يخطط لانهاء تواجد الفريق في دوري المظاليم من خلال تامين الفوز في مهمة صعبة لكنها كانت تحت السيطرة وكانت تحتاج الى تركيز اللاعبين

ويعلم الفريق منذ البداية رغبة الصناعات في العودة لعزف نغمة الفوز بعدما تاخر امام غاز الشمال ولديه نقطة لكنه لم يحقق الفوز والنتيجة جاءت خلافا لما كان يتمناه جمهور الديوانية الذي حضر للاحتفال بالفوز والمرور الى البطولة الاهم قبل ان يتعثر الفريق وينتظر معه اللقاء الحاسم امام اللعب بخيارات الفوز والتعادل وحتى الخسارة اذا ما انتهت نتيجة المباراة الاخرى بالتعادل أي انه الاقرب للتاهل الرسمي وربما يصعد مع الكوفة الاخر المتطلع للفوز على الصناعات امام لعبة النتائج التي اكثر ما تظهر مؤثرة في هكذا منافسات.

حظوظ الديوانية

هكذا تظهر حظوظ الديوانية الذي يامل في ان يضع حدا لتواجده في الدرجة الاولى التي كل الفرق تبحث عن تركها باي ثمن كان وتحت أي مسوغ ولان الامور تختلف كليا عندما تلعب في الدرجة الممتازة التي تحمل معها كل الاشياء حيث الاعلام الذي لم يتوقف يوما ما اذا لم يتحدث عنها واللاعبين وحتى المردود المالي من بيع التذاكر الدخولية خصوصا امام ضيافة الفرق الجماهيرية المباريات التي يعشقها جهور المحافظات لأسباب معروفة ولان فرق الدرجة الاولى مقتنعة تماما ان البقاء في هذه لمسابقة لامعنى له ولو لايمكن ان تبقى الكرة المحلية مختصرة على المسابقة الممتازة التي تعاني الفرق من حيث الملاعب والضائقة المالية مع ان فرق الدرجة الاولى تعيش ازمة وعزلة في كل شيء خصوصا على مستوى الاعلام عنما باتت حتى مباريات الدور الاخير والحاسم بعيدة عن اضواء كل وسائل الاعلام وهي تعيش منافساتها الاخيرة والحاسمة جريا على العادة عندما بقيت مباريات الدرجة الاولى بعيدة عن الانظار خشية جمهور الديوانية

كل ما يخشاه جمهور الديوانية ان يتعثر الفريق في اخر مباريات الموسم امام تطلعات قطع تذكرة الصعود في احدى عربات قطار الدوري الممتاز ومواصلة الرحلة التي بدا فيها الفريق منذ بداية الموسم وحضر من اكثر الفرق واعتمد على مجموعة لاعبين لازالت تحقق النتائج المطلوبة للمهمة التي لا تظهر سهلة خصوصا يوم غد الخميس عندما سيلاعب غاز الشمال وكلاهما يتطلعان الى تحقيق النتيجة المهمة كما يجب من خلال التعويل على جهود اللاعبين والاستفادة من الدعم الجماهيري عندما سيعود الديوانية مرة اخرى امام تطلعات تحقيق الفوز والتأهل وتظهر حظوظه الافضل من الشمال لابل بين الفرق الاخرى بعدما تفوق على الكوفة وتعادل مع الصناعات التي تظهر مقبولة لان الثاني هو الاخر في افضل حالاته و عينه على العبور واللعب في البطولة الاهم وينتظرها من ثلاثة مواسم واستعد هذا الموسم ويريد توديع الدرجة الاولى على حساب الديوانية في اصعب مباراة له في الموسم الذي اهتمت به ادارة الفريق التي تأمل ان يصعد لانها تريد ان ياتي الانجاز في وقتها وبعدما قدمت كل ما في وسعها لدعم جهود اللاعبين الذين يعول عليهم في تحقيق الفوز الاهم الذين لازالوا يقدمون الفريق في افضل مستوياته وهو قادر على عبور الكوفة لانه افضل منه في تصفيات المجموعة رغم ان الصناعات لعب في مجموعة سهلة لكنه للان يظهر احد المرشحين للانتقال للدوري الممتاز مع انه دخل ميدان المنافسات الرسمية من فترة قصيرة لكنه قدم نفسه في الحالة المطلوبة من خلال متابعة الادارة التي تنتظر ان يقدم اللاعبين المزيد من الجهد والاداء المقنع في المباراة المقبلة مع الكوفة وكل شيء يتوقف على عطائهم عندما يقفون امام مهمة مصيرية ومفترق طرق وغير ذلك يعني الفشل وربما لم تتاح بعد الفرصة لمشاركة مماثلة وقبلها ما يتوجب على عناصر الفريق ان تبذل ما في وسعها وانهاء الامر على مستوى اللعب في الدرجة لممتازة الحلم الذي يرواد الفريق الذي عكس مشاركته كما يجب ولازال امام مهمة لا تبدو سهلة من كل جوانبها بانتظار اعلان الفرحة في كركوك .

تعادل الكوفة وغاز الشمال

وتراجعت حظوظ الكوفة بنتيجة التعادل التي خرج فيها امام غاز الشمال بعدما فرط بالفوز اذي كان ان يتحقق لونجح في تسجيل ضربة الجزاء وحسم المهمة التي اثرت على وجه المشاركة والبقاء متذيل الترتيب في المجموعة وصعب من الامور التي كادت ان تكون افضل من الوضع الذي عليه الفريق بعد النتيجة المذكورة وبقي امام بصيص من الامل حيث يتوجب على الكوفة الذي سيلاعب الصناعات في مهمة صعبة للغاية وبخيار الفوز على امل ان يتفوق الديوانية على غاز الشمال او تنتهي مباراتهما بالتعادل هكذا تظهر حسابات الكوفة الذي تعثر في مباراته الثانية وخرج بتعادل اشبه بالخسارة بعدما وفوت فرصة الفوز التي لا يمكن ان تذهب بهذه الطريقة امام فريق كان قد خسر اللقاء الاول وبحاجة للفوز كي يعود للتوازن الذي ظل مفقود وتظهر حسابات التأهل معقدة وصعبة وتشكل المباراة المقبلة مع الصناعات معقدة وغاية في الصعوبة بل اهم مواجهات الفريق في الموسم الذي ينظر ان يفوز فيها وقد تمنحه التأهل في اللحظات الاخيرة وكان الاجدر ان يوفر نقاط المباراة المذكورة لانه من بين الفرق القوية بعدما قدم مستويات مهمة وكان وظهر في وضع تهديفي في تصفيات الناصرية عندما سجل عشرة اهداف في ثلاث مباريات قبل ان يختلف سلاح الهجوم الذي يفترض ان يظهر بقوة هنا في الدور المذكور بعدما فشل لاعبو الفريق في التسجيل خلال مباراتين وهو جانب سلبي لكن لازالت الآمال قائمة وتتوقف على جهود اللاعبين المؤكد سيلعبون من اجل النتيجة الايجابية التي تتطلع اليها ادارة ناجح حمود التي تبذل جهود واضحة من خلال انتداب عدد من اللاعبين ودعم مهم والتحضير بوقت مبكرونجح الفريق في انهاء مجموعة المدينة والمجموعة الجنوبية ولازال احد المنافسين في الوصول الى حقيق هدف المشاركة حيث عبور بوابة الصناعات الصعبة ومن ثم العودة الى المقعد الممتاز وبإمكان الفريق قلب الامور على ممثل العاصمة بالاعتماد على اداء اللاعبين المطلوب ان يرتقوا الى مستوى المهمة التي تظهر غاية في الصعوبة امام تطلعات الصناعات القوية للإجهاز على الكوفة والخروج بكل فوائد المباراة المنتظرة والحاسمة لهما.

رهان الشمال

اما فريق غاز الشمال الذي لازال يراهن في تحقيق ما يبحث عنه كممثل لاحدى المدن التي تمتد مشاركاتها في البطولة الى الخمسينيات من العقد الماضي مملل في الفرق الثانية التي كانت تلعب في الدوري قبل ان يتحول الى الاندية 1974 وقدم العديد من النجوم الكروية التي نالت شرف اللعب في المنتخبات الوطنية ما تظهر قدرات الفريق الذي اصل النجاح للان عبر كل مراحل الدوري وتقدم من مرحلة لاخرى فارضا اسمه بين اقرانه ولازال يبحث عن فرصة الحسم النهائي والموسم والعودة الى مدينة كركوك ببطاقة التأهل التي تتوقف على نتيجته امام الديوانية يوم غد

منافسا قويا

ويظهر الفريق منافسا قويا وقادر على الاطاحة بطموحات الديوانية لما يمتلكه من عناصر مهمة تمكنت من تحقيق النتائج المقبولة وترى الامور متوقفة على عطاءاتها مع الديوانية التي مؤكد ينظر لها باهتمام استثنائي لأسباب معروقة وقد يستفاد من الوضع الذي عليه الديوانية بعد تعثره امام الصناعات لانه سيكون ويلعب تحت ضغط جمهوره الذي سيرافه الى ملعب اللقاء وهو ما سيعمل عليه مدرب الشمال الذي يكون استوعب درس المشاركة الاخيرة التي فرط بها دون مسوغ لكن الامور تختلف اليوم امام تطلعات الحسم الذي سيعتمد فيه على لاعبيه الذين حققوا حالة من الانسجام عبر فترة اللعب المستمرة خلال الموسم الحالي والتطلع الى نتيجة الخميس الشغل الشاغل للفريق واهل كركوك الذين سيتابعون المباراة عبر الهواتف المحمولة لانها مؤكد لم تنقل تلفازيا جريا على العادة امام الاهمال الاعلامي لمباريات البطولة التي توقعنا ان تظهر على شاشة العراقية امام اوقات لاتوجد فيها المباريات الممتازة ونامل ان تقوم بعرض اخر مباراتين لدعم البطولة التي سيسدل عليها الستار يوم غد حيث اختتام المسابقة الطويلة التي امتدت من شهر اذار بمشاركة 75 فريقا مثلت اغلب المحافظات بعدما فتح الاتحاد الباب امام من يرغب المشاركة في فرصة للتأهل والانتقال واللعب في الدرجة الاهم وهو ما يمثل طموحات كل الفرق التي واجهت مصاعب من حيث الملاعب ومراحل البطولة لتي لم تكن سهله لكن الامر الاهم ان تنهي ويظهر المرشحان القادمان للعب في الممتازة الاخرى المنتظر لها ان تنهي يوم غد عندما تقام مباريات الدور الاخير وان تحسم الامور في تسمية بطل الموسم حيث الجوية المرشح الساخن للحصول على لقب الدوري.