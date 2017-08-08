الأعرجي ينفي إمكانية التفاوض بشأن العرب المتهمين بالإرهاب

نائب: الصيادون المفرج عنهم تعرضوا للتعذيب في الكويت

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

كشف نائب عن تعرض الصيادين العراقيين الاربعة الذين اطلق سراحهم اول امس بعد ان كانوا محتجزين في الكويت عن تعرضهم الى (تعذيب لا يوصف واحتجازهم تحت الأرض)، فيما اعلن وزير الداخلية قاسم الأعرجي عن قرب تسلم 14 سجيناً عراقياً من الحكومة الكويتية لقضاء ما تبقى من مدد سجنهم في العراق، نافيًا إمكانية التفاوض بشأن العرب المتهمين بالإرهاب.وقال النائب عن محافظة البصرة توفيق الكعبي في تصريح ان(الصيادين عندما وصلوا الى العراق شرحوا تفاصيل الحادث)، موضحًا (أنهم كانوا في المياه الإقليمية العراقية وكان زورقهم عاطلا، وقد اصطحبتهم الزوارق الكويتية الى الكويت ومن ثم تم وضعهم في زنزانة تحت الأرض لمدة عشرة أيام وجرى تعذيبهم بشكل لا يوصف). وتابع أن (الكويتيين قاموا حتى بإطلاق النار على الصيادين فأصيب أحدهم بشظية في عينه ما أدى الى فقدانه البصر، لأنه كان فاقداً عينه الأولى). وتقدّم الكعبي بـ(الشكر الجزيل لكل من سعى لإطلاق سراح الصيادين الذين كانوا محتجزين وبقوا مدة طويلة في الكويت)، مشيرا الى أن ( الاعرجي كان رائعا في الاتصالات وحضر في منفذ سفوان الحدودي لتسلم الصيادين وكذلك وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ومستشاره إحسان العوادي الذي كان يتواصل حتى أوقات متأخرة من الليل والسفير العراقي أيضا). وناشد الكعبي الحكومة (الاهتمام بالصيادين العراقيين وخاصة في منطقة الفاو، حيث هناك احتكاك مباشر مع دول الجوار)، مشددًا على (ضرورة توجيه خفر السواحل العراقية للحفاظ على أرواح المواطنين). وقال أحد الصيادين المطلق سراحهم إن (دورية بحرية كويتية ألقت القبض علينا قبل ثلاثة أشهر في خور عبد الله بعد أن تعطل بنا زورق الصيد في تلك المنطقة)، وأوضح أن (الدورية البحرية أخذتنا الى الجانب الكويتي للتحقيق معنا، وبعد ذلك تم احتجازنا لحين إطلاق سراحنا).وأعلن الأعرجي أن الحكومة مقبلة على تسلم 14 سجينا عراقيا من الحكومة الكويتية لقضاء ما تبقى من سجنهم في العراق.واوضح في تصريح إنه (بعد أن تكللت جهود الحكومة بإطلاق سراح الصيادين الأربعة ، فإن من المؤمل أن تتسلم قريبا 14 سجينًا عراقيًا من الحكومة الكويتية لإكمال ما تبقى من موقوفيتهم داخل العراق)، موضحًا أن (لدى دولة الكويت في الوقت الراهن 38 عراقيا قيد الاحتجاز).وأضاف أن (المملكة العربية السعودية لديها 124 عراقيا في سجونها، ومعظمهم في قضايا تسلل ومخدرات، وهناك تفاهمات معها لإطلاق سراحهم)، موضحًا أن (ملف السعوديين المتهمين بالإرهاب في العراق لم يطرح للنقاش معنا)، مؤكدًا انه (لا مجال للتفاوض بشأنه المتهمين بالإرهاب) .