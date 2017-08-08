أول سوبر كلاسيكو في أسبانيا منذ 29 عاماً

12 لقباً لبرشلونة مقابل 9 في رصيد ريال بصراع الأساطير

{ مدن – وكالات: تعود الحياة من جديد للكرة الإسبانية، بمواجهة من العيار الثقيل، تجمع ريال مدريد حامل لقب الليجا، مع برشلونة المتوج بكأس الملك، في بطولة السوبر الإسباني، والذي سيقام يوم الأحد القادم بملعب الكامب نو، على أن يعودا في لقاء الأياب يوم الأربعاء القادم على ملعب سانتياجو برنابيو. وستكون هذه المبارة رقم 235 التي تجمع الميرنجي مع البلوجرانا في المواجهات الرسمية بين الفريقين، لكنه سيكون اللقاء الـ 13 بين الفريقين في مواجهات كأس السوبر الإسباني، ومن خلال الـ 6 كؤوس السابقة يتفوق ريال مدريد على برشلونة بفوزه على الأخير في 5 كؤوس مقابل فوز وحيد لبرشلونة. وبعيدًا عن الأرقام، فإن اللقاء الأول الذي جمع ريال مدريد مع برشلونة في كأس السوبر كان سنة 1988، حين كان يعتمد الفريقان على المدرسة الهولندية، بقيادة المدرب الراحل يوهان كرويف لكتيبة برشلونة، والمدرب ليو بينهاكر للكتيبة المدريدية، وانتهى اللقاء لصالح الأخير مانحًا ريال مدريد أول لقب كأس سوبر بالمسمى الحالي.

لقاء الأساطير

المباراة الأولى التي جمعت الريال ببرشلونة في السوبر الإسباني، ضمت في تشكيلها العديد من الأساطير في وقتنا الحالي، ولعل أبرزهم إيميليو بوتراجينيو، صاحب هدف لقاء الإياب الوحيد في أول سوبر كلاسيكو، بالإضافة لصاحبي أهداف لقاء الإياب، أسطورة الريال هوجو سانشيز ومدرب منتخب المكسيك سابقًا، وخوسيه ميشيل مدرب فريق مالاجا حاليًا. وبالنسبة للفريق الكتالوني، كانت تضم تشكيلته، أسطورة الحراسة اندوني زوبيزاريتا، وجاري لينكر والذي غاب عن لقاء الذهاب حينها، وأخيرًا صاحب هدفي برشلونة خوسيه ماريا باكير مدرب فريق خوان أوريتش البيروفي حاليًا.

مقارنة بين الألقاب

قبل لقاء أول كأس سوبر سنة 1988، كان ريال مدريد يتفوق على برشلونة في عدد الألقاب الرسمية وبفارق شاسع بعدد البطولات الأوربية، حيث كان يملك ريال مدريد 46 لقبا، أهمها 6 بطولات أبطال أوربا، و23 لقب دوري، 15 لقبًا في كأس إسبانيا، ولكنه لم يكن يملك وقتها لقب كأس السوبر الإسباني بمسماه الجديد. أما فريق برشلونة كان يملك في سجله 40 لقبا، من بينهم لقبين أوربيين فقط، وهما في بطولة كأس الكؤوس الأوربية، بالإضافة إلى 10 ألقاب دوري، و21 لقبا في كأس إسبانيا، وحينها كان برشلونة يتفوق على الريال في عدد كؤوس السوبر الإسباني والذي حصل عليه برشلونة مرة واحدة.

مسميات كأس السوبر

استقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم على مسمى كأس السوبر سنة 1982، وجمع أول لقاء فريقا ريال مدريد مع ريال سوسييداد، وتغلب الأخير بفارق نتيجة المواجهتين، ليكون ريال سوسييداد أول بطل كأس سوبر إسباني بمسماه الحالي. وللبطولة مسميات أخرى سابقًا، ومنها بطولتين بمسميات غير معتمدة في كشوفات الاتحاد الإسباني وهي، كأس أبطال إسبانيا والتي أقيمت مرة واحدة وفاز بها أتلتيكو مدريد على إسبانيول سنة 1940، والمسمى الآخر الغير معتمد الكأس الذهبية للأرجنتين وأيضًا أقيمت مرة واحدة وفاز بها برشلونة على أتلتيك بيلباو سنة 1945 . والبطولة الوحيدة المعتمدة رغم إقامتها مرة واحدة كانت تحت مسمى كأس رئيس إسبانيا وفاز فيها أتلتيكو مدريد على إسبانيول سنة 1941 . وانتقلت البطولة للمسمى الرسمي الثاني كأس إيفا دوراتي، والتي أقيمت بعد الحرب العالمية الثانية، وجمع أول لقاء تحت هذا المسمى فريقا فالنسيا مع ريال مدريد سنة 1947 . وتغلب الفريق الملكي بنتيجة 3-1، وهذه البطولة حصل عليها برشلونة مرتين متتاليتين في 1952 و1953، من دون أن يخوض مباريات بسبب حصوله على لقبي الدوري والكأس، وكانت قوانين البطولة تنص على حصول كأس السوبر للفريق الذي يحصل على الثنائية بشكل مباشر.

وبعد حصول برشلونة على اللقبين تم إلغاء البطولة وتوقفت لمدة 29 عاما، لتعود من جديد تحت المسمى الحالي وبقوانين جديدة، ولكن تواصل شرط منح بطل الثنائية لقب السوبر بشكل مباشر، وتم إلغاء هذا القانون في سنة 1996، حين حصل أتلتيكو مدريد على الثنائية، ولكنه لعب السوبر مع برشلونة وصيف بطل الكأس.

تاريخ حافل

وتعتبر كأس السوبر الإسباني، هي البطولة الثالثة في إسبانيا من حيث الأهمية، بعد بطولة الدوري التي تتصدر المشهد، وبطولة كأس الملك. وبدأت فكرة إنشاء كأس السوبر في عام 1940، وقد بدأت تحت مسمي كأس الأبطال بين بطلي الدوري والكأس، وظلت مستمرة حتى عام 1945، عندما استحدثت البطولة تحت اسم كأس الأرجنتين الذهبية، وذلك بسبب قوة العلاقات السياسية بين إسبانيا والأرجنتين آنذاك، ولم تأخذ البطولة طوال هذه المدة الطابع الرسمي. وفي عام 1941، قام الاتحاد الإسباني بإدراجها كبطولة رسمية تحت مسمي كأس رئيس الاتحاد الإسباني، وكان فريق أتلتيكو مدريد أول من يفوز بهذه النسخة، بعدما تغلب علي فالنسيا بأربعة أهداف نظيفة. منذ عام 1945 إلى 1953، تغير اسم البطولة التي أصبحت غير رسمية إلى اسم كأس إيفا دوارتي، وكانت تكريماً للرئيس الأرجنتيني خوان بيرون، و زوجته إيفا بيرون، بمناسبة اختياره رئيساً للأرجنتين، ونظمت البطولة سنوياً من قبِل الاتحاد الإسباني. بدايةً من عام 1982، وحتى يومنا هذا تقام البطولة بنظامها الحالي، وهو إقامة مباراة السوبر بنظام الذهاب والعودة، وتلعب مباراة الذهاب على ملعب بطل الكأس، ثم العودة على ملعب بطل الدوري. وكانت بطولة السوبر تذهب مباشرةً للفريق الفائز بثنائية الدوري والكأس، ليفوز بالثلاثية في هذا العام، حتى عام 1989، عندما فاز بها ريال مدريد، حيث تم تغيير قواعد البطولة بحيث يلعب صاحب الثنائية، مع وصيف بطل الكأس. ويعتبر فريق برشلونة هو الأكثر فوزا ببطولة كأس السوبر بـ 12 لقبا، و هو أيضاً أكثر من نال مركز الوصيف، يليه فريق ريال مدريد بـ 9 ألقاب، في حين يعتبر أسطورة الفريق ليونيل ميسي، أكثر لاعب أحرز أهداف برصيد 12 هدفا. و أيضاً يعتبر برشلونة أكثر فريق حصل علي البطولة بنسخها الرسمية وغير رسمية، برصيد 16 بطولة، يليه ريال مدريد بـ 10 بطولات.