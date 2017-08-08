منع الفيصلي من اللعب في مصر 5 سنوات

الإتحاد الأردني يصدر بياناً بشأن أحداث نهائي العرب

{ القاهرة – وكالات: أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم بيانا صحفيا مساء اول امس الإثنين، بشأن الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية للبطولة العربية، والتي جمعت الفيصلي بالترجي التونسي على ملعب الإسكندرية في مصر. ورفع الاتحاد من خلال البيان، التهنئة للملك عبد الله الثاني بن الحسين، لـالنجاحات التي تتحق بفضل قيادته الحكيمة الهادفة إلى تعزيز التفاعل الإيجابي بين الشباب العربي، حيث تجسد ذلك بحرص الاتحاد الأردني على المشاركة بالبطولة العربية التي أقيمت في مصر. ووجه الاتحاد الأردني في بيانه الشكر لنظيره العربي على الجهود الكبيرة التي بذلها بقيادة الأمير تركي بن خالد آل سعود، بإعادة إحياء البطولات العربية، ودعم توجهاته من خلال الجهود التي يبذلها الأمير علي بن الحسين في هذا الاتجاه. كما هنأ الاتحاد الأردني، أسرة الفيصلي على أدائه المميز بالبطولة العربية، وبلوغه المباراة النهائية. وعبر الاتحاد الأردني عن أسفه لـالأحداث الخارجة عن النص التي أعقبت المباراة النهائية للبطولة العربية وتداعياتها، والتي لا تمت بصلة للأخلاق والعادات الأصيلة، مؤكدا تواصله مع الاتحاد العربي للوقوف على كل التفاصيل والتداعيات التي حدثت عقب نهاية المباراة، وهي تصرفات مرفوضة وغير مقبولة مهما كانت المبررات. وشكر الاتحاد في ختام بيانه، نظيره المصري على حسن تنظيم البطولة العربية وحفاوة الاستقبال والتسهيلات التي قدمت للجماهير لمؤازرة الفيصلي بالبطولة. من جهة اخرى كشف محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رد فعل الجبلاية تجاه اعتداء لاعبي فريق الفيصلي الأردني وإدارييه على الحكم إبراهيم نور الدين، خلال لقاء نهائي البطولة العربية أمام الترجي التونسي. وقال أبو الوفا في تصريحات تليفزيونية، مساء اول امس الإثنين، إن اتحاد الكرة ناقش الأزمة واستقر على منع الفيصلي الأردني من اللعب في مصر لمدة 5 أعوام، على خلفية الأحداث المؤسفة التي بدرت من مسؤولي وإداريي ولاعبي الفريق في البطولة العربية التي استضافتها مصر. ولم يعلن اتحاد الكرة المصري في بيانات رسمية اتخاذ أي قرار بشأن أحداث نهائي البطولة العربية، إلا أن أبو الوفا أكد اتخاذ قرار نهائي ضد الفيصلي. وتوقع أبو الوفا أنه سيتم حجب المكافأة المالية لالفيصلي الأردني، التي تبلغ 600 ألف دولار، بناء على هذه التصرفات وأحداث الشغب، خاصة وأن إصلاح تلفيات ملعب الإسكندرية سيكلف الفريق 400 ألف دولار.