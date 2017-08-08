البلوغرانا ينذر خصمه اللدود بخماسية في شابيكوينسي

جماهير الكامب نو ترفع شعار الموت لنيمار

{ مدريد – وكالات: انفجرت جماهير نادي برشلونة الإسباني، في ملعب كامب نو، بالهجوم على البرازيلي نيمار، خلال مباراة الفريق في كأس خوان جامبر أمام فريق تشابيكوينسي البرازيلي، والتي انتهت بفوز البلوجرانا بـ5 أهداف نظيفة. وهاجمت جماهير الفريق الكتالوني لاعبها السابق، نيمار، الذي رحل قبل أيام قليلة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده. وقالت صحيفة آس الإسبانية إن جماهير نادي برشلونة كانت تهتف في كامب نو أثناء المباراة نحن لا نريدك، الموت لنيمار. وخرجت هذه الهتافات من منطقة معينة في مدرجات كامب نو، مختصة ببعض الجماهير المتعصبة، التي أطلقت سابقا هتافات ضد نادي إسبانيول في ديربي كتالونيا، ديسمبر / كانون الأول الماضي. وكان ليونيل ميسي، قد قاد فريق برشلونة، للتتويج بكأس جوهان جامبر، بعد الفوز على شابيكوينسي البرازيلي بخماسية نظيفة، اول امس الاثنين، في معقل الفريق الكتالوني كامب نو. ورغم أن المباراة غلب عليها الطابع الودي الاحتفالي، تكريمًا لضحايا حادث سقوط طائرة شابيكوينسي، في أكبر كوارث كرة القدم في العصر الحديث، إلا أن برشلونة اعتبرها فرصة مثالية للتحضير لمباراتي السوبر الإسباني، في كلاسيكو من مرحلتين، ضد الغريم التقليدي، ريال مدريد. افتتح لاعب برشلونة الشاب، جيرارد دولوفيو، التسجيل في الدقيقة السادسة، وطمأن جماهير النادي الكتالوني على مستواه بعد العودة. وأضاف بوسكيتس الهدف الثاني في الدقيقة 11، والذي يعتبر أجمل أهداف المباراة. ميسي ترك بصمته على المباراة أيضًا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 28، ليتصدر قائمة هدافي البطولة تاريخيًا، برصيد 8 أهداف. وأضاف زميله لويس سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 55 . واختتم دينيس سواريز مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 74 . وأهدر المهاجم باكو ألكاسير ركلة جزاء في الدقيقة 90، تصدى لها حارس مرمى الفريق البرازيلي. وتوج بوسكيتس بجائزة رجل المباراة، قبل أن يرفع القائد أندرياس إنييستا الكأس، التي رُصد معظم ريعها لعائلات ضحايا الفريق البرازيلي. وهذه الكأس رقم 40 التي يتوج بها برشلونة، في هذه البطولة التي أُقيمت أولى مبارياتها عام 1966.