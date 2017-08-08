دفاع عن الحقيقة.. رد على نجل عبد الحكيم عامر 2- 2

عبد الناصر يساند المشير في خلافه مع السرّاج المستقيل وهو قابض على المعلومات

حسن عاتي الطائي

بغداد

في معرض رده على عدة اسئلة وجهت اليه من (الزمان) ونشرت قبل مدة قال نجل المشير الراحل ان والده قدم استقالته الى عبد الناصر بعد حرب عام 1956 لكنه رفضها لحاجته اليه وان الخلاف الذي حدث بين عبد الناصر والمشير عامر كان بسبب تدخلات عبد الناصر في ادارة المعركة.وقال ايضا ان عبد الناصر هو المسؤول عن جريمة الانفصال بسبب قرار التاميم الذي بموجبه تم تاميم بعض المصارف والمؤسسات في سوريا وذكر ايضا ان عبد الناصر اراد بعد الانفصال ان يرد اعتباره في اليمن بتحقيق انتصار هناك مضيفا انه عندما قامت حرب عام 1967 كانت في اليمن ثلاث فرق عسكرية عن كل ذلك نقول:

اولا: العلاقات بين عبد الناصر وعبد الحكيم

بدأت الخلافات تظهر بين جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر بعد واثناء تاميم قناة السويس ومن ثم العدوان الثلاثي على مصر عام 1956

حيث ثبت عدم كفاءة المشير عسكريا وضعف قدرته على تحمل المسؤولية اثناء الازمات.وكان موقفه الانهزامي الصريح قد بدا واضحا اثناء الانذار البريطاني الفرنسي حيث اشار على عبد الناصر ومعه صلاح سالم العضو السابق في مجلس قيادة الثورة بضرورة قبول الانذار وتسليم نفسه للسفارة البريطانية في القاهرة لان العدوانيين يريدون رأسه هو.. بينما كان عبد الناصر مصّرا بشدة على رفض ذلك الانذار والتصدي للعدوان ومقاومته وهو مادعى عبد الناصر الى قيادة القوات المسلحة شخصيا واصدر امره الشهير بانسحاب القوات المصرية من سيناء لانقاذها من المصيدة التي نصبت لها..وقد ادت مواقف عبد الناصر الشجاعة واصراره على عدم الاستسلام وتوزيعه السلاح على الجماهير للدفاع عن الوطن الى تحقيق النصر السياسي الباهر وهزيمة المعتدين وانسحابهم من الاراضي المصرية .. يقول احمد حمروش في صفحة74\75 من كتابه(خريف عبد الناصر) وهو الجزء الخامس من قصة ثورة23 يوليو الصادر عام 1978 للدراسات والنشر الطبعة الاولى (كان جمال عبد الناصر هو الذي رشح عبد الحكيم عامر ليرقى من رتبة صاغ الى لواء ويتولى قيادة القوات المسلحة في 18يونيو1953 وذلك ثقة منه فيه لعلاقة الصداقة التي كانت تربطهما معا خلال العمل في الجيش حيث كانا يقيمان معا قبل الزواج في شقة واحدة…وبذا كان عامر هو القبضة التي يقبض بها جمال عبد الناصر على القوات المسلحة وهو السياج العازل الذي يحول دون وصول اعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين الى صفوف الجيش وما قد يتبع ذلك من محاولات انقلابية .ولكن العدوان الثلاثي عام 1956كشف خلافا بين الصديقين حول اسلوب مقاومة المعتدين ومع ذلك لم يصل الخلاف الى حد الفرقة وما قاله عبد اللطيف البغدادي وزكريا محيي الدين من انه كان هناك قرار بعزل قائد القوات الجوية صدقي محمود بعد تدمير الطائرات المصرية على ارض المطارات واصرار عامر على بقائه فلم ينفذ القرار انما يدل على ان جمال عبد الناصر حتى ذلك الوقت كان محتضنا لعبد الحكيم عامر ومفضلا تسليمه القوات المسلحة على نزعه منها..وظهر خلاف جديد بين عبد الناصر وعامر عندما حدث انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة في 28سبتمبر عام 1961 في وقت كان فيه عبد الحكيم عامر موجودا في دمشق وله كل صلاحيات رئيس الجمهورية ..فرّخ الانقلاب في مكتب عبد الحكيم عامر عددا من الضباط وضع ثقته فيهم فكان ذلك دليلا على غفلته وعدم احساسه بالغليان الذي كان يدور في صفوف المجتمع والقوات المسلحة .. وكان عبد الناصر قد ساند عبد الحكيم عامر في خلافه مع عبد الحميد السراج الذي استقال وهو قابض على كل خيوط الامن الداخلي بصفته وزيرا للداخلية..وكانت صدمة الانفصال اقسى على جمال عبد الناصر وعلى النظام من صدمة هزيمة 1956 العسكرية التي تحولت كما ذكرنا الى نصر سياسي.. لم يستطع جمال عبد الناصر ان يبلع مأساة الانفصال دون محاسبة عامر الذي كان مسؤولا مفوضا في سوريا فشكل مجلس الرئاسة وعين عبد الحكيم عامر كقائد عام للقوات المسلحة وقدم مشروعه المعروف بتحديد اختصاصات المشير في تعيين قادة الوحدات المسلحة الى درجة كتيبة وجعل ذلك من اختصاصات مجلس الرئاسة وقد تضمن المشروع الذي عرضه عبد اللطيف البغدادي في جلسة غاب فيها عبد الناصر حدا من سلطة وزير الداخلية ايضا في تعيين كبار المسؤولين في الشرطة الى درجة مأمور مركز..ولكن المشروع لم يعتمد مما ادى الى غضب المشير وسفره الى (مرسى مطروح )بعد تقديم استقالته ثم عدوله عنها بعد الحاح زملائه واصدقائه عليه).. ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع يقول الكاتب العربي سعد التائه في صفحة 224 من كتابه(5 يونيو نكسة ام مؤامرة؟) الصادر عن دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 1984 الطبعة الاولى(كان الصراع بين رئيس الجمهورية ونائبه الاول قد تفاقم حتى عكس اثاره المدمرة على الانضباط العسكري والترابط العضوي في مختلف الافرع الرئيسية للقوات المسلحة فتدهورت بالتالي كفاءتها القتالية وتمزق كيانها الى شظايا وانتشرت في ارجائها الشللية, فساد من اشتهر امرهم بأهل الثقة والولاء فحجبوا اهل الكفاءة والخبرة وابعدوهم عن المناصب ليحتلوها هم ,وهم اول الناس ادراكا بعدم صلاحيتهم لها..نشب هذا الصراع بعد الهزيمة العسكرية عام 1956ثم استفحل امره عقب انفصال سوريا وكان المشير عامر اهم اسبابه فقد قام احد مديري مكتبه بتوجيه الامور مثلما جاءت محاولة الانقلاب من داخل بطانته الفاسدة ثم استشرى الحظر عندما رفض المشير عامر ادخال بعض التعديلات على مناصب قيادية ثبت فشل من ظل يشغلها سنين طويلة مثل قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وقائد القوات الخاصة وعدد من مساعدي المشير الذين زكمت الاشاعات حولهم الانوف ..وعندما رفض المشير التخلي عن منصب القائد العام توطئة لتسليمه لمن هو اجدر به اسرعت بطانته الفاسدة الى رفع راية العصيان وهددت باستقالة جماعية جعلت رئيس الجمهورية يتراجع عن قراره.)..وبعد النكسة التي تسبب بها المشير ومجموعته المحيطة به وعودة عبد الناصر عن استقالته اصدر عبد الناصر مجموعة من القرارات الحاسمة التي تتناسب والظروف الجديدة التي نشأت بسبب وقوع النكسة من بينها تحديد اقامة المشير عامر وتعيين قائد عام جديد للقوات المسلحة هو الفريق اول محمد فوزي واحالة الضباط الكبار المسؤولين مع عامر عن الهزيمة العسكرية الى التقاعد تمهيدا لمحاكمتهم اضافة الى تعيين قادة جدد لكافة افرع القوات المسلحة المصرية .. عن تلك المرحلة يقول احمد حمروش في صفحة194|195من كتابه المذكور (استدعى جمال عبد الناصر عبد الحكيم عامر الى منزله يوم 25 اغسطس(اب) لمواجهة زملائه المتبقين في السلطة من اعضاء مجلس قيادة الثورة..زكريا محي الدين وانور السادات حسين الشافعي وعقدت جلسة امتدت عدة ساعات تصارح الاثنان فيها بكل مافي الصدور. وكانت كما ارادها جمال عبد الناصر(محاكمة سياسية)وكان عبد الناصر قد اتخذ قراره قبل الجلسة بتحديد اقامة المشير في منزله بالجيزة واعتقال الضباط المقيمين هناك .وما ان دخل المشير عامر منزل جمال عبد الناصر حتى اعتقل سكرتيره العسكري محمد طنطاوي وتوجهت قوات الى منزله بقيادة الفريق محمد فوزي واللواء سليمان مظهر فاعتقلت المقيمين فيه وفي مقدمتهم شمس بدران وهم الذين كانوا ينتظرون عودة المشير ومعه اخبار سارّة بالصلح والوفاق.. اما في بيت عبد الناصر فبعد ان انتهت الجلسة واعلن قراره بتحديد اقامة عامر صعد الى الدور العلوي وذهب عامر الى الحمام حيث خرج صائحا وهو يلقي بكوب ماء من يده بانه قد انتحر..قال امين هويدي انهم اسرعوا الى عبد الناصر لابلاغه بكلمات المشير ولكنه لم ينزل معهم وقال :انه اجبن من ان يفعل ذلك ..قال لي الفريق محمد فوزي انهم قد استولوا من منزل المشير على حمولة ثلاث عربات لوري اسلحة وانهم اخرجوا منه سريتين كانتا مكلفيتن بحراسته واخرجوا ايضا 300 من ابناء بلدة المشير وقال ايضا ان المشير لم يغادر منزل عبد الناصر الا بعد ان اتصل الفريق محمد فوزي بسامي شرف(سكرتير الرئيس للمعلومات) وابلغه ان كل شيء قد انتهى وان القوات المسلحة سيطرت على المنزل وكانت الساعة الرابعة صباحا تقريبا..وخرج عبد الحكيم عامر معتقلا الى منزله واوصله الى هناك زكريا محي الدين وحسين الشافعي(نائبا الرئيس)..دخل عامر معتقلا الى منزله بعد ان اصبح خاليا الا من اسرته ولاتربطه بالعالم الخارجي اية صلة فقد قطعت عنه حرارة التلفون واحيط منزله بحرس جديد ..وبذلك انتهت صفحة في حياة القوات المسلحة.. ورغم قسوة القرار على نفس عبد الناصر الا انه وجد نفسه مجبرا على اصداره امام المعلومات التي توفرت لديه من احتمالات عمل طائش تقوم به مجموعة المشير)..

ثانيا:مسؤولية المشير عامر عن جريمة الانفصال

في الثامن والعشرين من ايلول عام1961 قامت مجموعة من الضباط السوريين الرجعيين بانقلاب اسود فصلوا به سوريا (الاقليم الشمالي)عن الجمهورية العربية المتحدة وقد وقفت وراء جريمة الانفصال قوى استعمارية ورجعية عربية كانت تعارض قيام الوحدة وتقف بالضد منها وناصبتها العداء منذ اليوم الاول لقيامها في 22شباط عام 1958بارادة شعبية هائلة ليست فقط في مصر وسوريا اللتين تكونت منهما دولة الوحدة وانما في الوطن العربي باكمله وانتخب جمال عبد الناصر ليكون رئيسا للجمهورية العربية المتحدة باجماع شعبي تام ..غير ان اعداء الوحدة وهم كثيرون بدأوا بالتامر عليها ونجحوا في نهاية الامر في اجهاضها ..وفي الوقت الذي حدث فيه الانقلاب كان المشير عامر حاكما لسوريا ويتمتع بصلاحيات الرئيس جمال عبد الناصر كاملة وكان موجودا في دمشق لكنه لم يستطع ان يواجه الانقلابيين او يفشل الانقلاب..يقول احمد حمروش في صفحة 57 من كتابه( خريف عبد الناصر) الذي مر ذكره(كان عبد الحكيم عامر موجودا في دمشق وقت وقوع الانقلاب..وبعض الذين شاركوا فيه كانوا اعضاء في هيئة مكتبه(عبد الكريم النحلاوي)وكان هذا دليلا على قصر نظره وعدم ادراكه بالاخطار المحيطة به وانتهاجه اسلوبا بعيدا عن الثورة والقدرة على توجيه الامور ..عدد الضباط الذين شاركو في الانقلاب كانو37 ضابطا فقط وهي قلة ضئيلة جدا ماكان يمكن لها ان تنجح لوكان في الجيش ضباط ثوريون من ذوي المبادئ الوحدوية والتقدمية.).. مضيفا في صفحة74|75 من كتابه (والغريب ان بعض المقربين من عبد الحكيم عامر قد تصرفوا امام ماساة الانفصال تصرفات مشينة تجلب له العار مثل جلال هريدي قائد قوات الصاعقة الذي هاجم النظام وعبد الناصر في تلفزيون دمشق وزغلول عبد الرحمن الملحق العسكري في بيروت والشخص المدلل من المشير عامر الذي لجأ الى سوريا خلال ازمة شتورا وعقد مؤتمرا صحفيا في دمشق هاجم فيه النظام وعبد الناصر ايضا ) ..كان المشير عبد الحكيم عامر يضرب عرض الحائط بالمعلومات التي تقدم اليه من جهات متعددة تحذره فيها من ان القوى الرجعية العسكرية في الجيش السوري تعد لانقلاب عسكري ضد دولة الوحدة..ولم يقم باستدعاء الضباط المشبوهين والاستفسار منهم عن حقيقة تلك المعلومات المقدمة اليه كما لم يلجأ الى نقلهم من مواقعهم الى مواقع اخرى لايشكلون فيها خطرا اضافة الى انه لم يخطر الوحدات العسكرية الوحدوية بهذه المعلومات لكي تواجه اية حركة انقلابية انفصالية محتملة.. وكما يقول الدكتور محمد السيد سليم في كتابه(التحليل السياسي الناصري دراسة في العقائد السياسية)الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت عام1983 الطبعة الاولى صفحة332|333 (تلقى عبد الناصر ونائبه المشير عامر قبل الانقلاب معلومات مؤكدة ان هناك علامات تشير الى احتمال حدوث انقلاب في سوريا بيد ان عبد الناصر كان واثقا من تاييد الشعب السوري الى الحد الذي دفعه الى رفض تلك المعلومات ..كذلك فقد تلقى امين شاكر مدير مكتب عبد الناصر سابقا معلومات عن احتمال حدوث انقلاب وقام امين شاكر بنقل المعلومات الى عامر في دمشق الذي رفض تلك المعلومات وطرده من مكتبه ..ازاء ذلك قام امين شاكر بنقل المعلومات الى عبد الناصر بيد ان عبد الناصر بدوره لم يصدق تلك المعلومات. كذلك تلقى عبد الحكيم عامر معلومات من ثلاثة مصادر مختلفة عن احتمال وتوقيت الانقلاب فقد اطلعه احمد كامل (قائد وحدة الدفاع الجوي في حلب) انئذ في كانون الاول \ديسمبر عام 1959 على معلومات عن احتمال حدوث تحرك عسكري مضاد في سوريا ولكن المشير عامر رد عليه بان تلك المعلومات هي نتيجة ارهاق نفسي ونقله كملحق عسكري في باكستان ..كذلك فقد تلقى مدير مكتب المشير معلومات من مدير المباحث الجنائية العسكرية (تلقاها بدوره من ضابط سوري) عن ان انقلابا عسكريا قد يحدث في المستقبل القريب. بيد ان مدير مكتب المشير سخر من تلك المعلومات مؤكدا ان احدا لايستطيع ان يتحرك في سوريا ضد عبد الناصر.. واخيرا جاءت معلومات من العقيد الحمزاوي مدير مكتب الاتصال المصري في دمشق,تفيد بان هناك خطة لتحرك بعض الوحدات من معسكر قطنة للقبض على عامر وفك الوحدة المصرية_السورية.بيد ان المشير عامر رفض مقابلة العقيد الحمزاوي اصلا.) ..وهكذا لم يستمع المشير عامر للتحذيرات والمعلومات التي وصلت اليه من مصادر متعددة بشأن حدوث انقلاب عسكري على دولة الوحدة ولم يقم باتخاذ اية اجراءات او احترازات من شأنها التصدي لذلك الانقلاب ومنع وقوعه واجهاضه قبل حدوثه مسبقا خاصة ان المعلومات التي وصلت اليه قد حددت اسماء الضباط الذين سينفذون الانقلاب ومن بينهم مدير مكتبه وكاتم اسراره العقيد عبد الكريم النحلاوي.. لقد وقع الانقلاب الانفصالي دون ان يفعل المشير شئيا يذكر لقمعه كتحريك وحدات عسكرية لمجابهة الانقلابيين والقضاء على حركتهم الانفصالية علما بان حوالي 850 ضابطا مصريا كانوا موجودين في سوريا اثناء وقوع الانقلاب ..لقد كان الانقلاب الأسود الذي فصل سوريا عن الجمهورية المتحدة في 28|ايلول|1962 مؤامرة دبرتها المخابرات المركزية الامريكية بالتواطؤ مع عدد من الانظمة العربية الرجعية التي دفعت الاموال الطائلة للضباط الذين قاموا بالانقلاب كما اتضح فيما بعد لايقاف المد الوحدوي الذي ساد الساحة العربية والتصدي لجمال عبد الناصر وحركته القومية التي تهدد المصالح الاستعمارية والنفوذ الاجنبي وليس حركة وطنية قام بها ضباط وطنيون مخلصون لوطنهم مناهضون للهيمنة الناصرية كما حاولت القوى الاستعمارية والانفصالية تصوير ذلك الانقلاب.. وعن ماقيل ان قرارات التاميم التي اصدرها عبد الناصر كانت هي السبب وراء قيام الحركة الانفصالية ..يقول محمد حسنين هيكل في صفحة 127|128من كتاب(بصراحة عن عبد الناصر) وهو حوار على مدى 24 ساعة اجراه الكاتب الصحفي فؤاد مطر مع محمد حسنين هيكل الصادر عن دار القضايا بيروت1989(قد تكون الاجراءت (القرارات الاشتراكية) لعبت دورا الا انها ليست السبب الوحيد.وقبل هذه الاجراءات كانت هناك مشاكل حقيقية تنبع من مشكلة اساسية هي اننا لم نمهد بالمقدار الكافي امام الجماهير لقبول الوحدة.. لم تكن هناللك سياسة للعمل. مصر لاتدرك طبيعة المجتمع السوري وسوريا لاتدرك طبيعة المجتمع المصري. بالاضافة الى ذلك كله كان هنالك تباين في مفهوم الحكم وكان هنالك صراع مرير بين الشخصيات السورية وهذه الامور كلها مقدمات الى ان جاءت اجراءات يوليو الاشتراكية وتحركت البرجوازية السورية واستتبع ذلك ان الحملة في الخارج على تلك الاجراءات تصاعدت وتحولت الى نوع من الحرب.).. ان المشير عامر الذي وجد نفسه حاكما مطلقا لسوريا مدعوما بثقة الرئيس جمال عبد الناصر وبصلاحياته الكاملة قد استسلم للحياة الناعمة اللاهية متجاهلا الاخطار التي تحيط بسوريا مما ادى في نهاية الامر الى وقوع الانقلاب الانفصالي الذي قاده مدير مكتبه.. وكما يقول محمد حسنين هيكل في صفحة564 من كتابه(حرب الثلاثين سنة سنوات الغليان ) الجزء الاول الصادر عن مركز الاهرام للترجمة والنشر عام 1988 الطبعة الاولى)..(ان عبد الحكيم عامر الذي كان نصف مكسور ونصف منكسر في القاهرة بعد ازمته في السويس وجد في دمشق اجواء اخرى تتعامل معه وكانه (نائب الملك)في دمشق. ومن سوء الحظ انه راح يتصرف على هذا الاساس فاذا بمحيطه بدمشق يتحول الى شبه بلاط تزدحم فيه شبه حاشية ..وفي مثل هذه الاجواء فان المقاييس تترهل والقيم تنفك يوما بعد يوم وكان البعد عن مركز السلطة في القاهرة يشّجع من حيث انه يداري فما يصل الى المركز يصبح مجرد اصداء يسهل الرد عليها بارجاعها الى الدس او الافتراء وكانت كلها اوضاعا تداعت عنها فيما بعد عواقب سوف يبدو اثرها على مجرى الحوادث)..

ثالثا:حرب اليمن الاهداف والنتائج

تعتبر الثورة اليمنية التي حدثت في السادس والعشرين من ايلول سنة 1962 من اكبر الاحداث والتغييرات القومية في التاريخ العربي المعاصر فهي جاءت بعد جريمة الانفصال الذي وقع عام 1961 وانفجرت في قلب الجزيرة العربية الغنية بالثورة النفطية التي تسيطر عليها القوى الاستعمارية والظلامية.ولذلك فان الاثر الذي تركته تلك الثورة كان كبيرا وعميقا ومباشرا استفز كل قوى الشر الامبريالية والصهيونية والرجعية ودفعها الى العمل الفوري لمحاصرتها بغية القضاء عليها.. وعلى الجانب الاخر كانت تلك الثورة ردا ثوريا على كل تلك القوى التي تصورت انها بعد جريمة الانفصال قادرة على محاصرة القاهرة وعبد الناصر واسقاطهما الى الابد..لقد اصبحت الثورة العربية بثورة اليمن ومن خلالها اكثر قدرة ورسوخا وتحديا للقوى المعادية لها واثبتت انها حركة قومية حية وشاملة لايمكن ايقاف مسيرتها بمؤامرة هنا او بتامر هناك..ومن هنا كان عبد الناصر الذي كان على صلة تامة مع الضباط اليمنيين الاحرار الذين قاموا بالثورة واستنجدوا به لحمايتها والدفاع عنها اول من اعترف بالنظام الثوري الجديد..مما اعطى اشارة واضحة عن حقيقة ماجرى في اليمن الامر الذي جعل قوى الثورة المضادة بقيادة الولايات المتحدة في موقف بالغ الخطورة دفعها الى اعلان الحرب على الثورة الوليدة ..ولم تجد الثورة اليمنية مفرا من ان تستنجد وتستعين بالجمهورية العربية المتحدة وجمال عبد الناصر الذي وقف الى جانبها

بكل ثقله القومي وبامكانات ثورة الثالث والعشرين من يوليو المادية والمعنوية غير المحدودة ايمانا منه بان سلامة الثورة العربية واحدة لاتتجزء

وان واجبه القومي في هذه اللحظة التاريخية يفرض عليه مساندة ومساعدة اليمن وثورتها المظفرة وليس للبحث عن رد اعتبار له بعد جريمة الانفصال التي سببها المشير عامركما يقول نجله في حواره ..اذ ان عبد الناصر كان بطلا قوميا وليس مجرد رئيس للجمهورية منحته الجماهير العربية ثقتها وحبها وولاءها في النصر والهزيمة. وقد تاكد ذلك تماما بعد نكسة الخامس من حزيران التي وقعت بسبب اهمال المشير عامر وعدم قدرته على قيادة المعركة حيث خرج الشعب العربي في كل مكان مطالبا ببقاء عبد الناصر الذي قدم استقالته في اعقاب النكسة في موقعه كرئيس للجمهورية وقائد للثورة العربية ايمانا من الشعب العربي بان العدوان كان يستهدف القضاء على عبد الناصر وحركته القومية المعادية للاستعمار والصهيونية.. لقد وقف عبد الناصر مع الثورة اليمنية وامدها بكل مايساعدها للوقوف على قدميها والصمود بوجه اعدائها الذين لاحصرلهم.السلاح..المال..الفنيون..الخبراء..المدرسون ..اضافة الى القوات المسلحة العربية بمختلف صنوفها التي تدفقت على اليمن للدفاع عن الثورة وهي اول مرة ينتقل فيها جيش عربي بهذه الضخامة الى بلد عربي اخر للدفاع عن سيادته وحريته واستقلاله.. وقد حاولت القوى الاستعمارية والرجعية تصوير الوجود العسكري في اليمن على انه(استعمار مصري وناصري) مصورين الامر على انه احتلال وعدوان على اليمن متجاهلين حقيقة ان اليمن في ذلك الوقت لم تكن فيه او لديه اية موارد نفطية وانه بلد فقير بشكل لامثيل له وان الجمهورية العربية المتحدة كانت تبني وتعمر وتنشئ المدارس وتقيم المستشفيات وتمد الطرق وتشيد الجسور من اموالها بالاضافة الى انها تدفع رواتب جنودها وموظفيها وتسدد تكاليف الأسلحة التي تشتريها لتسليح الجيش اليمني من خزينتها الى جانب انشاء مشاريع صناعية وزراعية وعمرانية ومصنعا للأدوية في مدينة تعز وتوفير الحاجات الأساسية للجماهير الشعبية المحرومة.. ومن خلال الوجود العسكري الناصري في اليمن بعد قيام الثورة اليمنية فقد اندلعت الثورة الشعبية ضد الوجود البريطاني في جنوب اليمن المحتل عام 1963 واخذ الجيش العربي المصري يقدم العون المتعدد الجوانب للثوار اليمنيين في الجنوب لإجبار المحتلين الانجليز على الرحيل عن ارض اليمن مثلما اعلن ذلك عبد الناصر في خطابه الشهير الذي القاه في صنعاه اثناء زيارته التاريخية لها في نيسان عام 1964 حين قال(ان على الاستعمار ان يحمل عصاه ويرحل وان من حق اي شعب عربي ان يتحرر وان يثور) وقد تحرر الجنوب اليمني المحتل في 30\11\1967 حيث تم الاعلان عن ولادة(جمهورية اليمن الديمقراية الشعبية)بنضال الشعب العربي في اليمن وبمساعدة عبد الناصر وجيشه الباسل.. وبعد عدوان حزيران عام1967 اعلن عبد الناصر انه لن يتخلى عن حماية ثورة اليمن ولن يساوم على ذلك..وقد تم التوصل بعد جهود شاقة الى اتفاق مشرف ابقى اعلام الثورة خفاقة عالية في ظل نظام حكم جمهوري راسخ الاقدام انسحبت بموجبه قوات الجمهورية العربية المتحدة من اليمن كما توقفت كافة اشكال التدخل الاجنبي في شؤونه الداخلية..وقد اعترفت جميع الاطراف المعادية بالنظام الثوري وجمهوريته الفتية ..وبذلك حقق عبد الناصر والجيش العربي الذي ذهب الى اليمن نصرا تاريخيا حاسما تحققت به كافة الاهداف التي تم الاعلان عنها عقب قيام الثورة اليمنية ومجيئ الجيش العربي المصري للوقوف الى جانبها. ان دور جمال عبد الناصر في صمود ونجاح الثورة دور تاريخي عظيم لن ينساه اليمنيون الذين يكنون كل الحب والتقدير للبطل القومي الذي وقف معهم بكل قوة وصلابة حتى ترسخت اقدام الثورة والجمهوية واصبحت حقيقة ماثلة امام الجميع.. اما عن تأثير حرب اليمن على نكسة حزيران فيقول السيد امين هويدي في الصفحة 143_145 من كتابه(حروب عبد الناصر) المار الذكر مايلي:

أ) لم تشترك القوات الجوية في حرب اليمن الا باحجام بسيطة.. كان اشتراكها ينحصر في عدد من اسراب النقل وبعض القاذفات الطويلة المدى التي كانت تعمل من قواعدها في ارض الوطن الى ان يتم انشاء مطار صالح في اليمن فاصبحت وفي اعداد قليلة تعمل هناك.

ب) لم تشترك اغلب القوات المدرعة في حرب اليمن بل ظلت في اماكنها في مصر حيث ان طبيعة ارض اليمن لم تسمح باستخدام المدرعات على نطاق واسع كما ان طبيعة العمليات التي كان يقوم بها العدو وهي عبارة عن حرب العصابات لاتصلح معها هذا النوع من العتاد.

جـ) لم تشترك اغلب وحدات المشاة في حرب اليمن..اذ ماكان موجودا منها هناك لم يتعد ستة لواءات يوم14مايو 1967(وليس كما يقول نجل المشير انها كانت ثلاث فرق عسكرية)..اما باقي الوحدات فكانت في مصر.

د) قوات الدفاع الجوي بالكامل كانت موجودة في مصر.

ويتضح من ذلك عدة حقائق:

ـــ فالقوات الضاربة للجمهورية العربية المتحدة باقية في ارض الوطن متمثلة في القوات الجوية والقوات المدرعة.

ـــ الدفاع الجوي باجهزته المتعددة متفرغا الى واجباته الاصلية.

وطالما كان الوضع هكذا فتأتي مرحلة التساؤلات:

ما الذي منع هذه القوات من تجهيز خططها بالتفصيل وادخال التعديلات عليها بصورة مستمرة؟

ماالذي منع هذه القوات من التدريب على خططها لمواجهة اي احتمال مقبل خاصة وان واجبها الاوحد هو التديب المستمر في وقت السلم لتكون جاهزة في وقت الحرب؟

ما الذي حال دون ان تتفرغ هذه الوحدات تفرغا كاملا لإعداد مسرح العمليات؟ وان قيل ان الموارد المالية كانت تحول دون ذلك فان تجهيز المسرح بوسائل مبتكرة تتفق والامكانيات المتاحة كان يحل جزءا من المشكلة. مالذي حال دون ان توضع خطط التعبئة تبعا للواقع وان تجري تجربتها بين وقت واخر حتى نتاكد من صحة الاجراءات؟

مالذي حال دون اجراء مناورات مستمرة ومشروعات لتدريب الرئاسات على واجباتها اذ من الثابت ان ماكان يخصص من الوقود لاغراض التدريب لم يتجاوز 5 بالمئة من حجم الوقود المخصص للقوات المسلحة…

ما الذي حال بين القوات الجوية وبين ان تدرب طياريها بالمئات اذ ظهر العجز الشديد في الطيارين يوم بدء القتال فلم يتعد عددهم في ذلك الوقت 150 طيارا بينما كانت الطائرات القاذفة والمقاتلة الصالحة للقتال 154..

اذن لم يؤثر مسرح العمليات في اليمن على حجم القوات في سيناء ذلك التاثير الخطير فلم يكن والحالة هذه سببا رئيسيا من اسباب النكسة اذ كان الداء متمثلا في العقلية التي كانت تعالج الامور والتي اتسمت بالجمود سواء في معالجة امور التنظيم والتسليح والتدريب وفي ادارة العمليات)…

ويضيف السيد هويدي في الصفحة 146|147 من كتابه(ان المحاولات التي تبذل لجعل ميدان اليمن (شماعة)اخرى تعلق عليها اسباب النكسة هي مجرد محاولات يائسة تماما كتلك المحاولات التي تبذل لالقاء التهم على الاموات على اساس ان الموتى لايتكلمون ولكن الحقائق تظل حية وان طمست الى حين. ويمكنني ان اقرر دون تردد انه لو اضيفت قواتنا في اليمن الى الحشد الهائل الذي تم في سيناء فلم يكن ذلك معناه بالضرورة زيادة قدرتنا على مسرح المجهود الرئيسي ومان كان يغير من الواقع شيئا..بل ان وجودها بعيدا في اليمن انقذها من المصير المحزن الذي واجهته قوات سيناء نتيجة لتصرفات قيادة خذلت وحداتها في زمن السلم والحرب على حد سواء بل كانت هذه القوات بعد انقاذها العفوي احتياطا ثمينا استخدمته مصر بعد النكسة لزيادة قدرة دفاعاتها غرب القناة بعد ان اصبح العدو قابعا على الضفة الشرقية وقد امتلأ غرورا نتيجة لانتصار رخيص لم يدفع فيه اي ثمن)

نتائج حرب اليمن:

يمكننا ان نجمل النتائج التي ترتبت على ذهاب الجيش المصري الى اليمن للدفاع عن الثورة اليمنية وحسب مايقوله امين هويدي في الصفحة 147من كتابه بما يلي:

1ــ اقامة الجمهورية اليمنية واصبح من الممكن بعد ذلك ان تهب رياح التغيير لتخرج شعب اليمن من الظلمات الى النور كما اصبح الطريق مفتوحا امام شعب اليمن لتحقيق اماله وامانيه.

2ــ خرجت دولة اليمن الجنوبية الى الوجود دولة مستقلة ذات سيادة بعد ازالة القواعد البريطانية خاصة في عدن.

3ــ سيطرة القوى القومية العربية على باب المندب واصبح البحر الاحمر بحرا عربيا.

4ــ انطلاق حركة التعمير في كل الجزيرة العربية تحت ضغط رياح التغيير التي بدات تهب عليها من الجنوب.

واخيرآ قيل ان حرب اليمن استنفدت الشيء الكثير من مواردنا وهذا حق ولكن الم تكن النتائج التي حصلنا عليها تساوي ما انفقناه؟)…