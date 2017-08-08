إخماد حريق في مول قيد الإنشاء وبساتين ديالى

إعتقال عصابة الإعتداء على مسنّة بالدورة

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال العصابة التي اقتحمت دار المرأة المسنة في الدورة، فيما تمكنت فرقة من الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع داخل مول قيد الإنشاء في منطقة المنصور. وقالت القيادة في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان ( قوة مشتركة من اللواء الرئاسي الثاني مع مكتب مكافحة اجرام الدورة تمكنت من القاء القبض على افراد العصابة التي قامت بعملية السطو المسلح على دار المرأة المسيحية المسنة شوشن كوركيس في منطقة الدورة قبل ثلاثة ايام والاعتداء عليها بالضرب وسرقة اموالها).واضاف ان (عدد افراد العصابة اربعة اشخاص). مشيرا الى ان (القوة قامت بتسليمهم الى الجهات المختصة وفق القانون). الى ذلك قال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة باتجاه صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية في قضاء التاجي شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال). واضاف ان ( مجهولين هاجموا بأسلحة كاتمة صاحب محل للمواد الكهربائية في قضاء التاجي مما أسفر عن مقتله في الحال). وتابع ان (عبوة ناسفة مزروعة بالقرب من سوق شعبية في منطقة الرضوانية ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين). قال مصدر امس ان فرقة من الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل مول قيد الإنشاء في منطقة المنصور).وأضاف أن (الحريق لم يسفر عنه أية خسائر بشرية أو أضرار مادية). وتشهد بغداد ومحافظات عدة بين مدة وأخرى اندلاع حرائق لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، وتعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.وفي ديالى أعلنت مديرية الدفاع المدني في المحافظة عن اخماد حريق اندلع في ست بساتين زراعية شمال شرق المحافظة وقالت المديرية في بيان امس ان (فرق الاطفاء وبمجهود استثنائي نجحت من اخماد حريق اندلع في ست بساتين زراعية في محيط قرية الحساوية).واضاف ان (سرعة تحرك فرق الاطفاء وتطويق الحريق اسهم في اخماده ومنع انتقاله الى بساتين اخرى). لافتا الى ان (الخسائر كانت مادية دون تسجيل اي اصابات بشرية). ودعا البيان (المزارعين الى ضرورة اتخاذ اقصى تدابير الوقاية لحماية بساتينهم من الحرائق في موسم الصيف والعمل على اعتماد اطر السلامة لضمان عدم اندلاع الحرائق التي ازدات بشكل ملحوظ خلال الفصل الحالي). وفي البصرة قال مصدر امس ان (مفرزة من مديرية شرطة الكمارك في المنطقة الرابعة ألقت القبض داخل منفذ الشلامجة الحدودي الواقع ضمن قضاء شط العرب على مسافر عراقي ومسافرة إيرانية لحيازتهما 28 حبة مخدرة و600 غم من مادة (الكرستال) المخدرة موضوعة في كيسين صغيرين).واضاف أن (إدارة مركز شرطة الكمارك في المنفذ قامت بتنظيم محضر ضبط تمهيداً لإحالة المتهمين الى القضاء).