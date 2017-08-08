صرف أجور المحاضرين في ممثلية السليمانية

التربية تباشر بإختبارات المتقدمين لمدارس المتميّزين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

قررت وزارة التربية المباشرة باجراء اختبارات اللغة الفرنسية للطلبة الراغبين بالعودة لمدارس المتميزين وكلية بغداد، مؤكدة استصحاب الراغبين باداء الامتحان المستمسكات المطلوبة.وقال بيان أمس انه (تمت المباشرة باجراء اختبارات اللغة الفرنسية التحريري والشفهي للطلبة الراغبين في العودة إلى مدارس المتميزين وكلية بغداد، أو ممن يرغبون في الانضمام إلى المدارس التي تدرس اللغة الفرنسية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية من الصف الأول المتوسط حتى الخامس الإعدادي)، واضاف ان (طلبات الاختبار سيتم تسليمها في مقر الوزارة بالمديرية العامة للمناهج بدءا من الثامن من اب الحالي الى الخميس الموافق السابع من ايلول 2017)، مشيرا الى (استصحاب الراغبين باداء الامتحان المستمسكات المطلوبة)، وتابع البيان ان (بعض المدارس المتميزين تقوم بتدريس اللغة الفرنسية الى جانب اللغة الانكليزية وتحتسب الدرجة الاعلى من بين اللغتين في امتحانات النهائية للسادس اعدادي).

وكانت الوزارة قد وجهت بإلغاء جميع استثناءات التقديم لمدارس المتميزين. وقال الوزير محمد اقبال في بيان سابق ان (الوزارة استقبلت المئات من طلبات الاستثناء من شرط المعدل للقبول في مدارس المتميزين وكلية بغداد)، مشيراً إلى (عدم قدرة الوزارة على استيعاب تلك الأعداد بسبب محدودية سعة المدرستين)، واضاف اقبال أن (الوزارة قررت الإبقاء على الضوابط المقرة سابقاً واعتماد معدل 95 كحد أدنى للقبول في تلك المدارس).

صدور قرار

موضحاً أن (جميع الاستثناءات التي صدرت بهذا الخصوص تعد لاغية بعد صدور هذا القرار).وكانت الوزارة قد اصدرت بداية شهر حزيران الماضي من العام الحالي ضوابط التقديم الى مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد للعام الدراسي 2017. وقال بيان سابق إنه (لغرض تنظيم تقديم الطلبة للقبول في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2017-2018 واجراء الاختبارات التنافسية على هذه المدارس اصدرت الوزارة تعليمات وضوابط التقديم لهذه المدارس وان التقديم للقبول في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد على ان لا يقل مجموع الطالب الراغب بالتقديم الى هذه المدارس عن 570 درجة بالنسبة للطلبة المسلمين و475 درجة بالنسبة للطلبة غير المسلمين)، وأضاف أنه (يحق للطلبة المذكورين آنفا من الراسبين في السنوات السابقة والناجحين في هذا العام بالتقديم على ان يكونوا ضمن السن النظامية لمدارسنا الثانوية وان الطالب المتقدم للقبول يؤدي اختباراً في الذكاء واختبارا تحصيليا في المواد اللغة العربية، واللغة الانكليزية، والرياضيات والعلوم من مواد الصف السادس الابتدائي)، مشيرا الى أنه (يتم اعتماد الاستمارة الخاصة بالتقديم للطلبة المتقدمين)، مؤكداً ان (على ادارات المدارس المذكورة عدم استيفاء اية اجور عنها ويكون التقديم للقبول الى مدارس في محافظة بغداد حسب الرقعة الجغرافية، اما في المحافظات فحسب الرغبة وفي كليهما يكون حسب الطاقة الاستيعابية للمدرسة ولا يحق لهم بالنقل الى مدرسة اخرى)، وتابع البيان انه (يحق لخريجي الدراسة الابتدائية في اقليم كردستان وكذلك القادمين من الدول العربية والأجنبية التقديم الى تلك المدارس وحسب الضوابط)، وأشار الى أن (نتائج الطلبة المقبولين ستعلن في نفس المدرسة التي قدم اليها الطالب ويحق للطلبة الاعتراض على النتائج في موعد اقصاه اسبوع واحد من تاريخ ظهور النتائج).

صرف أجور

وعلى صعيد اخر اعلنت الوزارة عن صرف اجور ومكافات المحاضرين الذين هم في ممثلية السليمانية.واوضح البيان انه (تم توقيع المحاضرين عقود بأجور، وبواقع 100 من الثانوية المتوسطة و100 من الابتدائية فقط وانه سيتم صرف المبالغ في مقر الممثلية)، واضاف انه (لايصرف لشخص ينوب عن المحاضر اطلاقاً، ولا يصرف الا بحضور مدير المدرسة او الثانوية)، مشددا على وجوب احضار المستمسكات المطلوبة للمحاضر وهي جنسية مصورة عدد 2، وتأييد استمرارية من مدير المدرسة بتاريخ 2016/2017، والامر الاداري الذي تم توقيعه مع الممثلية).

وأعلنت مديرية التربية محافظة البصرة، عن أن شخصية بصرية قدمت مبادرة غير تقليدية تسهم في دعم العملية التربوية، وذلك من خلال تكفلها بإيفاد طالبتين متفوقتين لإكمال دراستهما الجامعية خارج العراق مكافأة لهما على تحقيق نتائج متميزة في الامتحانات الوزارية للصف السادس الاعدادي للفرع الأحيائي.وقال مدير قسم الاعلام في مديرية التربية باسم القطراني في تصريح امس ان (نتائج الامتحانات الوزارية العامة للصف السادس الاعدادي أظهرت تفوقاً واضحاً لعدد من طلبة المحافظة الذين كانوا ضمن العشرة الأوائل للفروع الأحيائي والتطبيقي والأدبي)، موضحاً أن (الطالبة دانية نمير حلت بالمركز الأول مكرر على مستوى العراق للفرع الأحيائي، والمحافظة بشكل عام جاء ترتيبها بالمركز السابع بين المحافظات)، مشيرا الى ان (إهتماماً لاحظناه من قبل شخصيات بصرية في دعم العملية التربوية من خلال تقديم مبادرات ثمينة لتمكين الطلبة ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم، أبرزها مبادرة تبناها السياسي ورجل الأعمال المعروف أسعد عبد الأمير العيداني الذي أبدى استعداده التام لإيفاد الطالبة الأولى الحاصلة على معدل 99.89 لدراسة الطب خارج العراق على نفقته في أي جامعة عالمية تختارها، كما تكفل بإرسال طالبة متفوقة أخرى وضعها المالي ليس ميسوراً وحاصلة على معدل 93 للدراسة خارج العراق).