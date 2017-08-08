نائب يؤكد إستمرار هروب مسؤولين متهمين بقضايا فساد

نزاهة الرصافة: الحبس سنة واحدة لمدير عام في وزارة الهجرة

بغداد- الزمان

أصدرت محكمة جنح النزاهة في الرصافة حكماً بالحبس سنة واحدة بحق مدير عام في وزارة الهجرة والمهجرين جراء مخالفات في عقود مبرمة مع وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان المحكمة (نظرت بدعوى فساد إداري تتعلق بأحد المديرين العامين في وزارة الهجرة والمهجرين وأصدرت حكماً بحبسه لمدة سنة واحدة استنادا إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي).

عقود مبرمة

موضحًا أن (المتهم مدان بمخالفات تضمنتها عقود مبرمة مع وزارة الصحة). وفي شأن متصل، اكد عضو لجنة النزاهة النيابية اردلان نور الدين هروب مسؤولين متهمين بالفساد قبل اثبات التهم عليهم. وقال نور الدين في تصريح امس ان (الأرقام الخاصة بالفساد التي تم الكشف عنها مخيفة وهناك ارقام اكبر بذلك بكثير)، مؤكدًا ان(هناك تنسيقًا عاليًا بين لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة حيث نحقق في قضايا كثيرة). وتابع ان(هناك بعض الأمور لم يتم السيطرة عليها ولم يتم محاسبة المسؤولين عليها لعدم ثبوت الأدلة الكافية، ما يدل على ان اغلب الفاسدين يهربون اذ هناك وسائل مساعدة للهرب)، داعيا المنافذ الحدودية الى (التنسيق مع الجهات المختصة لمنع هروب المتهمين بالفساد وسرقة أموال الدولة). ورأى ان (سياسة الدولة في ما يتعلق بالنزاهة سياسة خاطئة وهي ليست لديها ارادة قوية لمكافحة الفساد، ويجب ان تكون مكافحة الجريمة قبل حدوثها، كما ان سياسة البلد لم تناهض عملية مكافحة الفساد)، مشيرًا الى انه(كان من المفروض عرض الوزراء السابقين الذين وردت اسماؤهم امام القضاء ليحاسبوا). ولفت الى ان (طاقة لجنة النزاهة النيابية لا تفوق الأدلة التي تكشفها كما ان المفسدين يهربون قبل صدور امر بشأنهم)، داعياً الى (ان يكون هناك تنسيق مابين السلطات الثلاث).

إستجوابات سياسية

وبشأن الاستجوابات النيابية قال ان (جميع الاستجوابات التي جرت خلال هذه الدورة او اغلبها هي استجوابات سياسية اكثر من انها قانونية، والدليل ان اي وزير لم يحاسب امام القضاء الى الآن). وبشأن الخلافات المتعلقة بالمادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والخاصة بمحافظة كركوك، قال ان(أهالي المحافظة يعتبون علينا كونهم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم مثل بقية المكونات التي تشارك في الانتخابات التي تريد قانونا خاصًا بكركوك من أجل عرقلة العملية السياسية والانتخابات المحلية في هذه المحافظة)،بحسب قوله.وتابع (لقد عقدنا مجموعة من الاجتماعات في بغداد وسنعقد مثلها في كركوك وسنعمل ليل نهار لإيجاد حل نهائي ونتجنب أي قانون خاص بكركوك)، مؤكدًا (قيام وفد من إقليم كردستان بزيارة قريبة الى بغداد وهو يحمل مسألة واحدة هي اجراء الاستفتاء في الإقليم وكيفية التنسيق مع بغداد بشأن اجراء الانتخابات المقبلة).