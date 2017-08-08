إستقالة عضو في لجنة التحقيق بالشأن السوري لغياب الدعم الأممي

النجباء لنصر الله: تحريركم أسرانا دليل وحدة المصير

بغداد – قصي منذر

جنيف – وكالات

هنأت حركة النجباء أمس حزب الله اللبناني بمناسبة تحرير جرود عرسال من جبهة النصرة، مؤكدة وقوفها مع الحزب. وقالت في بيان انها تتقدم إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وإلى قيادة وملاكات الحزب والشعب اللبناني الشقيق بـ(أحر التهاني والتبريكات، لتحقيقكم النصر المؤزر و الكبير على براثن الشر والإرهاب وإسقاطكم لمشروعهم الأمريكي الخبيث، وتطهيركم جرود عرسال والأراضي الأخرى من دنس العصابات الإجرامية المنحرفة وتحريركم الأسرى من قبضة جبهة النصرة الإرهابية في ملحمة أخرى تُضاف إلى سجل الملاحم البطولية التي حققها رجال حزب الله)،

مشيدة بنجاح الحزب في تحرير اسرى النجباء من العدو، لافتة الى ان (هذا يدل على أن معركتنا ومصيرنا ومستقبلنا واحد وحربنا مع الثالوث المشؤوم وإذنابهم وأتباعهم ومجنديهم من دواعش وجبهة النصرة في سوريا والعراق واحدة وان تعددت ساحاتها وجبهاتها وعناوينها). واضافت مخاطبة نصر الله (من هنا نؤكد ونعلن وقوفنا التام المترجم لصرختك المدوية ضد العدو الصهيوني الغاصب على مستوى عال من الجهوزية والاستعداد للمواجهة ونبقى كما قلت ووعدت نحن قوم لن نترك أسرانا في السجون).

الى ذلك قررت عضو لجنة التحقيق الدولية في الشأن السوري كارلا ديل بونتي ترك منصبها بعد أن أصبحت مهمتها مستحيلة بسبب نقص الدعم السياسي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأبلغت بونتي (70 عاما) جلسة نقاش على هامش مهرجان لوكارنو السينمائي أنها أعدت بالفعل خطاب استقالتها، قائلة(سأترك هذه اللجنة التي لا تحظى بدعم أي إرادة سياسية)، مضيفة (ما دام مجلس الأمن لا يفعل شيئًا فأنا بلا سلطة وليس هناك عدالة من أجل سوريا). وانضمت ديل بونتي التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا إلى لجنة التحقيق في الشأن السوري المؤلفة من ثلاثة أفراد في أيلول 2012 وتقوم اللجنة بتسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيماوية وجرائم الإبادة ضد الأيزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.

قرار مغادرة

وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في بيان إن بونتي أبلغت زملاءها في حزيران بقرار مغادرتها المهمة في المستقبل القريب. وبرحيل بونتي يبقى في اللجنة محققان اثنان فقط باللجنة هما خبير حقوق الإنسان البرازيلي باولو سيرجيو بينهيرو والأمريكية كارين كوننج أبو زيد.وتشكلت اللجنة في آب 2011 ودأبت على تقديم تقارير دورية عن انتهاكات حقوق الإنسان لكن مناشداتها بالتزام القانون الدولي لم تلق اهتمامًا في معظم الأحيان.وكانت بونتي عازمة على الاستقلال في عملها وهو ما جعلها جريئة ومثيرة للجدل في بعض الأحيان ومن تصريحاتها قولها(ما رأيناه في سوريا لم أره مطلقا في رواندا ولا في يوغوسلافيا السابقة إنها حقا مأساة كبيرة. للأسف لا توجد محكمة خاصة).

من جهة اخرى، قالت السعودية إنها لا تزال تؤيد التوصل لاتفاق دولي بشأن مستقبل سوريا من دون أن يكون للرئيس السوري بشار الأسد دور في أي عملية انتقالية تنهي الحرب.ونفت وزارة الخارجية السعودية تقارير صحفية أفادت بأن السعودية تدرس انتقالا سياسيا يسمح ببقاء الأسد في السلطة خلال مرحلته الأولى.وقالت وسائل إعلام امس إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة للسورية بشأن هذا القرار، لكن الوزارة وصفت في بيان التقارير المنسوبة للجبير بأنها غير صحيحة.وقال البيان ان (موقف المملكة ثابت من الأزمة السورية ويستند الى الحل القائم على مبادئ إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد)، مؤكدًا دعم السعودية للهيئة العليا للمفاوضات والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها وتوحيد صف المعارضة.