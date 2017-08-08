التجارة تعالج مع التعليم العالي سيولة الطحين

خبير إقتصادي لـ (الزمان ): ضرورة الإهتمام بزراعة الحنطة ودعم الفلاحين

بغداد- شيماء عادل

رجح الخبير الاقتصادي ملاذ الامين حاجة العراق للحنطة واستيرادها من الدول الاوربية الى عدم اهتمام الجهات المسؤولة بزراعة هذه المادة المهمة اضافة الى تدهور الظروف الامنية في المناطق التي تشتهر بزراعة الحنطة .

وقال الامين لـ(الزمان) امس ان (تأمين مفردات البطاقة التموينة تعد من مسؤولية الحكومة لتوفير المفردات المهمة للمواطنين وللاسف في الوقت الحالي يعاني العراق نقص الحنطة وبالتالي يلجأ الى استيرادها من الدول الاوربية من اجل تأمين مفردات البطاقة التموينية ), متابعا أن (العراق ومنذ اربعة عقود كان يعد من الدول المصدرة للحنطة ولكن بسبب تدهور الوضع الامني في المناطق التي تشتهر بانتاج الحنطة والمتمثلة بمنطقة الجزيرة والفرات الاوسط واهمال المناطق الزراعية الخاصة بهذا المحصول ادى الى قلة انتاج الحنطة ).

استيراد جنطة

واضاف ان (الاسباب الاخرى التي ادت الى حاجة العراق لاستيراد الحنطة تتمثل في عدم وجود تخطيط اداري لنظام الري والمياه وترك الاراضي الزراعية وعدم اهتمام الفلاحين بانتاج هذا المحصول ولاسيما بعد ان تأخرت الحكومة والمتمثلة بوزارة التجارة عن دفع مستحقات الفلاحين بعد ان سوقوا محصولهم للحكومة وبالتأكيد كل هذه الامور ادت الى تأثيرها وبشكل مباشر على انتاج الحنطة ). موضحا ان (انتاج محافظة واسط في العام الماضي من الحنطة بلغ الـ 900 الف طن واحتلت المرتبة الاولى بالانتاج وهذه الكمية تعد قليلة ودليلا على تراجع الانتاج في ظل تزايد اعداد السكان ما يدل على زيادة مسؤولية وزارة التجارة لتلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة الغذائية المهمة وتقليل الاعتماد على استيرادها من روسيا واستراليا وكندا). داعيا الجهات المسؤولة في الحكومة ووزارة التجارة و بعد تحرير مناطق الجزيرة والمناطق الزراعية الاخرى التي تشتهر بالزراعة( بضرورة الاهتمام بزراعة محصول الحنطة والاهتمام بالنظام الغذائي بالعراق والاسراع في دفع مستحقات الفلاحين الذين يسوقون الحنطة).

من جانبه كشف وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي حاجة العراق الى إستيراد مليوني طن من الحنطة لسد الحاجة منها في البطاقة التموينية. وقال بيان للوزارة ان (الجميلي استقبل القائم باعمال السفارة الكندية في بغداد كريستال بروسيشن لمناسبة انتهاء مهام اعماله في العراق وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية) ودعا الجميلي ( الشركات الكندية إلى المشاركة الواسعة في عملية اعادة الاعمار للمناطق المحررة) وأوضح ان (الخطة تستهدف تعافي المواطنين والمدن المحررة من خلال ثلاثة مسارات تشمل التنمية البشرية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتأهيل البنى التحتية وهذا يمثل فرصة استثمارية كبيرة للشركات العالمية),مؤكدا ان (عملية الاعمار ستكون على اساس حصر جميع الاضرار التي لحقت بالمناطق المحررة وعلى اساسها يتم تحديد نوع المشاريع والاموال المطلوبة لتمويلها), مشيرا إلى ان (العراق بحاجة إلى مليوني طن من القمح لأغراض تأمين متطلبات البطاقة التموينية), داعيا(الجانب الكندي إلى المزيد من التعاون في مجال تصدير القمح إلى العراق لسد الحاجة المذكورة). من جانبها اعربت القائم باعمال السفارة الكندية كريستال بروسيشن عن( رغبة بلادها في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق الذي يعد احد البلدان المهمة في المنطقة) وكشفت ان (وزير التجارة الكندي سيوجه دعوة رسمية للجميلي من اجل زيارة كندا بهدف بحث افاق التعاون في المجال التجاري لاسيما في مايتعلق باستيراد القمح ومساهمة الشركات الكندية في عملية اعادة الاعمار) ولفتت بروسيشن إلى ان (الرؤية الكندية في مايتعلق باعادة الاعمار متطابقة لرؤية العراق وبالتالي فان حكومتها حريصة على الاسهام في هذا المجال) مشيرة إلى (وجود شركات كندية قدمت عروضا للعراق في مجال تصدير القمح ويجري التباحث معها الان للاتفاق على المعايير الخاصة بتجهيز القمح والنوعيات المطلوبة من العراق).

اضافة مادة

الى ذلك اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة عن اجراء تجربة لمعالجة سيولة الطحين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي عن طريق اضافة مادة بيروكسيد الهيدروجين الى العجين . وقال مدير عام الشركة طه ياسين عباس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (نتائج التجربة كانت ايجابية التي استخدمت فيها بعض المضافات اثناء عملية الطحن الخاص بالتجربة حيث تمت اضافة مادة بيروكسيد الهيدروجين بنسب مختلفة لغرض اجراء التجربة مع تجزئة فترات التخمير للحصول على فضلى النتائج ), واضاف ان (نوعية الحبوب المستخدمة بالتجربة محلية ومسحوبة من موقع واحد وكانت من النوع السيال في حال عدم استخدام المضافات وتدرجت نوعية الخبازة الناتجة باختلاف نسبة المضاف ووقت التخمير ), مشيرا الى ان (مادة بيروكسيد الهيدروجين ليس لها اي تأثير جانبي وتزول بحرارة الشواء)i مشيرا الى ان (تاثيرها الايجابي يتمثل بقصر لون الرغيف نحو البياض وتقوية النسبة الêلوتينية المادة المسؤولة عن تماسك العجينة دون تأثير على طعم الرغيف الناتج وان التجارب مستمرة لحين الوصول الى نجاح تام وثابت يمكن اعتمادة في الانتاج).فيما عقدت دائرة التخطيط والمتابعة اجتماعاً لمدراء قسم النقل المركزي والشعب واللجان المشكله لمتابعة اقسام النقل في شركات الوزارة وتوجيه اسطولها لمناقلة مواد البطاقة التموينية . ونقل البيان عن مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط خلال ترأسها الاجتماع القول انه (تم التوجيه بضرورة قيام الشاحنات بمناقلة مواد البطاقة التموينية بين المحافظات وحسب الخطة التسويقية لكل شركة ومناقلة الحنطة من مخازن محافظة كركوك وكذلك الحنطة المتوفرة في مخازن النعمانية اضافة عن مناقلة الرز والحنطة المتوفرة في ميناء ام قصر لتوزيعها بين المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية ), مطالبة (بتزويد الدائرة بمواقف يومية عن موقف الاسطول وحركته والمتابعة الميدانية من قبل اللجان المشكلة لحركة الاسطول).