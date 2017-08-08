تشكيل وفد كردي لزيارة بغداد خلال الأسبوع الجاري

الديمقراطي لـ (الزمان): الإستفتاء يحّدد خريطة الطريق للرد على المعارضين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

قرر مجلس استفتاء اقليم كردستان تشكيل وفد كردي لزيارة بغداد للتفاوض بشأن موضوع الاستفتاء نهاية الاسبوع الجاري , فيما اكد التحالف الكردستاني ان الاستفتاء سيسهم بحل المشكلات الداخلية في الاقليم من بينها تفعيل البرلمان ويحدد خريطة طريق للرد على المعارضين له. وقال عضو التحالف ريناس جانو لـ (الزمان) امس ان (الجديد في الاستفتاء هو الاصرار والمضي حل المشكلات الداخلية في الاقليم من بينها تفعيل البرلمان), واضاف ان (هناك جهات تحاول المماطلة في تفعيل البرلمان امام الاغلبية الحزبية او الشعبية الموجودة في الاقليم لكن ستكون هناك خطوة جديدة للقيام بتفعيله), واضاف ان (الاستفتاء رأي وارد يتعلق شأنه بالاكراد وهم من يقررون ذلك بهدف معرفة رأي الشعب سواء كان سلبياً او ايجابياً وبعد ذلك نستطيع الرد على الاراء التي تعارض الموضوع), مؤكدا ان (الاقليم ليس بمعزل عن التحديات الحالية , ونحن نعاني منها منذ عام 1920), لافتا الى ان (طريق الاستقلال ليس سهل الوصول اليه والتضحيات التي قدمها الاقليم هي خير دليل على ذلك). من جانبه اعلن عضو مجلس استفتاء الاقليم يروانت نيسان عن تشكيل وفد كردستاني للتفاوض مع بغداد بشأن الاستفتاء خلال الاسبوع الجاري. وقال نيسان في تصريح امس إن (مجلس الاستفتاء قرر خلال اجتماعه باشراف رئيس الاقليم مسعود البارزاني تشكيل وفد رسمي للتفاوض مع بغداد بشأن الاستفتاء), مؤكدا ان (الوفد يضم ممثلين عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي و المكونات المسيحية والتركمانية والايزيدية), مرجحاً أن (يزور الوفد بغداد نهاية الاسبوع الجاري). واعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم عن ان الاستفتاء سيكون في موعده ويشمل المناطق المتنازع عليها. وقال كريم خلال ترؤسه اجتماعا لرؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة إن (الاستفتاء سيجري في موعده المحدد في الاقليم و المناطق المتنازع عليها), مبينا ان (مصير المحافظة ومستقبلها يقرره اهلها).

رفض استفتاء

فيما جددت ايران رفضها لإستفتاء الاقليم. وقال رئيس لجنة الامن القومي في برلمان ايران علاء الدين بروجردي في بيان امس ان (طهران تعارض تقسيم العراق و استمرار نهج كردستان سيقود الى أزمات أعمق في المنطقة), لافتا الى ان (ايران دعمت سوريا والعراق تلبية لدعوتهما ومن المتيقن ان تحرير تلك المناطق سيحد من مخاوف حدوث موجات هجرة جديدة), وتابع ان (الحكومة العراقية وغالبية الدول الاقليمية والعظمى ترفض إجراء استفتاء انفصال اقليم عن العراق). من جهة اخرى بحثت بغداد واربيل تسهيل اجراءات دخول المركبات من والى إلاقليم. وقال بيان لوزارة النقل امس ان (وفدا وزاريا برئاسة الوكيل الاداري للوزارة احمد كريم عقد اجتماعا مع وزارة النقل في الاقليم لبحث عملية دخول المركبات من والى الإقليم والمحافظات الأخرى), واضاف انه (تم الاتفاق على العمل بمشروع النقل الخاص الجماعي لاهميته في توفير الجانب الامني والتخفيف من شدة الزخم في منافذ بغداد). على صعيد اخر بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان ابرز التطورات السياسية والامنية المحلية والاقليمية. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا التنسيق المشترك في ملف مكافحة الارهاب والحرب ضد داعش فضلاً عن ملف اعادة اعمار المناطق المحررة وعودة النازحين اليها), واوضح الجبوري ان (تحرير المناطق المتبقية تتطلب مزيدا من التنسيق بين العراق والتحالف الدولي لإنهاء احتلال داعش للمناطق التي يسيطر عليها والبدء بمرحلة اعمار المدن المدمرة). من جانبه شدد سيليمان على (وحدة العراق في مواجهة داعش كخطوة مهمة نحو اعادة الاستقرار والامن في مناطق العراق).