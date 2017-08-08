ليلة سقوط الجادرية – وليد كريم الناصري

ليلة متربة؛ ورياح صفر مخيفة، تضرب تخوم جسر الجادرية ذا الطابقين ببغداد، القلق يساور الداعين في إيران…! ويضع مرجعية النجف في صورة ذلك الحدث، الناس ما بين متوجس خائف، ومتفرج شامت، ومراقب عن كثب، الجميع بمأمن من تلك العاصفة إلا أصحاب القضية..! هل الرياح ستشتت شملهم للضياع وتسقط دولتهم الصفراء..؟ أم ستكون دولة عصرية جديدة تبنى على أنقاض سابقتها، التي أضرت بها معاول سيل التهم بالفساد والفشل..؟ قلقا أقلب الطرف ليلتها، حتى تزاحمت أعقاب السكائر أمامي..! كان الواقع مبهما جداً لا يمكن قراءته بالشكل الصحيح، العاصفة لم تسقط الجسر لتنهي حياة من تحته…! بل ان هنالك ريعا وأملا أبقى “المجلس الأعلى” على حاله..! بالرغم من إعلان رئيسه السابق عن دولة أُخرى سيقودها هو بنفسه…! إذن العاصفة لم تبعثر شمل المجلس الأعلى…! بقدر ما صنعت منه دولتين أو مقرين على أرض الواقع..! سيتحمل الشعب العراقي وزرهما..! وتبعات وجودهما بالسلب أو الإيجاب..! لست ميالاً للتكهن، ولست ممن يعتمد ما يعتقده الهوى لأشهر قلمي ساحة الحدث، كنت انتظر الساعة “الثامنة” من تلك الليلة، وما تلاها من خطاب “الحكيم” فلقد فكك الكثير من المعادلات التي عجزت علب السكائر عن تفكيكها في مخيلتي.! “الحكيم” يترجل عن صهوة جواده..! ويضحي بمسمى جهادي وتياري كان يحمل أرث وتاريخ آبائه وأجداده..! ويترك كرسي الخدم والترف، الذي كثيرا ما أُتهم بأنه متمسك به..! فهل الحكيم يحاول أن يصنع نفسه بنفسه بعيدا عن أرث آبائه…؟! أم أراد ان يثبت للناس حسن نيته وزهده بالأحزاب والتيارات والرئاسة قبال وطنيته ومصلحة بلاده..؟! جلست لساعات متأخرة تلك الليلة، مع صديق لي يدعى (رية)، وكان الرجل جاداَ جدا..! للوقوف على ما يحصل، كونه لا يصدق فكرة ان يتخلى قادة أحد الأحزاب عن حزبه…! فكيف للحكيم ان يتخلى عن عرشه وإرثه…؟ من خلال متابعتي لتبعات ما يحصل في الأروقة، والأسباب التي أبعدت “الحكيم” عن رئاسة المجلس الأعلى، وجدتها تنصب في ثلاثة محاور رئيسية و هي:-