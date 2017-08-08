هل يبقى ترامب رئيساً؟ – عبد الحسين شعبان

بعد تسرّب خبر اللقاء الخاص بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، والذي قيل أنه لقاء ” سرّي”، ” وذلك على هامش قمة العشرين المنعقدة في هامبورغ 7-8 يوليو/ تموز 2017 ضجّ الكثير من وسائل الإعلام “مجدّداً” عن إمكانية عزل الرئيس الأمريكي ترامب ومحاكمته على خلفية العلاقة الخاصة مع روسيا، واختراق موسكو للانتخابات الرئاسية، لكن تدهور العلاقات السريع، وإقدام الكونغرس على اتخاذ عقوبات جديدة ضد روسيا، ردّت عليها موسكو بعقوبات مماثلة، بطرد مئات من الدبلوماسيين وتقييد بعض المواقع، دفع الأمور إلى التأزم ليس بصدد العلاقات الأمريكية- الروسية فحسب، بل في انعكاسه على الداخل الأمريكي، حيث تزداد زخماً حملة إقصاء الرئيس ومحاكمته أو إجباره على تقديم الاستقالة.

وكان ترامب والحزب الجمهوري قد تلقيّا هزيمة كبيرة بفشلهما إلغاء ” برنامج الرعاية الصحية الشامل” والمعروف باسم “أوباما كير”، إضافة إلى حال الفوضى والتخبط والتناقض الذي ساد الإدارة الأمريكية منذ تولي ترامب، وهو الأمر الذي دفع بكبير موظفي البيت الأبيض راينس بريباس للاستقالة من منصبه.الحملة ضد ترامب بدأت بعد إعلان فوزه مباشرة بردود أفعال اعتراضية، لكنها اتخذت اليوم طابعاً منظماً، ويشارك فيها : قادة الحزب الديمقراطي وعدد من الصحف والمنابر الإعلامية المعروفة، إضافة إلى بعض قادة الحزب الجمهوري الذي لم يعد بإمكانهم تحمّل مزاجية الرئيس وتصريحاته المثيرة لدرجة التهوّر أحياناً. والسؤال المهم هو: هل بالإمكان دستورياً عزل الرئيس الأمريكي وكيف ووفق أي المبرّرات؟ ولعلّ العزل أو المحاكمة أو الإقالة تتطلب اتباع آليات دستورية متعدّدة ومعقّدة وهي إجراءات يعتورها الكثير من العقبات ويقف بوجهها العديد من العراقيل. ومنها أن الجمهور الذي صوّت لترامب لا يزال متماسكاً وهذا يعترض على تقديم رئيس البلاد للمحاكمة، وقد زادت نسبة المعترضين على اتخاذ الإجراءات ضد الرئيس على 53 بالمئة حسب مجلة نيويوزك الأسبوعية 24 يوليو/تموز/2017. كما أن الحزب الجمهوري ما يزال مسيطراً على مجلس الشيوخ ومن المستبعد موافقته على إقصاء الرئيس، وهي سابقة سياسية قد تهدّد مستقبله.

وحسب الدستور الأمريكي وهو من أعرق الدساتير الديمقراطية في العالم، حيث أبرم بين أعوام 1776و 1788 فإنه يجوز تقديم الرئيس ومسؤولين آخرين للمحاكمة بشرط توفّر مبرّرات مقنعة منها ارتكاب “الخيانة العظمى” أو “تلقّي رشا” أو “سوء الإدارة” أو “سوء السلوك”. وعند التحقق من ذلك ينعقد مجلس النواب للتصويت على سريان مفعول الجريمة، ويتم التصويت بالأغلبية البسيطة (نصف + واحد) وحين يتقرّر ذلك يخضع الرئيس للمحاكمة وفقاً للائحة الاتهام، ولكنه يستمر بمنصبه لحين رفع توصية من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ الذي ينبغي أن يصوّت بعزله ويحتاج قرار إقصاء الرئيس إلى “ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ”، وحينئذ تنقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه.أما أهم الاتهامات الموجّهة إلى ترامب فتتخلص بـ: التقصير. ومثل هذه التهمة ووُجه بها رئيسان في كل تاريخ الولايات المتحدة الذي يقارب 240 عاماً، وهما: اندرو جونسون (الرئيس السابع عشر 1865 – 1869 الذي تولّى الرئاسة مع نهاية الحرب الأهلية، وبعد اغتيال ابراهام لينكولن (الرئيس السادس عشر) والذي كان نائبه، حيث دخل في صراع مع مجلس النواب الذي سحب الثقة منه وتمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ بفارق صوت واحد. وبيل كلينتون الذي قام مجلس النواب باتهامه بالتزوير وإعاقة العدالة بعد فضيحة مونيكا ليونسكي 1998الا أن مجلس الشيوخ برأه من هذه التهمة العام 1999وأكمل فترة ولايته.

حتى الآن ليس هناك ما يدلّ على ارتكاب ترامب الخيانة العظمى أو تلقّي الرشا، أو سوء الإدارة أو السلوك، على الرغم من أن خصومه حاولوا تعظيم أخطائه وتصرفاته الغريبة، علماً بأن الدستور الأمريكي يمنحه صلاحيات واسعة، منها إقالة من يشاء وتعيين بدائل عنهم، كما إن الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، أي 67 من مجموع 100 تبدو عسيرة. واستناداً إلى التجربتين السابقتين فإنه من المستبعد نجاح المساعي لتقديم لائحة اتهام بحق الرئيس ترامب ضمن الظروف السائدة.ولكن ماذا بشأن الاستقالة؟ وهي حالة مقاربة لخيار الرئيس ريشارد نيكسون (الرئيس السابع والثلاثون) العام 1974الذي فضّل الاستقالة على المثول أمام الكونغرس كمتهم، علماً بأنه ثبت عليه ارتكاب جريمة إعاقة العدالة خلال التحقيقات بفضيحة ووترغيت، مما دفع بقادة الحزب الجمهوري الضغط عليه لتقديم الاستقالة لإنقاذ حزبهم، لاسيّما في الانتخابات المقبلة، ومع ذلك فقد كانت هزيمتهم شديدة في الانتخابات تلك.فهل يمكن قبول الرئيس ترامب الانحناء أمام العاصفة أم أنه سيمضي بالشوط إلى نهايته غير مكترث بما حوله وغير عابئ بما يُقال بشأنه؟ لأنه رئيس غير تقليدي وفاز بطريقة غير تقليدية وإن توازن القوى حتى الآن يميل لصالحه، لكنه قد لا يحصل على ولاية ثانية، تلك التي تبدأ العام 2020.

{ باحث ومفكر عربي