محمد الصدر والحقيقة – عبد الامير محسن العجمي

المغيبة 2

نكمل ماكتبناه في الحلقة الأولى في ذكرى استشهاد الشهيد الصدر الثاني ونجليه حيث وصلنا إلى هذه النقطة …

4- تغييب قضية الوصية حيث ان السيدالشهيدالصدر الثاني وجه اتباعه ومريديه إلى شخص معين لقيادة الحوزة من بعده لكن البعض حرفوا الوصية.

5- تغييب الانتفاضة الشعبية حيث ان السيدالشهيدالصدر الثاني هو من قاد الانتفاضة الشعبانية التي انطلقت من صحن اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب “عليه السلام ” الا أن أغلب المؤرخين للانتفاضة لم يذكروا ذلك.

6- تغييب التوعية الإسلامية حيث ان السيدالشهيدالصدر الثاني وجه الناس إلى عدم الانجرار خلف البدع والخرافات والدعاوى المزيفة وماشابه الا أن البعض ابتدع طرقا جديدة لإرجاع المجتمع إلى الإيمان بالبدع وغيرها.

7- تغييب دور الإصلاح السياسي حيث ان السيدالشهيدالصدر الثاني أكد على الإصلاح السياسي وذلك عندما طالب من على منبر الكوفة بعدة مطالب لمنفعة الشعب . الا البعض من اتباعه قالوا ان السيدالشهيد ليس لديه مشروع سياسي.

8- تغييب القانون الجعفري حيث ان السيدالشهيدالصدر الثاني تبنى المحكمة الشرعية التي تحكم بأحكام الشريعة الإسلامية الا أن البعض من اتباعه تبنى محكمة شرعية مخالفة لما تبناه .