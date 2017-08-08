البداية والنهاية – عبد المحسن عباس الوائلي

كل شيء له بداية وله نهاية الطريق البحار الجبال السعادة التعاسة والحياة قصة لاتنتهي مما فيها اشياء ونعرفها اشياء اخرى وهي الاكثر مجهولة واهم ما فيها الانسان الذي خلقه الله بأحسن تقويم واعطاه عقلا وعلمه مالم يعلم وحمله مسؤولية كبيرة يحاسب عليها وهو محور الحياة فيأتي للحياة بصرخة ويغادرها بأنين ولكن مابين الصرخة والاثنين اما سعادة او تعاسة قد يكون الانسان سعيدا طيلة حياته وهذا مستحيل وقد يكون تعيسا طوال حياته وهذا وارد وهذه ظواهر اما البواطن لايعرفها الا الله وقد تكون هنالك فترات سعادة وفترات شقاء وكلها زائلة ولو تعلمنا جيدا وتكون في كامل وعينا فأن الحياة لاتستحق دمعة ولا ابتسامة فقد قال الله سبحانه وتعالى لاتفرحوا بما اتاكم ولاتحزنوا على ما فاتكم فالرحمة هي السعادة الدائمة لنجعل قلوبنا كلها رحمة لتسعد الاخرين وكم هي جميلة تلك الابتسامة التي نراها على وجوه الاخرين فتدخل السعادة في قلبك اما الدموع والاهات والحسرات نتيجة الظلم والحرمان تدخل الضيق والضجر في قلبك فلتكن سعادتنا من سعادة الاخرين ولانكون عكس ذلك فكم من سارق يجعل المسروق يذرف الدموع لما حصل بينما السارق متنعم بها في السفر والسهر والاكل والشرب دون تعب وللسرقة طرق كثيرة اكاد لا احصيها فأيام زمان كنا نسمع بأن السارق هو فقير ولايستطيع الحصول على قوته الا بهذه الطريقة الجبانة اما الان التاجر يسرق والموظف يسرق والعامل يسرق والمدير يسرق والحاكم يسرق وكأننا كلنا نسرق من حيث لانشعر او نشعر ونحن اصحاب دين والدين ينهى عن ذلك ويأمر بالاحسان والمعروف والتضحية والايثار من اعطاه الله ورزقه الرزق الحلال فلا بأس بذلك ومع هذا تترب عليه حقوق شرعية والحقوق الشرعية هي حقوق انسانية بحتة ومنذ خلقنا والحقوق الانسانية خلقت قبلنا بالاف السنين قبل الميلاد نادى بها المفكرون والمصلحون امثال سقراط وافلاطون وغيرهم وبعد الميلاد وقبله من الرسل والانبياء والمصلحين واخرهم نبي الرحمة رسول الانسانية النبي محمد (ص) قد قال الله عنه (وما ارسلناك الا رحمة للعالمين) فهذه معابدنا وجوامعنا واضرحة الصاحين عامرة فمالنا لانفتدي بهم عمليا.. اما نظريا فيعجبك كلامهم وكأنهم ملائكة صالحين فعندما ترى اثنان او ثلاث او اكثر وهم يتحدثون قال الله وقال النبي (ص) .

وقال الصادق (ع) وقال الخليفة الفلاني (رض) تعجب وتقول نحن بخير والمصيبة الكبرى هي من حكام يرتدون لباس الدين والذين لايرتدون كلهم حماسة وتقوى في القول وليس العمل وانها لمشكلة كبيرة والله وقعنا فيها لاهم اجانب ولاهم محتلين ونثور عليهم جميعا قائلين لهم اخرجوا انكم اجانب نهبتم قوت شعبنا ففي العهد الملكي في العراق اقرأ عن وزير المالية اليهودي سياسيو حسيقل تنسب لوزير المالية العراقي فهنيئا لم بهذا الشرف وهذه العفة وهذه الامانة التي سجلت لهم تاريخا لايمحى وتعسا وعارا لمدى ادعى بالتقوى ومخافة الله وهو الان لايستطيع ان يعرف ماذا يملك لكثرة ما يملك ولكن انا لله وانا اليه راجعون.