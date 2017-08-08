العمل والداخلية يوافقان على فتح ملاذات آمنة لضحايا الاتجار بالبشر

الخارجية تبحث مع منظمة أممية مساعدة الناجيات من داعش

بغداد – داليا احمد

بحث وزير الخارجية ابراهيم الجعفري مع المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون المرأة محمد الناصري مساعَدة الناجيات من داعش.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا مساعَدة المرأة العراقـية الناجية من داعش), واكد الجعفري ان (العمق الديمقراطي في العالم يقاس بمدى احترامه للمرأة لأنـها مرتكز إنساني مهم في بناء المجتمعات), واضاف ان (المرأة تقف وراء كلّ انتصار). واوضح الجعفري ان (مهمتكم كبيرة في إنقاذ المرأة من واقعها والارتقاء بها إلى مستوى إنساني يليق بها), مؤكدا (الاستعداد لتقديم كل ما من شأنه إنجاح مهمة المنظمة على أعلى المُستويات).

دعم المرأة

من جانبه اوضح الناصري أن (عمل المنظمة في العراق يتركـز على دعم وجُود المرأة في ساحة العمل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي), مؤكدا (العمل على دعم ومساعَدة العراقـيات الناجيات من داعش وإيجاد تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع).

من جهة اخرى وافقت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية على الاهتمام بضحايا الاتجار بالبشر وفتح ملاذات امنة لهم .

وقال المتحدث بأسم وزارة العمل عمار منعم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزيرين محمد شياع السوداني وقاسم الاعرجي وافقا على طلب عضوتي لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية رحاب العبودة وريزان شيخ دلير على فتح الملاذات الامنة لضحايا الاتجار بالبشر والاهتمام بهم خلال المرحلة المقبلة كونهم بحاجة ماسة لذلك بعد تجاوز المعوقات لفتحها خدمة للصالح العام). مبينا ان (الوزيرين ابديا استعدادهما لفتح تلك الدور).

مساعدة الضحايا

واوضح منعم ان (السوداني اكد التزام دوائرالدولة المعنية بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ومراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال من خلال عرضهم على طبيب متخصص للتحقق من حالتهم الصحية وتقديم المساعدة اللغوية لهم اذا كانوا من غير العراقيين). مضيفا (و تقديم المساعدة والمشورة القانونية والمعلومات الارشادية لهم فضلا عن تأمين الاتصال بأسرهم ان وجدت او الدولة التي يحملون جنسيتها وكذلك اعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية من خلال انشاء مراكز ايواء وتأهيل متخصصة او دور للرعاية تابعة للوزارة بموجب نظام خاص لإعادة دمجهم بالمجتمع وتوفير فرص العمل والتدريب والتعليم لهم). الى ذلك دعت الوزارة الشركات وارباب العمل الى تصحيح الوضع القانوني للعمالة الاجنبية .

وقال قسم العرب والاجانب التابع لدائرة التشغيل والقروض في الوزارة ان (الوزارة تدعو الشركات العاملة في البلاد وارباب العمل الذين يشغلون عمالا اجانب الى تصحيح الوضع القانوني للعمال الاجانب بموجب بيان الداخلية الذي اعطى مهلة لمراجعة دائرة الاقامة الوزارتين على اساس انها الجهة المسؤولة عن اعطاء اجازة العمل التي يتم بموجبها منح الاقامة).

مشيرا الى ان (التعليمات النافذة وبحسب قانون العمل تتضمن مراجعة الوزارة من قبل الشركات او أصحاب العمل او من يدخل عمالا اجانب من اجل تضمين العمال وبخلافه تتم احالة صاحب الشركة الى محكمة العمل لإتخاذ اللازم بحقه).

اجراءات الوزارة

واوضح البيان ان (اجراءات الوزارة بشأن استقدام ربات المنزل غير العراقيات تنجز خلال مدة زمنية قصيرة عدا الرسوم المنصوص عليها قانونا تكون مجانا), داعيا فرق التفتيش الى (القيام بواجبها ومتابعة عمل المكاتب المخالفة للقانون). منوها الى ان (مايخص العاملات في المحافظات فيتم انجاز المعاملة عن طريق كل محافظة لرفعها الى بغداد). وتابع انه (يمكن الاطلاع على شروط انجاز معاملة الاستقدام عن طريق موقع الوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة رسميا).

وكانت الوزارة قد اعلنت عن وجود آلية وشروط لطلب استقدام مدبرة منزل من دول العالم باستثناء اندونيسيا لتلبية طلب حاجة بعض المواطنين للعمالة المنزلية النسائية وفق استمارة الكترونية يمكن الحصول عليها مجانا من القسم).