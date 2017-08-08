ديالى توقف العمل بثلاث دوائر أحوال مدنية

تزايد ملحوظ بعدد ضحايا الحوادث المرورية في بغداد والمحافظات

بغداد – محمد الصالحي

سجلت الاحصائيات الاخيرة تزايدا ملحوظا بعدد الحوادث المرورية في بغداد المحافظات حيث لقي اكثر من 21 شخصا مصارعهم منذ بداية الشهر الجاري. وقال مصدر امس ان (ثلاث سيارات اصطدمت على الطريق الرئيسي بين قضاء زاخو ومركز محافظة دهوك، ما أسفر عن مصرع أربعة اشخاص واصابة اثنين اخرين بجروح). وأضاف أن (سيارات الاسعاف نقلت جثث المتوفين الى دائرة الطب العدلي، والمصابين الى المستشفى). كما انقلبت مركبة تقل حجاجا متجهين من دهوك لاداء الفريضة.

وقال مصدر في محافظة النجف امس ان (حادثاً مرورياً مروعاً وقع مساء أمس نتج عن تصادم ثلاث عجلات فوق مجسرات الصدر).

وأضاف ان (انباء تفيد بوجود مصابين جراء الحادث وان قسما منهم بحالة حرجة وهم الان يتلقون العلاج في المستشفى). وكان حادث مروري قد وقع عند مدخل بغداد الغربي الخميس قبل الماضي بين سيارة سوداء (اوباما) واخرى الصون بيضاء اللون هونداي وتسببت بازدحام مروري استمر عدة ساعات نتيجة السرعة الفائقة وتسبب حادث مروري مروع بمصرع 21 شخصاً وتفحم جثثهم بينهم أطفال في محافظة المثنى. وذكرت مصادر أمنية وطبية في المحاف ظة ان (سيارتي كوستر وسنتافيا تصادمتا على الطريق الدولي في قاطع السماوة وأسفر الحادث عن نشوب حريق بالباص مازاد في عدد الوفيات). وبينت ان (الحادث المروع أودى بحياة عائلة بكاملها). وبحسب تصريح لمدير مستشفى الحسين التعليمي في المثنى، قال ان (الطبابة العدلية تسلمت 21 جثة متفحمه لاطفال ونساء ورجال من اهالي البصرة، بسبب الحادث). يذكر أن الطرق الخارجية في إقليم كردستان تشهد حوادث سير بشكل ملحوظ ويعزو المختصون أسبابها إلى سرعة القيادة وضيق الطرق وكثافة المرور.

بدء العمل

ويعزو خبراء ازدياد الحوادث الي اخطاء في القيادة والسرعة العالية وارتفاع درجات الحرارة والاجتياز الخاطئ. من جهة اخرى اكد مدير الجنسية العامة اللواء مهدي نعمة الوائلي ايقاف العمل بثلاثة دوائر احوال مدنية في ديالى وهي مندلي وقزانية والوجيهية اعتبارا من اليوم الاربعاء بهدف اصدار البطـاقة الوطنية، مشيراالي ايقاف

تسلم معاملات المواطنين لاصدار الجوازات ولمدة 14 يوما.

وقال الوائلي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (سيتم ايقاف تسلم معاملات المواطنين لاصدار الجوازات لمدة (14) يوما اعتبارا من يوم الثلاثاء الثامن من اب الجاري). واضاف الوائلي ان (ذلك جاء لبدء العمل بالمنظومة الجديدة بدل القديمة).

مشيرا الى انه (سوف يكون هناك مكتب جاهز لاصدار الجوازات يصدر 1000 جواز يوميا طوال مدة التوقف وللحالات الطارئة والمستعجلة والجرحى والموفدين وذوي الاحتياجات الخاصة وبدوام صباحي ومسائي اضافة الى مكتب الخدمة والدبلوماسي).