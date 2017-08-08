الكرخ يفتتح مركزاً صحيأً فرعيأً باليوسفية

إستئصال ورم في الرقبة وإنقاذ مريضة مصابة بإلتهاب البنكرياس

بغداد – قصي منذر

رفع فريق طبي في مدينة الامامين الكاظمين الطبية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ ورما من رقبة مريضة تبلغ من العمر 45 عاماً, فيما اجرى اطباء مستشفى الفرات العام عملية جراحية لمريضة مصابة بالتهاب البنكرياس النزفي, في وقت افتتح مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي مركزا صحيا فرعيا في منطقة اليوسفية التابع لقطاع المحمودية للرعاية الصحية الاولية.

وقال الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (التوسع الحاصل في المؤسسات الصحية يأتي بهدف تقديم فضلى الخدمات للمواطنين ولاسيما في مناطق اطراف بغداد), واضاف ان (المركز يقدم خدماته لفئة واسعة من ابناء المنطقة كما يضم ملاكات طبية متخصصة ومستلزمات حديثة من حيث أجهزة الأشعة والسونار ونظام مختبرات التحليلات الحديثة و أجهزة علاج الأسنان), مؤكداَ (سعي الدائرة من خلال ملاكاتها الهندسية الى التطور والتوسع في المؤسسات الصحية خدمة للصالح العام).

ودعا الحجامي الاهالي الى (ضرورة الاهتمام بالصحة العامة ومراجعة المركز في حالة الاصابة بالامراض وخاصة الاطفال والامهات الحوامل واخذ اللقاحات كافة). مشددا على (دور التوعية والتثقيف الصحي في الوقاية من الكثير من الامراض). فيما رفع فريق طبي في مدينة الامامين الكاظمين الطبية ورما من رقبة مريضة تبلغ من العمر 45 عاماً. ونقل البيان عن رئيس الفريق عمار ياس خضر قوله ان (المريضة تعاني ظهور ورم في الرقبة ادى الى مضايقتها في التنفس وكذلك اثناء بلع الطعام وبعد اجراء الفحوصات السريرية والمختبرية اتضح وجود ورم ممتد الى الاجزاء العميقة للرقبة مؤدياَ الى ازاحة الشرايين السباتية الرأسية والاوردة الوداجية).

لافتا الى ان (الورم متغلغل بين شرايين واوردة واعصاب حساسة), وتابع ان (الفريق نجح بإجراء العملية والمريضة تتمتع بصحة جيدة). وأجرى مستشفى الفرات العام التابع للدائرة ذاتها عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر 17 عاما مصابة بالتهاب البنكرياس النزفي.

الم حاد

وقال رئيس الفريق مصطفى حمدي ان (المريضة تعاني الم حاد في البطن وبعد اجراء الفحوصات اللازمة اتضح انها تعاني من الم حصاة المرارة وضعت على اثرها تحت المراقبة في الردهة الجراحية).

مضيفا (وبعد تدهور حالتها الصحية احيلت الى صالة العمليات واجريت لها عملية جراحية فتح بطن استكشافي اتضح انها مصابة بالتهاب البنكرياس النزفي الحاد ونخر في أنسجة أعضاء الجسم حيث تم تنظيف الجزء المتآكل من البنكرياس والبطن من السوائل).

وتابع انه (تمت احالة المريضة الى الردهة المشتركة لاكمال العلاج وبعد اسبوعين من العناية الطبية واستقرار حالتها الصحية اجريت لها عملية جراحية لإستئصال المرارة). كما تمكن فريق متخصص في جراحة الانف والاذن والحنجرة بمستشفى الطفل المركزي من استئصال ورم في تجويف الانف الفكي لطفلة تبلغ من العمر اربعة أعوام.

درجة حرارة

وقال مدير المستشفى فراس هاشم ان (الطفلة تعاني من الم شديد وارتفاع في درجة الحرارة حيث تم اجراء الفحوصات السريرية والمختبرية كافة و بناء على نتائج التشخيص الطبي اتضح وجود ورم في تجويف الجيب الانفي الفكي الايسر). مشيرا الى ان (الفريق قرر اجراء عملية جراحية لاستئصال الورم الذي يبلغ حجمه 3,5 سنتمترات كما واتضح انها كانت تعاني وجود ورم خبيث سابق خلف محجر العين تم اكتشاف امتداده الى الجيب الانفي). مبينا ان (العملية تكللت بالنجاح والطفلة بحالة صحية جيدة). بدوره, قرر فريق طبي في مستشفى الكرخ العام اجراء عملية جراحية لتثبيت عظم الفخذ مع قص وحقن نخاع العظم.

واوضح رئيس الفريق طالب حسن ان (العملية تصنف من النوع الخاص كون المريضة تعاني من كسر وفقدان عظمي ونسيجي في الفخذ الايمن مع التهابات بكتيرية على مدى 3 اعوام وبناء على نتائج الفحوصات الطبية والمختبرية والسريرية قرر الفريق اجراء عملية قص العظم من الاعلى والبدء بتزحيف العظم من اجل ملء الفراغ الموجود بالاضافة الى حقن العظم).