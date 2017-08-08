الموسوي: زيارة زعيم التيار للسعودية تعزيز للأمن الوطني

الحكمة تبحث مع الصدريين التوصل لرؤى سياسية مشتركة

بغداد- عبد اللطيف الموسوي

بحث تيار الحكمة الوطني مع التيار الصدري سبل الخروج برؤى مشتركة ودعم المؤسسات الامنية وتنفيذ المشاريع الاصلاحية ، فيما قال التيار الصدري ان زيارة زعيمه مقتدى الصدر للسعودية جاءت بعد ان اثبتت السنوات الماضية بأن الأمن الوطني يتأثر بصورة مباشرة بأمن المنطقة سلباً كان ام ايجاباً ، واصفًا منتقدي الزيارة بأنهم اصحاب مشاريع رخيصة لا يريدون بناء دولة. وقال بيان للهيئة السياسية للتيار الصدري ان رئيس كتلة الاحرار النيابية عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري ضياء الاسدي استقبل وفدًا من تيار الحكمة ترأسه حميد معلة في مقر الهيئة الرسمي ببغداد وناقشا(مجمل الاوضاع الداخلية وآليات تنفيذ المشاريع الاصلاحية للنهوض بالواقع العراقي وتلبية طموحات وتطلعات الجماهير في اقرار قانون انتخابي عادل يضمن وصول الشخصيات الكفوءة للمناصب التنفيذية والتشريعية ومفوضية انتخابات مستقلة بعيدة عن المحاصصة الحزبية).

عملية سياسية

موضحاً ان(الجانبين بحثا أيضاً مجريات العملية السياسية وسبل ايجاد تفاهمات بين كتلة الاحرار وتيار الحكمة الوطني في مجلس النواب ومجالس المحافظات والتوافق على الخروج برؤى مشتركة للعبور بالبلاد الى بر الامان).ونقل البيان عن الجانبين تأكيدهما ( دعم المؤسسة الامنية والدعوة إلى تكثيف جهودها الاستخبارية للحد من العمليات الاجرامية باستهداف المواطنين الابرياء من قبل العصابات الارهابية والحفاظ على النصر الذي حققته القوات المسلحة العراقية بتحريرها لمدينة الموصل).وأشار معلة خلال اللقاء الى ان (الهيئة السياسية للتيار الصدري تمثل أول محطة يزورها تيار الحكمة بعد تأسيسه ) ، معربًا عن أمله في( تواصل اللقاءات بين الجانبين لتعميق العلاقات الاخوية خدمة للمصالح العليا للبلاد).وحضر اللقاء أعضاء الهيئة السياسية للتيار الصدري جعفر الموسوي وامير الكناني وعلي التميمي وعادل مهودر وطارق الخيكاني.

اجتماع ثالث

الى ذلك، عقد المكتب السياسي لتيار الحكمة اجتماعه الثالث امس في مكتب زعيم التيار عمار الحكيم لمناقشة النقاط المدرجة على جدول اعماله. وقال بيان تلقته(الزمان) امس ان (المجتمعين راجعوا تنفيذ توصيات الاجتماع السابق اضافة الى مناقشة الهيكلية التأسيسية والخطة التنفيذية التي اعدها المكتب التنفيذي لتيار الحكمة)، مضيفًا ان الاجتماع ناقش ايضًا(الاعداد لعقد المؤتمر العام والنظام الداخلي والبرنامج السياسي ، وسبل استيعاب طلبات الانتماء الجديدة للتيار ). وافاد البيان باختيار نوفل ابو رغيف ، متحدثا رسميا باسم التيار.في غضون ذلك، اتهم المتحدث باسم زعيم التيار الصدري منتقدي زيارة الصدر للسعودية بأنهم (اصحاب مشاريع رخيصة لا يريدون بناء دولة).وقال جعفر الموسوي في بيان ان (هناك اطرافا لا تريد بناء دولة أو غير قادر على المساهمة في بنائها)، داعياً إياهًا إلى أن (لا ترمي الحجر بطريق الحكماء والوطنيين لكي يأخذوا دورهم الانساني والوطني والشرعي).

علاقات خارجية

واضاف ان (ادارة الدولة لها قواعد ومرتكزات من لا يستوعبها يغرق الدولة في مشاكل لها اول وليس لها آخر)، لافتًا الى ان (العلاقات الخارجية جزء لا يتجزأ من اسلوب ادارة الدولة ، حيث لا يمكن لدولة ان تنهض بطموحات شعبها واستقرار أمنها مالم تكن قادرة على حسن ادارة ملف العلاقات الخارجية وبالأخص مع دول الاقليم والمحيطة بها).ونوه الى ان (السنوات الماضية اثبتت بأن الامن الوطني يتأثر بصورة مباشرة بأمن المنطقة سلباً كان او ايجاباً). ورأى ان على (حكماء القوم ان يتصدوا لإطفاء الحرائق التي اشعلتها التصريحات الاعلامية للمتشددين والمتطرفين واصحاب المصالح والذيول والطبول الفارغة فضلاً عن الخلل بإدارة الملف الخارجي للبلد)، مشيرًا الى ان زيارة الصدر الى السعودية جاءت في اثر ذلك وبعد زيارتين مماثلتين رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الاعرجي.وتابع الموسوي ان (الصدر عودنا بأن لا نلتفت ابداً الى ما يتخرصه اصحاب المشاريع الخاصة والاهداف المريضة الذين لا يهمهم مستقبل وامن هذا البلد بقدر ما يهمهم مصالحهم الشخصية وافكارهم المريضة والذين لا يمكن تحقيق كل طموحاتهم غير المشروعة الا من خلال العبث بمقدرات هذا البلد وعزله عن محيطه المفروض عليه جغرافياً والمتأثر به تأثيراً مباشراً أمنياً)، مضيفًا انه (لا عجب من ان يشكك هؤلاء القاصرين بزيارة الصدر الى السعودية لأنه يحمل هم هذا البلد وهذا الشعب الذي ابتلى بمن لا يريد الخير والصلاح والسلام له)، مستدركًا (لا اقول بأن السياسة السعودية تجاه العراق كانت على مستوى مقبول ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يتحرك الحكماء لتصفية الاجواء لكي تعود بثمارها على البلد والشعب)، لافتاً الى ان هذا الامر(لا ينطبق على السعودية فحسب وانما على جميع الدول المجاورة للعراق مع الحفاظ على سيادة البلاد وعدم تدخل تلك الدول بشؤونه الداخلية وفرض ارادتها في قراراته الوطنية).