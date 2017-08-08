تشديد الإجراءات الأمنية في عامرية الفلوجة تحسباً لتعرضات داعش

معصوم يستقبل الأعرجي ويحث على حماية المواطنين وممتلكاتهم

بغداد – محمد الصالحي

وجّه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم خلال لقائه وزير الداخلية قاسم الاعرجي ببذل أقصى الجهود لمنع وقوع اعتداءات او تجاوزات خارج سلطة القانون ومنع انتشار السلاح. وقال بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس ان معصوم استقبل الاعرجي على رأس وفد كبير ضم عددا من ابرز مسؤولي الوزارة. وأشاد معصوم بـ(التضحيات الكبيرة التي قدمتها تشكيلات الشرطة الاتحادية والصولات البطولية في معارك تحرير بلادنا من دنس تنظيم داعش الارهابي، وثمن عمل وجهود الوزارة في السهر على أمن وسلامة المواطنين ومكافحة الجريمة المنظمة)، ووجه معصوم بـ(لزوم بذل قصارى الجهود لمنع وقوع اية اعتداءات او تجاوزات خارج سلطة القانون وملاحقة ومعاقبة اي اعمال عنف او ابتزاز ضد المواطنين كالاطباء والتجار والاكاديميين وسواهم). كما وجه بمنع انتشار السلاح خارج ايدي اجهزة الدولة وحظر المتاجرة غير الرسمية بالمعدات والملابس العسكرية وتسهيل اجراءات الحصول على الاوراق الرسمية لجميع المواطنين وفق الاصول القانونية.

تطوير علاقات

ودعا ايضا الى (الاهتمام المضاعف بتطوير علاقات التعاون بين اجهزة وزارة الداخلية مع نظيراتها في دول العالم كافة لا سيما دول الجوار عبر تكثيف اللقاءات وتبادل الخبرات وتعزيز المراقبة المشددة على الحدود فضلا عن متابعة اوضاع المغتربين العراقيين ومساعدتهم). من جانبه، قدم الأعرجي عرضا مستفيضا عن مفاصل عمل الوزارة والمهام الموكلة اليها في حفظ الأمن وترسيخ الاستقرار في البلاد . واشار الى (وضع خطط لتجاوز العقبات والمشاكل الطارئة والموروثة التي تواجهها في عدد من المجالات)، مؤكدا (استمرار الوزارة في عملها الدؤوب على راحة المواطن العراقي، وسعيها الحثيث في ترسيخ الأمن والاستقرار في جميع المناطق فضلا عن تعزيز علاقات التعاون مع دول الجوار وعموم دول العالم). الى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على مقترحات قدمتها بشأن تشابه الأسماء.وقالت في بيان امس إن العبادي وافق على مقترحاتها المتعلقة بـ(مشكلة تشابه الاسماء التي جرت بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر إعماما تضمن توجيه توابع الوزارة بعدم إعمام مذكرات القبض إلا إذا كانت مشتملة على المعلومات التي نصت عليها المادة 93 من أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وأهمها الاسم الرباعي واسم الأم واللقب، وان لا يتم الإعمام على السيطرات إلا بكتاب صادر من محكمة الموضوع المختصة).وأضاف أن مقترحات الوزارة(تضمنت الإيعاز إلى جميع الدوائر الأمنية المعنية للالتزام بما ورد بإعمام مجلس القضاء الأعلى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف مضمون هذا الإعمام فضلا عن مقترح آخر يتضمن الإيعاز إلى كافة الجهات التي تمتلك قواعد بيانات للمطلوبين بأوامر القبض الغيابية تزويد مديرية تحقيق الأدلة الجنائية بالبيانات المتوفرة لديها والمحملة على قواعد بياناتها لغرض توحيدها بشكل مركزي ضمن قاعدة بيانات المديرية المذكورة).

الي ذلك احبطت قيادة علميات بغداد اعتداء إرهابيا كان الهدف منه استهداف منطقة العامرية ببغداد , فيما اتخذت القوات الامنية اجراءات امنية مشددة في عموم مناطق جنوبي مدينة الفلوجة على خلفية ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود مخطط ارهابي لاستهدافها. وذكر بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد تلقته (الزمان) أمس ان ( قوة امنية من مقر اللواء 54 تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين كانا ينويان استهداف منطقة العامرية).

حزام ناسف

وأضاف أن (المسلحين كانا يستقلان عجلة، وضبط بحوزتهما حزاما ناسفا، و14 عبوة ناسفة، وسلاح قناص، وكميات من الاعتدة، بعد كمين نصب لهما في تلك منطقة).قال مصدر امس ان (دوريات من شرطة النجدة عثرت على جثة رجل مجهول الهوية ملقاة على جانب الطريق في شارع القناة السريع). موضحا أن (الجثة عليها أثار إطلاق نار في الصدر). وأضاف أن (الجثة نقلت الى الطب العدلي).وقال عضو مجلس قضاء العامرية بمحافظة الانبار صباح العيساوي في تصريح امس ان (القوات الامنية في قضاء عامرية الصمود اتخذت اجراءات امنية مشددة على خلفية ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود مخطط لاستهدافها من قبل داعش). واضاف ان (القوات كثفت من تحوطاتها الامنية على مداخل ومخارج المدينة ونشرت العديد من السيطرات الثابتة والمتحركة بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية في خطوة من شانها احباط اي عملية خرق امني قد يحدث).يذكر ان قضاء عامرية الصمود تعرض قبل مدة قصيرة لهجومين انتحاريين، تمكن من خلالهما الإرهابيان من التسلل الى مركز شرطة القضاء وتم قتلهما على اسوار المبنى وفي ديالى قال عضو مجلس المحافظة عبد الخالق العزاوي ان (مزارعا قتل بانفجار عبوة ناسفة موضوعه في بوابة بستان زراعي في أطراف قرية الدواليب قرب ناحية المنصورية). وأضاف ان (الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث ).

اعتقال سائق

وقال مصدر امس ان (قوة من حشد شروين اعتقلت سائق مركبة أجرة حاول قتل مدني بعد طعنه عدة طعنات بسكين، ما أسفر عن إصابته بجروح تم نقله على إثرها الى مركز طبي قريب لتلقي العلاج).وأضاف أن (المعتقل تم تسليمه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه). وفي كركوك قال مصدر امس ان ( ضابطاً برتبة مقدم في البيشمركة قتل بطلقات نارية اصيب بها قرب حي طريق بغداد وسط كركوك). مبيناً أن (الضابط اصيب في رأسه وصدره).واضاف ان ( قوة من الشرطة والاسايش حضرت لموقع الحادثة وفتحت تحقيقا قبل ان تنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي). مرجحا أن (تكون الحادثة جنائية وليست ارهابية حسب التحقيقات الاولية).