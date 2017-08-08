ذوو المهن الصحية يطالبون بزيادة الرواتب وتحسين أحوالهم

الناصري يرحب بإفتتاح معهد النفط لتأهيل الملاكات الفنية

ذي قار – باسم الركابي

رحب محافظ ذي قار يحيى الناصري، بموافقة وزارة النفط على افتتاح معهد تخصصي لتاهيل الملاكات النفطية، مؤكدا اهميته في ايجاد بنى تحتية للصناعة النفطية، وسعي المحافظة لتخصيص بناية توفر كافة احتياجات المعهد. وقال الناصري في بيان تلقته 0 الزمان ) أمس ان (المحافظة ترحب بموافقة الوزارة على اقامة المعهد النفطي التخصصي لانها تعد حاليا رابع المحافظات النفطية وتحتاج بالتاكيد الى بنى تحتية نفطية وملاكات مؤهلة تساعد على توفير حاجات وتخصصات الصناعة النفطية التي يمكن ان توفر فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة), مؤكدا ان (المعهد التخصصي يعد خطوة جيدة ومتقدمة لتاهيل واعداد الملاكات النفطية في المحافظة مما سيوفر ملاكا مؤهلاً وقادرا على ادارة مراحل الانتاج والتصنيع المختلفة التي يتطلبها القطاع النفطي).

توفير بناية

واوضح الناصري ان(الحكومة المحلية تعمل على توفير بناية مناسبة تستوعب حاجات المعهد مع توفير كافة متطلباته الاخرى لانجاح الهدف الـذي اقيم لاجله), واشار البيان الى ان (الحكومة المحلية اعلنت في 2015 عن استحصال موافقة الوزير في حينها عادل عبد المهدي على اقامة معهد نفطي النفطية وان تاريخ انتاج النفط في المحافظة يعود الى عام 2007 حيث تمت المباشرة بالمرحلة الأولى من تطوير حقل نفط الناصرية مطلع العام المذكور وبطاقة انتاجية اولية تقدر بـ 12 الف برميل يوميا). وكان مجلس الوزراء قد وافق رسميا في 5 كانون الثاني 2016 على تاسيس شركة نفط المحافظة ، ويقدر الاحتياطي النفطي في حقول النفط بأكثر من 20 مليار برميل تتوزع بين حقول عدة اهمها الغراف والناصرية وابو عمود وحقل صبه.من جانب اخر نظم ذوو المهن الصحية في قطاع الرعاية الصحية في قضاء سوق الشيوخ التابع للمحافظة وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الرواتب واطلاق العلاوات المتاخرة. ونقل البيان عن مدير قطاع الصحة في القضاء حيدر عبد الرضا ان (الوقفة نظمت للمطالبة بحقوق ذوي المهن الصحية ومن ضمنها رفع التسكين عن الرواتب واطلاق العلاوات المتاخرة وزيادة مخصصات الخطورة التي لم تتجاوز الـ 50 بالمئة فقط ونطالب بمساواتهم مع زملائهم الاطباء الذين تصل نسبة مخصصات الخطورة لديهم الى 100بالمئة من الراتب الاسمي), داعيا الى (شمولهم بتوزيع قطع الاراضي السكنية وترشيحهم للدراسة على قناة المتميزين).واعلن مكتب مكافحة الجريمة المنظمة في القضاء عن ضبط ومصادرة كمية كبيرة من الاصبعيات السمكية واحالة اصحابها الى القضاء.ونقل البيان عن مصدر في المكتب القول ان (مفارز مكافحة الجريمة المنظمة ضبطت الاسماك محملة في سيارتين وقد جففت لطحنها واستخدامها كعلف للحيوانات والدجاج).

واضاف ان (الصيادين يعمدون الى اصطياد هذا النوع من الاسماك بواسطة شباك محظورة تدعى بشباك الدودي والتي يقع استخدامها ضمن اليات الصيد الجائر). و يذكر ان وزارة الزراعة القت قبل اشهر ملايين الاصبعيات في اهوار الجبايش وسوق الشيوخ بهدف دعم الثروة السمكية فيها ، وعدت اصطيادها مخالفة لضوابط وتعليمات صيد الاسماك.