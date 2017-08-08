ثمانية في ثمانية ثمانية في ثمانية وثمانين

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فاتح عبد السلام

ليست‭ ‬معادلة‭ ‬رياضية‭ ‬،‭ ‬وليس‭ ‬جدولاً‭ ‬حسابياً‭ ‬،‭ ‬لكنه‭ ‬عنوان‭ ‬فاتورة‭ ‬قديمة‭ ‬مستحقة‭ ‬الدفع‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬وبمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬العملات‭ .‬

انقضت‭ ‬ثمانية‭ ‬في‭ ‬ثمانية‭ ‬ثمانية‭ ‬ثمانية‭ ‬وثمانين‭ ‬،‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬لغزاً‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬للجيل‭ ‬الحالي‭ ‬،‭ ‬لكنه‭ ‬للجيل‭ ‬الآفل‭ ‬عى‭ ‬النهاية‭ ‬اليوم،‭ ‬تاريخ‭ ‬عميق‭ ‬محفوربسرفات‭ ‬الدبابات‭ ‬وقذائف‭ ‬المدافع‭ ‬وصواريخ‭ ‬أرض‭ ‬أرض‭ . ‬تاريخ‭ ‬لايعرف‭ ‬معناه‭ ‬غير‭ ‬العراقيين‭ ‬والايرانيين،‭ ‬حيث‭ ‬توقفت‭ ‬فيه‭ ‬حرب‭ ‬الثمانية‭ ‬أعوام‭ ‬،‭ ‬اطول‭ ‬حرب‭ ‬متواصلة‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬،بما‭ ‬فيها‭ ‬حرب‭ ‬داحس‭ ‬والغبراء‭ ‬التي‭ ‬تخللتها‭ ‬معارك‭ ‬بقدر‭ ‬اصابع‭ ‬اليدين‭ ‬في‭ ‬اربعين‭ ‬سنة‭ ‬وكان‭ ‬سلاحها‭ ‬السيف‭ ‬والرمح‭ ‬والخيل‭ ‬والترس‭ .‬

بعد‭ ‬تلك‭ ‬الحرب‭ ‬،‭ ‬لم‭ ‬يخطر‭ ‬في‭ ‬بال‭ ‬عراقي‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬بلده‭ ‬حرباً‭ ‬أخرى‭ ‬ضد‭ ‬أحد‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يمض‭ ‬سوى‭ ‬سنتين‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬اعلن‭ ‬مجلس‭ ‬قيادة‭ ‬الثورة‭ ‬العراقي‭ ‬الوحدة‭ ‬الاندماجية‭ ‬الكاملة‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭ ‬وبلا‭ ‬رجعة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬ثمانية‭ ‬ثمانية‭ ‬أيضاً‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬تسعين‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬الكويت‭. ‬وبعد‭ ‬تلك‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬دمرت‭ ‬نصف‭ ‬العراق‭ ‬وشلت‭ ‬قدراته‭ ‬وحدّت‭ ‬من‭ ‬تطوره‭ ‬العلمي‭ ‬والصناعي‭ ‬والزراعي‭ ‬،‭ ‬ردد‭ ‬العراقيون‭ ‬التوبة‭ ‬التوبة‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬،‭ ‬لكنهم‭ ‬كانوا‭ ‬وقود‭ ‬حرب‭ ‬عظمى‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬بلد‭ ‬مثلها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬التاريخ‭ .‬

ثم‭ ‬قالوا‭ ‬انتهت‭ ‬تلك‭ ‬الحرب‭ ‬وخرج‭ ‬الامريكان‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬بدأت‭ ‬حروب‭ ‬داخلية‭ ‬،‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬توشك‭ ‬على‭ ‬النهاية‭ ‬وقعت‭ ‬حرب‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬احتلال‭ ‬الموصل‭ ‬وتكريت‭ ‬والانبار‭ ‬،‭ ‬مالبثنا‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ان‭ ‬خضنا‭ ‬حرب‭ ‬تحرير‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬داعش‭.‬

الحرب‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬اعمال‭ ‬العراق‭ ‬اليوميم‭ ‬من‭ ‬اربعين‭ ‬سنة‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬يبدو‭ ‬الأفق‭ ‬العراقي‭ ‬خالياً‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬إلا‭ ‬لقصيري‭ ‬النظر‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬للمتعبين‭ ‬أو‭ ‬لكثيري‭ ‬النسيان‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬إنّ‭ ‬مشاكل‭ ‬العراق‭ ‬تُعالج‭ ‬بمشاكل‭ ‬أكبر‭ .‬

لا‭ ‬أحب‭ ‬السرد‭ ‬التاريخي‭ ‬للماضي‭ ‬،‭ ‬لكنني‭ ‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬اتحدث‭ ‬عن‭ ‬الحاضر‭.. ‬الحاضر‭ ‬وحده‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬يظهر‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬للمستقبل‭ ‬،‭ ‬ليس‭ ‬إلاّ‭ .‬

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لندن