ثمانية في ثمانية ثمانية في ثمانية وثمانين

توقيع
فاتح عبد السلام
ليست معادلة رياضية ، وليس جدولاً حسابياً ، لكنه عنوان فاتورة قديمة مستحقة الدفع لأكثر من جيل وبمختلف أنواع العملات .
انقضت ثمانية في ثمانية ثمانية ثمانية وثمانين ، هذا ليس لغزاً كما يبدو للجيل الحالي ، لكنه للجيل الآفل عى النهاية اليوم، تاريخ عميق محفوربسرفات الدبابات وقذائف المدافع وصواريخ أرض أرض . تاريخ لايعرف معناه غير العراقيين والايرانيين، حيث توقفت فيه حرب الثمانية أعوام ، اطول حرب متواصلة يومياً في التاريخ ،بما فيها حرب داحس والغبراء التي تخللتها معارك بقدر اصابع اليدين في اربعين سنة وكان سلاحها السيف والرمح والخيل والترس .
بعد تلك الحرب ، لم يخطر في بال عراقي أن يخوض بلده حرباً أخرى ضد أحد أو مع أحد ، لكن لم يمض سوى سنتين ، حتى اعلن مجلس قيادة الثورة العراقي الوحدة الاندماجية الكاملة مع الكويت وبلا رجعة ، وفي يوم ثمانية ثمانية أيضاً ، من عام تسعين ، بعد ستة ايام من احتلال الكويت. وبعد تلك الحرب التي دمرت نصف العراق وشلت قدراته وحدّت من تطوره العلمي والصناعي والزراعي ، ردد العراقيون التوبة التوبة من الحروب ، لكنهم كانوا وقود حرب عظمى لم يذق بلد مثلها في العالم منذ فجر التاريخ .
ثم قالوا انتهت تلك الحرب وخرج الامريكان ، ثم بدأت حروب داخلية ، وقبل أن توشك على النهاية وقعت حرب داعش في احتلال الموصل وتكريت والانبار ، مالبثنا بعد ثلاث سنوات ان خضنا حرب تحرير العراق من احتلال داعش.
الحرب على جدول اعمال العراق اليوميم من اربعين سنة ، ولا يبدو الأفق العراقي خالياً من الحروب إلا لقصيري النظر ، أو للمتعبين أو لكثيري النسيان ، في إنّ مشاكل العراق تُعالج بمشاكل أكبر .
لا أحب السرد التاريخي للماضي ، لكنني أشعر أنني اتحدث عن الحاضر.. الحاضر وحده ، وما يظهر معه من رأس للمستقبل ، ليس إلاّ .
رئيس التحرير
لندن